オンラインセミナー『従業員が納得する評価とは？～公正な評価が組織を強くする～』2026年7月29日（水）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、オンラインセミナー『従業員が納得する評価とは？～公正な評価が組織を強くする～』を開催することになりましたので、お知らせいたします。
終身雇用の意識が薄れ、転職が当たり前となる時代、社員の意識は、かつて美徳とされた「組織の命令に耐え忍ぶ」ような従属性を強調するロイヤリティから、相互の対等性を重視し、自律的な貢献を求めるエンゲージメントへと変化しています。
このような状況下で、もし会社の評価制度が、成長支援のない恣意的・形式的なものであれば、社員は「対等性が尊重されていない」と感じ、「貢献意欲を高めることができない」ため強い不満を抱き、エンゲージメントの低下、離職や組織の士気低下に直結する深刻な経営課題をもたらします。
社員のエンゲージメントを高め、組織を成長させるためには、評価を単なる「査定」から、個人の成長を促し組織目標の達成に繋げる「人材育成ツール」へと転換させることが不可欠です。
そのためには、会社のビジョンと連動した明確な評価基準を設計し、評価者がそれを適切に運用するスキルを身につけ、公平性と納得感を担保する仕組みを構築する必要があります。
本セミナーでは、(1)社員の目標設定と評価基準の明確化、(2)評価者トレーニングと効果的なフィードバック面談の進め方、(3)評価の公平性と納得感を高めるためのポイント、そして(4)制度の導入・改定時の注意点まで、従業員が納得する評価制度の構築と運用の要点を体系的に解説します。
人と組織を強くする、実践的な評価マネジメントのヒントをぜひお持ち帰りください。
【開催日】
2026/07/29(水) 13：00～15：00
【講 師】
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング
社会保険労務士 山之内 大
【受講料】
無料
【対 象】
経営者・人事担当者
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2294
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
終身雇用の意識が薄れ、転職が当たり前となる時代、社員の意識は、かつて美徳とされた「組織の命令に耐え忍ぶ」ような従属性を強調するロイヤリティから、相互の対等性を重視し、自律的な貢献を求めるエンゲージメントへと変化しています。
このような状況下で、もし会社の評価制度が、成長支援のない恣意的・形式的なものであれば、社員は「対等性が尊重されていない」と感じ、「貢献意欲を高めることができない」ため強い不満を抱き、エンゲージメントの低下、離職や組織の士気低下に直結する深刻な経営課題をもたらします。
社員のエンゲージメントを高め、組織を成長させるためには、評価を単なる「査定」から、個人の成長を促し組織目標の達成に繋げる「人材育成ツール」へと転換させることが不可欠です。
そのためには、会社のビジョンと連動した明確な評価基準を設計し、評価者がそれを適切に運用するスキルを身につけ、公平性と納得感を担保する仕組みを構築する必要があります。
本セミナーでは、(1)社員の目標設定と評価基準の明確化、(2)評価者トレーニングと効果的なフィードバック面談の進め方、(3)評価の公平性と納得感を高めるためのポイント、そして(4)制度の導入・改定時の注意点まで、従業員が納得する評価制度の構築と運用の要点を体系的に解説します。
人と組織を強くする、実践的な評価マネジメントのヒントをぜひお持ち帰りください。
【開催日】
2026/07/29(水) 13：00～15：00
【講 師】
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング
社会保険労務士 山之内 大
【受講料】
無料
【対 象】
経営者・人事担当者
※同業者の方はご遠慮ください。
【参加方法】
ZOOMを使用したオンラインセミナーです。
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2294
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
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