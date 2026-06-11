フレキシブルエレクトロニクス市場、2035年728億米ドル規模へ｜CAGR8.2％で次世代ディスプレイ・ウェアラブル需要が加速 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース

フレキシブルエレクトロニクス市場、2035年728億米ドル規模へ｜CAGR8.2％で次世代ディスプレイ・ウェアラブル需要が加速 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース