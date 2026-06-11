世界AMBセラミック基板市場、2032年に18.53億ドルへ - 年平均成長率（CAGR）18.1％の超高速成長（2026～2032年）
LP Informationの最新の調査レポート「世界AMBセラミック基板市場の成長予測2026～2032」では、過去の販売実績を基に、2025年の世界全体のAMBセラミック基板の販売状況を分析し、地域別および市場セクター別に、2026年から2032年までのAMBセラミック基板の販売予測を示している。本レポートでは、地域、市場セクター、サブセクター別に分類されたキーワードの売上を百万米ドル単位で詳細に分析しています。
このインサイトレポートでは、世界AMBセラミック基板市場の全体像を包括的に分析し、製品セグメンテーション、企業構造、収益、市場シェア、最新動向、M&A活動に関連する主要なトレンドを明らかにしている。また、主要グローバル企業のAMBセラミック基板製品ラインアップと技術力、市場参入戦略、市場でのポジション、地理的展開などを分析し、加速する世界市場における各社の独自性を理解することを目的としている。
【本報告書の主な主張】
LP Information調査チームの「世界AMBセラミック基板市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/590800/amb-ceramic-substrate）によれば、2025年の世界AMBセラミック基板市場規模は5.73億米ドルから、2032年には18.53億米ドルへ成長すると予測されており、2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は18.1％になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352059/images/bodyimage1】
AMB（活性金属ろう接）セラミック基板の世界主要メーカーには、Rogers Corporation、Ferrotec、BYD、Toshiba Materials、Heraeus Electronics、Denka、Proterial、Mitsubishi Materials などが含まれる。2023年には、世界のトップ8社で収益ベースにおいて約 85% のシェアを占めた。
現在、AMBセラミック基板は主に日本、ドイツ、中国で生産されており、2023年の市場シェアはそれぞれ 27.3%、24.56%、43.5% であった。2030年には、中国の生産シェアは 57% に達すると予想されている。
NGKエレクトロニクスデバイスとFerrotec がマレーシアにAMB生産工場をすでに稼働させ、または建設していることから、東南アジアは今後数年間で生産拠点として重要な役割を果たすと見込まれる。
製品タイプ別では、Si3N4（窒化ケイ素）系AMBセラミック基板が最大セグメントであり、そのシェアは 95%超 である。
用途別では、新エネルギー車（NEV） が最大市場であり、2023年には約 81.6% のシェアを占め、2030年までに 87.8% に達すると見込まれている。2024年から2030年までの年間平均成長率（CAGR）は20.79% である。
現在のメーカー状況と生産能力から判断すると、すでに供給過剰（過剰能力）の兆候が見られる。現在の競争は非常に激しく、その結果、今年のAMBセラミック基板の価格は大幅に下落している。AMB基板市場は将来的に大きな可能性を秘めていると予想されるが、依然としてリスクが満ちている。
本レポートでは、AMBセラミック基板市場の全体像、市場シェア、成長機会について、製品タイプ別、用途別、主要企業別、主要地域・国別で包括的に紹介している。
製品タイプ別セグメンテーション：Si3N4 AMB Substrates、AlN AMB Substrates
用途別セグメンテーション：Automotive、Traction & Railway、New Energy & Power Grid、Military & Aerospace、Industrial and Others
本レポートでは、地域別にも市場を分類しています。
アメリカ州：米国、カナダ、メキシコ、ブラジル
このインサイトレポートでは、世界AMBセラミック基板市場の全体像を包括的に分析し、製品セグメンテーション、企業構造、収益、市場シェア、最新動向、M&A活動に関連する主要なトレンドを明らかにしている。また、主要グローバル企業のAMBセラミック基板製品ラインアップと技術力、市場参入戦略、市場でのポジション、地理的展開などを分析し、加速する世界市場における各社の独自性を理解することを目的としている。
【本報告書の主な主張】
LP Information調査チームの「世界AMBセラミック基板市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/590800/amb-ceramic-substrate）によれば、2025年の世界AMBセラミック基板市場規模は5.73億米ドルから、2032年には18.53億米ドルへ成長すると予測されており、2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は18.1％になると見込まれています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352059/images/bodyimage1】
AMB（活性金属ろう接）セラミック基板の世界主要メーカーには、Rogers Corporation、Ferrotec、BYD、Toshiba Materials、Heraeus Electronics、Denka、Proterial、Mitsubishi Materials などが含まれる。2023年には、世界のトップ8社で収益ベースにおいて約 85% のシェアを占めた。
現在、AMBセラミック基板は主に日本、ドイツ、中国で生産されており、2023年の市場シェアはそれぞれ 27.3%、24.56%、43.5% であった。2030年には、中国の生産シェアは 57% に達すると予想されている。
NGKエレクトロニクスデバイスとFerrotec がマレーシアにAMB生産工場をすでに稼働させ、または建設していることから、東南アジアは今後数年間で生産拠点として重要な役割を果たすと見込まれる。
製品タイプ別では、Si3N4（窒化ケイ素）系AMBセラミック基板が最大セグメントであり、そのシェアは 95%超 である。
用途別では、新エネルギー車（NEV） が最大市場であり、2023年には約 81.6% のシェアを占め、2030年までに 87.8% に達すると見込まれている。2024年から2030年までの年間平均成長率（CAGR）は20.79% である。
現在のメーカー状況と生産能力から判断すると、すでに供給過剰（過剰能力）の兆候が見られる。現在の競争は非常に激しく、その結果、今年のAMBセラミック基板の価格は大幅に下落している。AMB基板市場は将来的に大きな可能性を秘めていると予想されるが、依然としてリスクが満ちている。
本レポートでは、AMBセラミック基板市場の全体像、市場シェア、成長機会について、製品タイプ別、用途別、主要企業別、主要地域・国別で包括的に紹介している。
製品タイプ別セグメンテーション：Si3N4 AMB Substrates、AlN AMB Substrates
用途別セグメンテーション：Automotive、Traction & Railway、New Energy & Power Grid、Military & Aerospace、Industrial and Others
本レポートでは、地域別にも市場を分類しています。
アメリカ州：米国、カナダ、メキシコ、ブラジル