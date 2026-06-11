アニメ『ニワトリ・ファイター』第11羽あらすじ＆先行カット公開！さらにHERO′S Webにて原作1～3話無料キャンペーン実施中！
株式会社ヒーローズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：橋場一郎）は、同社が運営するマンガ配信サイト「HERO’S Web」にて連載中の漫画を原作とした、アニメ『ニワトリ・ファイター』第11羽のあらすじと先行場面カットを公開いたしました。
また、アニメ放送を記念して、2026年6月1日にリニューアルした「HERO'S Web」にて原作1～3話の無料キャンペーンを開催中です。大迫力のアニメと、緻密に描き込まれた漫画、ぜひ両方で『ニワトリ・ファイター』の世界をお楽しみください。
■アニメ情報
あらすじ＆先行カット
第11羽「孤掌難鳴（こしょうなんめい）」
ヒカリの強力な攻撃に手も足も出ず、諦めそうになるケイスケの目の前に、
何度倒されても立ち上がるケイジの姿があった。
それを見て覚醒するケイスケの新たなる力。
正気を取り戻したモリオも、ケイジを守るために加勢するが…！？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351829/images/bodyimage1】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
■作品概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351829/images/bodyimage2】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
【イントロダクション】
これは、“一羽のニワトリ”が人類を救う物語である。
突如現れ、圧倒的な力で人類への攻撃を始めた“鬼獣（きじゅう）”と呼ばれる異形のモノ。
街が破壊され、絶望に暮れる人々…。
誰もが諦めかけたその時、鬼獣に立ち向かう一つの影が--！
「テメーら、トサカにくるぜ！！」
人類の前に降り立った、小さな希望。それは“一羽のニワトリ”だった。
前代未聞のオンドリ・バトル・アクション、開幕！！
【放送情報】
TOKYO MX：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
カートゥーンネットワーク：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
ＢＳ日テレ：2026年4月6日（月）より 毎週月曜 23:30～24:00
配信プラットフォームはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/onair/
【STAFF】
原作： 桜谷シュウ（HERO'S Web連載）
監督：鈴木 大介
脚本：瀬古 浩司
詳しくはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/#staffcast
【公式情報】
公式サイト：https://www.niwatori-fighter.net/
公式X：https://x.com/niwatorifighte1
【推奨ハッシュタグ】
「#ニワトリファイター」
■原作『ニワトリ・ファイター』1～3話無料キャンペーン開催中！
残すところあと2話となったアニメ『ニワトリ・ファイター』。この放送を記念して、1～3話無料キャンペーンをマンガ配信サイト「HERO'S Web」にて実施中です。6月1日にリニューアルしたばかりの「HERO'S Web」で、『ニワトリ・ファイター』の原作をお得にご覧いただけます。
【TVアニメ放送記念】
実施期間：6月30日（火）23:59まで
対象話：1～3話無料
対象サイト：HERO'S Web（https://heros-web.com/series/3eb63ea3a0063）
※作品の冒頭話は常に無料でご覧いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351829/images/bodyimage3】
■新刊情報
『ニワトリ・ファイター』（著：桜谷シュウ）最新12巻が、4月3日（金）より発売中です。ニワトリたちの熱い戦いを、ぜひ漫画でもお楽しみください。
『ニワトリ・ファイター』12巻
著｜桜谷シュウ
出版年月日｜2026年4月3日(金)
ISBN｜978-4-86805-174-9
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
あらすじ
コハクと引き裂かれ幽閉されたケイ都。
里を追い出されても、ケイ都を待ち続けるコハク。
そんな中、世界は静かに歪み始める──。
これは、一羽のニワトリが世界を救う物語である！！?
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351829/images/bodyimage4】
(C)桜谷シュウ / ヒーローズ
※掲載の際には、下記の掲載をお願いいたします。
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
また、アニメ放送を記念して、2026年6月1日にリニューアルした「HERO'S Web」にて原作1～3話の無料キャンペーンを開催中です。大迫力のアニメと、緻密に描き込まれた漫画、ぜひ両方で『ニワトリ・ファイター』の世界をお楽しみください。
あらすじ＆先行カット
第11羽「孤掌難鳴（こしょうなんめい）」
ヒカリの強力な攻撃に手も足も出ず、諦めそうになるケイスケの目の前に、
何度倒されても立ち上がるケイジの姿があった。
それを見て覚醒するケイスケの新たなる力。
正気を取り戻したモリオも、ケイジを守るために加勢するが…！？
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351829/images/bodyimage1】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
■作品概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351829/images/bodyimage2】
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
【イントロダクション】
これは、“一羽のニワトリ”が人類を救う物語である。
突如現れ、圧倒的な力で人類への攻撃を始めた“鬼獣（きじゅう）”と呼ばれる異形のモノ。
街が破壊され、絶望に暮れる人々…。
誰もが諦めかけたその時、鬼獣に立ち向かう一つの影が--！
「テメーら、トサカにくるぜ！！」
人類の前に降り立った、小さな希望。それは“一羽のニワトリ”だった。
前代未聞のオンドリ・バトル・アクション、開幕！！
【放送情報】
TOKYO MX：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
カートゥーンネットワーク：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 24:00～24:30
ＢＳ日テレ：2026年4月6日（月）より 毎週月曜 23:30～24:00
配信プラットフォームはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/onair/
【STAFF】
原作： 桜谷シュウ（HERO'S Web連載）
監督：鈴木 大介
脚本：瀬古 浩司
詳しくはこちら
https://www.niwatori-fighter.net/#staffcast
【公式情報】
公式サイト：https://www.niwatori-fighter.net/
公式X：https://x.com/niwatorifighte1
【推奨ハッシュタグ】
「#ニワトリファイター」
■原作『ニワトリ・ファイター』1～3話無料キャンペーン開催中！
残すところあと2話となったアニメ『ニワトリ・ファイター』。この放送を記念して、1～3話無料キャンペーンをマンガ配信サイト「HERO'S Web」にて実施中です。6月1日にリニューアルしたばかりの「HERO'S Web」で、『ニワトリ・ファイター』の原作をお得にご覧いただけます。
【TVアニメ放送記念】
実施期間：6月30日（火）23:59まで
対象話：1～3話無料
対象サイト：HERO'S Web（https://heros-web.com/series/3eb63ea3a0063）
※作品の冒頭話は常に無料でご覧いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351829/images/bodyimage3】
■新刊情報
『ニワトリ・ファイター』（著：桜谷シュウ）最新12巻が、4月3日（金）より発売中です。ニワトリたちの熱い戦いを、ぜひ漫画でもお楽しみください。
『ニワトリ・ファイター』12巻
著｜桜谷シュウ
出版年月日｜2026年4月3日(金)
ISBN｜978-4-86805-174-9
版型｜B6
定価｜880円（本体価格800円）
あらすじ
コハクと引き裂かれ幽閉されたケイ都。
里を追い出されても、ケイ都を待ち続けるコハク。
そんな中、世界は静かに歪み始める──。
これは、一羽のニワトリが世界を救う物語である！！?
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351829/images/bodyimage4】
(C)桜谷シュウ / ヒーローズ
※掲載の際には、下記の掲載をお願いいたします。
(C)Shu Sakuratani/Kino-HERO’s, VIZ Media
■株式会社ヒーローズについて
WEB漫画サイト「HERO'S Web」を中心に、漫画やキャラクターコンテンツの企画・製作を手掛ける出版社。王道のヒーロー作品を集めた「ヒーローズ」、日常のドラマを描く「ふらっとヒーローズ」、刺激たっぷりでクセになる「わいるどヒーローズ」、フレッシュなBL作品が揃う「Re;zz」の４レーベルを展開し、ジャンルにとらわれない多彩な漫画を配信しています。
配信元企業：株式会社ヒーローズ
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