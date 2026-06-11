LINE Games、『大航海時代 Origin』アップデート実施、 ｢バラ庭園イベント｣を7月7日(火)まで開催！
- ｢バラ庭園イベント｣を通じて部品アイテム｢バラの香り調合器｣の獲得が可能
- 新規S級航海士｢シッシングァク｣の登場を始め利便性の改善などゲームコンテンツをアップデート
- 6月23日(火)まで｢豪商の補給路イベント｣を開催、最上位部品がもらえる取引競争戦の参加が可能
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351845/images/bodyimage1】
[2026-0611] LINE Games（共同代表： チョ・ドンヒョン、ペ・ヨンジン）が配信し、株式会社Motif（代表：イ・イン）と株式会社コーエーテクモゲームス（代表：鯉沼久史）が共同開発した海洋冒険シミュレーションRPG『大航海時代 Origin』で｢バラ庭園イベント｣が開催となりました。またコンテンツアップデートも行いましたのでお知らせいたします。
――――｢バラ庭園イベント｣開催！――――
今回のアップデートで｢バラ庭園イベント｣が開催となりました。
◆バラ庭園への招待状
イベント期間中7日間ゲームにログインすると、｢バラ庭園のゲーム盤｣イベントで使用できるサイコロアイテム｢庭園のハサミ｣がもらえます。
－開催期間：2026年６月10日(水)～2026年7月7日(火) まで
◆バラ庭園のゲーム盤
バラ庭園への招待状イベントで獲得した｢庭園のハサミ｣を使って参加できます。 ゲームを進めることで｢隠された箱｣を獲得でき、これを使用して生産すると高価な交易品 ｢黒いバラの芳香剤｣ を獲得できます。また、イベントゲームを1回完了すると｢バラのコイン｣がもらえ、これを集めると最上位部品アイテム｢バラの香り調合器｣を生産することができます。
－開催期間：2026年６月10日(水)～2026年7月7日(火) まで
◆豪商の補給路イベント
イベント期間中に陣営を選択して達成型任務や交易競争戦に参加できます。特に交易競争戦イベントで累積順位総合1位になったユーザーには最上位部品を報酬としてプレゼントします。
－開催期間：2026年６月10日(水)～2026年6月23日(火) まで
――――新規S級航海士が登場！――――
S級航海士｢シッシングァク｣が登場しました。この航海士はアルヴィアットの宿屋の従業員で、宿屋を訪問し、親密度を最大値まで高めると無料で雇用できます。S級の有料航海士｢マルガレータ・ディ・パルマ｣も今回のアップデートで登場します。
――――コンテンツアップデート！――――
今回のアップデートで、｢商会効果複数選択機能｣を追加し、既存の交易、冒険、戦闘の内、1つを選択することができた商会効果の系列を複数戦闘できるように改善されました。
その他にも総理解任時｢政策初期化｣機能を無くし、総理が再任された場合でも政策が維持されるよう利便性を改善しました。また、総理の公約報酬メールが1通に統合され、｢報酬を全て受け取る｣ボタンも追加となりました。B級C級航海士の個別契約書も共用契約書に統合されました。 。
■大航海時代シリーズ30周年記念作品『大航海時代 Origin』とは
『大航海時代 Origin』は、株式会社Motifと株式会社コーエーテクモゲームスが共同開発を行った大航海時代シリーズ30周年を記念するタイトルです。
『大航海時代 Origin』は、16世紀の「大航海時代」を背景に自分だけの艦隊を作って自由に航海し、探検や戦闘、交易など多様なコンテンツを体験できるシミュレーションRPGです。
- 新規S級航海士｢シッシングァク｣の登場を始め利便性の改善などゲームコンテンツをアップデート
- 6月23日(火)まで｢豪商の補給路イベント｣を開催、最上位部品がもらえる取引競争戦の参加が可能
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351845/images/bodyimage1】
[2026-0611] LINE Games（共同代表： チョ・ドンヒョン、ペ・ヨンジン）が配信し、株式会社Motif（代表：イ・イン）と株式会社コーエーテクモゲームス（代表：鯉沼久史）が共同開発した海洋冒険シミュレーションRPG『大航海時代 Origin』で｢バラ庭園イベント｣が開催となりました。またコンテンツアップデートも行いましたのでお知らせいたします。
――――｢バラ庭園イベント｣開催！――――
今回のアップデートで｢バラ庭園イベント｣が開催となりました。
◆バラ庭園への招待状
イベント期間中7日間ゲームにログインすると、｢バラ庭園のゲーム盤｣イベントで使用できるサイコロアイテム｢庭園のハサミ｣がもらえます。
－開催期間：2026年６月10日(水)～2026年7月7日(火) まで
◆バラ庭園のゲーム盤
バラ庭園への招待状イベントで獲得した｢庭園のハサミ｣を使って参加できます。 ゲームを進めることで｢隠された箱｣を獲得でき、これを使用して生産すると高価な交易品 ｢黒いバラの芳香剤｣ を獲得できます。また、イベントゲームを1回完了すると｢バラのコイン｣がもらえ、これを集めると最上位部品アイテム｢バラの香り調合器｣を生産することができます。
－開催期間：2026年６月10日(水)～2026年7月7日(火) まで
◆豪商の補給路イベント
イベント期間中に陣営を選択して達成型任務や交易競争戦に参加できます。特に交易競争戦イベントで累積順位総合1位になったユーザーには最上位部品を報酬としてプレゼントします。
－開催期間：2026年６月10日(水)～2026年6月23日(火) まで
――――新規S級航海士が登場！――――
S級航海士｢シッシングァク｣が登場しました。この航海士はアルヴィアットの宿屋の従業員で、宿屋を訪問し、親密度を最大値まで高めると無料で雇用できます。S級の有料航海士｢マルガレータ・ディ・パルマ｣も今回のアップデートで登場します。
――――コンテンツアップデート！――――
今回のアップデートで、｢商会効果複数選択機能｣を追加し、既存の交易、冒険、戦闘の内、1つを選択することができた商会効果の系列を複数戦闘できるように改善されました。
その他にも総理解任時｢政策初期化｣機能を無くし、総理が再任された場合でも政策が維持されるよう利便性を改善しました。また、総理の公約報酬メールが1通に統合され、｢報酬を全て受け取る｣ボタンも追加となりました。B級C級航海士の個別契約書も共用契約書に統合されました。 。
■大航海時代シリーズ30周年記念作品『大航海時代 Origin』とは
『大航海時代 Origin』は、株式会社Motifと株式会社コーエーテクモゲームスが共同開発を行った大航海時代シリーズ30周年を記念するタイトルです。
『大航海時代 Origin』は、16世紀の「大航海時代」を背景に自分だけの艦隊を作って自由に航海し、探検や戦闘、交易など多様なコンテンツを体験できるシミュレーションRPGです。