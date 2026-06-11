スマート型電動サンルーフの世界市場2026年、グローバル市場規模（傾斜型、曲面型、平面型）・分析レポートを発表
2026年6月11日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「スマート型電動サンルーフの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、スマート型電動サンルーフのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
スマート型電動サンルーフ市場は、2024年時点で世界市場規模が3億3400万米ドルに達しており、2031年には4億2200万米ドルまで拡大すると予測されています。
予測期間中の年平均成長率は3.4％と見込まれており、住宅および商業施設における快適性向上需要や高機能建築設備への投資拡大が市場成長を支えています。本レポートでは、世界市場の規模推移、競争環境、地域別動向、用途別需要、供給網変化などについて包括的な分析を行っています。
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スマート型電動サンルーフは、電動制御によって開閉可能な屋根システムであり、住宅や商業施設において屋外空間を快適な半屋内空間へ変換する設備です。遮光、防雨、換気機能を備えており、テラス、レストラン、商業施設、住宅庭園など幅広い用途で利用されています。
従来の固定式屋根と比較して柔軟な空間利用が可能であり、天候に応じた自動制御や遠隔操作機能を備えた製品も増加しています。これにより、快適性向上と空間価値向上を実現しています。
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市場成長を支える主要因として、住宅リフォーム需要増加、商業施設における快適空間演出需要拡大、スマートホーム化推進が挙げられています。特に飲食店やホテルなど商業施設では、屋外空間の有効活用による集客力向上を目的として、スマート型電動サンルーフ導入が進んでいます。
また、住宅市場では高級住宅向け設備需要や屋外生活空間重視の傾向が市場成長を後押ししています。さらに、自動制御技術や気象センサー連動機能などスマート機能搭載製品への需要も増加しています。一方で、高額な設置費用やメンテナンスコスト、施工技術の複雑さなどは市場成長の制約要因となっています。また、米国関税政策や国際供給網変化も、部材調達や価格競争に影響を与えています。
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製品分類では、傾斜型、曲面型、平面型の3種類に区分されています。傾斜型は雨水排水性能に優れており、住宅用途を中心に広く利用されています。曲面型はデザイン性が高く、商業施設や高級施設向け需要が拡大しています。
平面型はシンプルな構造と設置柔軟性を備えており、多様な建築環境で利用されています。用途別では、住宅向けが大きな市場を形成しており、高級住宅や別荘市場を中心に需要が増加しています。商業向けでは、レストラン、ホテル、商業施設などにおける快適空間創出用途で需要が拡大しています。
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地域別では、欧州市場が高いシェアを維持しています。特にイタリア、ドイツ、フランスでは屋外生活文化が根付いており、高機能サンルーフ需要が安定しています。北米市場では、高級住宅市場や商業施設投資拡大が市場成長を支えています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国、オーストラリアなどで高級住宅需要増加や都市型商業施設開発が進んでおり、今後高い成長率が期待されています。また、中東地域では高温環境対策として屋外空間利用需要が高く、南米地域でも商業施設向け需要増加が見込まれています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「スマート型電動サンルーフの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、スマート型電動サンルーフのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
スマート型電動サンルーフ市場は、2024年時点で世界市場規模が3億3400万米ドルに達しており、2031年には4億2200万米ドルまで拡大すると予測されています。
予測期間中の年平均成長率は3.4％と見込まれており、住宅および商業施設における快適性向上需要や高機能建築設備への投資拡大が市場成長を支えています。本レポートでは、世界市場の規模推移、競争環境、地域別動向、用途別需要、供給網変化などについて包括的な分析を行っています。
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スマート型電動サンルーフは、電動制御によって開閉可能な屋根システムであり、住宅や商業施設において屋外空間を快適な半屋内空間へ変換する設備です。遮光、防雨、換気機能を備えており、テラス、レストラン、商業施設、住宅庭園など幅広い用途で利用されています。
従来の固定式屋根と比較して柔軟な空間利用が可能であり、天候に応じた自動制御や遠隔操作機能を備えた製品も増加しています。これにより、快適性向上と空間価値向上を実現しています。
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市場成長を支える主要因として、住宅リフォーム需要増加、商業施設における快適空間演出需要拡大、スマートホーム化推進が挙げられています。特に飲食店やホテルなど商業施設では、屋外空間の有効活用による集客力向上を目的として、スマート型電動サンルーフ導入が進んでいます。
また、住宅市場では高級住宅向け設備需要や屋外生活空間重視の傾向が市場成長を後押ししています。さらに、自動制御技術や気象センサー連動機能などスマート機能搭載製品への需要も増加しています。一方で、高額な設置費用やメンテナンスコスト、施工技術の複雑さなどは市場成長の制約要因となっています。また、米国関税政策や国際供給網変化も、部材調達や価格競争に影響を与えています。
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製品分類では、傾斜型、曲面型、平面型の3種類に区分されています。傾斜型は雨水排水性能に優れており、住宅用途を中心に広く利用されています。曲面型はデザイン性が高く、商業施設や高級施設向け需要が拡大しています。
平面型はシンプルな構造と設置柔軟性を備えており、多様な建築環境で利用されています。用途別では、住宅向けが大きな市場を形成しており、高級住宅や別荘市場を中心に需要が増加しています。商業向けでは、レストラン、ホテル、商業施設などにおける快適空間創出用途で需要が拡大しています。
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地域別では、欧州市場が高いシェアを維持しています。特にイタリア、ドイツ、フランスでは屋外生活文化が根付いており、高機能サンルーフ需要が安定しています。北米市場では、高級住宅市場や商業施設投資拡大が市場成長を支えています。
アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国、オーストラリアなどで高級住宅需要増加や都市型商業施設開発が進んでおり、今後高い成長率が期待されています。また、中東地域では高温環境対策として屋外空間利用需要が高く、南米地域でも商業施設向け需要増加が見込まれています。