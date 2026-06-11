



株式会社 LIVE BOARD（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長 田中 淳泰 以下、LIVE BOARD）は、2026年7月～9月期（2026年度Quarter2、以下Q2）のデジタルOOH※1（以下、DOOH）広告配信サービス資料を公開いたしました。

※1 Digital Out of Homeの略。交通広告、屋外広告、商業施設などに設置されたデジタルサイネージを活用した広告媒体

■ダウンロード方法

全国のスクリーン、出稿料金、プランニング手法、可能な広告効果測定方法など、LIVE BOARDへの出稿に関する情報をまとめております。公式HPよりダウンロードし、ご活用ください。

URL：https://liveboard.co.jp/download

タイトル：1. LIVE BOARD Network 2026年7月～9月期のご案内

■2026年度Q2サービス資料トピックス

1. 新規接続スクリーンが多数登場

全国で新規接続スクリーンが増加。特に関西エリアでの接続が拡大しました。

・東京：「SHIBUYA POPUP BOARD」「フクラスビジョンセット」

・大阪：「CITY BOARD難波西口」「南海ADビジョン なんばB1髙島屋前」「大阪メトロ 本町ホームビジョン」「J・ADビジョンWEST大阪駅西口デジタルサイネージ」

・京都：「京都駅橋上北壁面」

・兵庫：「M-INT VISION」神戸市営地下鉄「三宮エントランスビジョン」「三宮ホームDS-2」「三宮コンコースDS」

・福岡：「博多駅デジタルサイネージ よかろうもん！9面セット」

2. LIVE BOARDネットワーク接続スクリーン数

運営スクリーンが61,000面以上。※2026年7月時点想定（予定）

3. リピ得キャンペーン実施中

2024年4月以降に出稿実績のある広告主様に向けて、リピ得キャンペーンを実施中。

・Imp保証型：インプレッションが1.5倍に

・Imp課金型：LBオウンドメディアのCPMが半額に

■株式会社 LIVE BOARD





データドリブンにターゲティングや効果検証を実現するデジタルOOHアドネットワークオペレーター

OOH領域において国内で初めてインプレッション（VAC）※2に基づく配信を実現。コロナ禍のような人流変化が起こりやすい状況下でも、"そのとき、その場所で、その広告を"見ると仮定される人数をもとに、限りなく実態に即した広告配信および課金体系を展開。加えて、屋外・屋内、電車内、駅構内など日本全国の多様なデジタルOOHを束ねた独自ネットワークに国内最大級キャリアのビッグデータを掛け合わせることで、性・年代別によるターゲティングなど、従来のOOHでは難しかった"ヒト"基点による配信を可能にしました。

※2 LIVE BOARDは、OOHグローバルメジャメントガイドラインにて推奨されている、視認調査に基づく視認率を加味したインプレッション（VAC＝Visibility Adjusted Contact / のべ広告視認者数）を採用しています。媒体の視認エリアの中にいる人数（OTS＝Opportunity to See）のうち、OOH広告に接触する可能性のあるのべ人数（OTC＝Opportunity to Contact / 視認エリア内での移動方向や障害物の有無を考慮）を定義。この数に媒体に応じた視認率を加味することで、実際に広告を見るであろうのべ人数（VAC）を推計しています。