数字の先を見抜く力：なぜリアルタイム市場インテリジェンスが高額な失敗を回避する鍵となるのか
2024年半ば、ある大手グローバルFMCG企業は野心的な事業拡大計画を打ち出しました。有望な総アドレス可能市場（TAM）を背景に、経営陣は複数の高成長地域で数十億ドル規模の新たな収益を期待していました。予測は楽観的であり、戦略は完璧に見えました。しかし、その計画はわずか1年半ほどでほころび始めました。
同社は、従来の市場規模推計では見えない重大な障壁を見落としていたのです。アジアでは規制の複雑さが事業展開を遅らせました。サハラ以南アフリカでは流通ルートの信頼性が想定を下回りました。さらに、ラテンアメリカでは税制変更により、一部の製品ラインの採算性が失われました。紙の上ではTAMは巨大でしたが、実際にはアクセスが難しい機会を追い求めていたのです。
問題は戦略そのものではありませんでした。理論上の市場ポテンシャルと、企業が現実的に獲得できる市場との間にギャップがあったのです。不確実性の高い市場で成長を実現するためには、サービス可能獲得市場（SOM）をより正確に把握する必要があります。SOMとは、現実の市場環境の中で企業が実際に獲得可能な市場を指します。
課題：リスクが失敗へと変わる前に発見するには
この事例は、市場インテリジェンスの責任者に重要な問いを投げかけています。
どのようにすれば、戦略を修正する時間的余裕がある段階で潜在的なリスクを発見できるのでしょうか。
TAMを中心とした従来型の分析モデルだけでは、もはや十分とは言えません。世界のビジネス環境は急速に変化しています。貿易摩擦、関税変更、地政学的リスク、新たな規制、金融市場の不安定化などによって、企業の優先事項は瞬時に変化する可能性があります。
市場インテリジェンスも、こうした変化に対応しなければなりません。市場規模だけでなく、その市場へ実際にどの程度アクセスできるのかを明確に示すことが求められています。
市場モデルの再考：TAMからSOMへ
多くの企業は依然として、TAM、SAM、SOMという従来のフレームワークを用いて事業計画を策定しています。
● TAM（総アドレス可能市場）は、市場全体の潜在規模を示します。
● SAM（サービス可能市場）は、地理的条件や製品適合性などの現実的な制約を考慮した市場です。
● SOM（サービス可能獲得市場）は、企業が実際に獲得できる現実的な市場シェアを示します。
しかし、この直線的なアプローチは市場環境が安定していることを前提としています。今日の市場では、安定こそが例外です。経済政策の変更、規制改正、サプライチェーン能力の変化などによって、市場の実態はTAMモデルが捉えるよりもはるかに速く変化します。
そのような状況において、TAMは理論上の可能性を示しますが、SOMは実際に達成可能な市場機会を示します。
TAMは予測、SOMはナビゲーションツール
TAMは長期的な市場予測のようなものです。市場機会がどれほど大きくなり得るかを示しますが、その過程で発生する障害までは反映しません。
一方、SOMは異なる役割を果たします。SOMはナビゲーションシステムのような存在であり、市場環境の変化に応じて更新され、不確実性の中で進むべき方向を示してくれます。
リアルタイムSOMモデルでは、以下のような要因を考慮します。
● 新たな関税や貿易障壁による市場参入難易度の変化
● 政治的要因や為替変動によるサプライチェーンの混乱
● 現地規制、認証要件、政治的不安定性による市場アクセス制限
SOMは「市場全体の機会はどれほどあるのか」ではなく、「現実的にどこで成長でき、今どこで利益を生み出せるのか」という問いに答えます。
同社は、従来の市場規模推計では見えない重大な障壁を見落としていたのです。アジアでは規制の複雑さが事業展開を遅らせました。サハラ以南アフリカでは流通ルートの信頼性が想定を下回りました。さらに、ラテンアメリカでは税制変更により、一部の製品ラインの採算性が失われました。紙の上ではTAMは巨大でしたが、実際にはアクセスが難しい機会を追い求めていたのです。
問題は戦略そのものではありませんでした。理論上の市場ポテンシャルと、企業が現実的に獲得できる市場との間にギャップがあったのです。不確実性の高い市場で成長を実現するためには、サービス可能獲得市場（SOM）をより正確に把握する必要があります。SOMとは、現実の市場環境の中で企業が実際に獲得可能な市場を指します。
課題：リスクが失敗へと変わる前に発見するには
この事例は、市場インテリジェンスの責任者に重要な問いを投げかけています。
どのようにすれば、戦略を修正する時間的余裕がある段階で潜在的なリスクを発見できるのでしょうか。
TAMを中心とした従来型の分析モデルだけでは、もはや十分とは言えません。世界のビジネス環境は急速に変化しています。貿易摩擦、関税変更、地政学的リスク、新たな規制、金融市場の不安定化などによって、企業の優先事項は瞬時に変化する可能性があります。
市場インテリジェンスも、こうした変化に対応しなければなりません。市場規模だけでなく、その市場へ実際にどの程度アクセスできるのかを明確に示すことが求められています。
市場モデルの再考：TAMからSOMへ
多くの企業は依然として、TAM、SAM、SOMという従来のフレームワークを用いて事業計画を策定しています。
● TAM（総アドレス可能市場）は、市場全体の潜在規模を示します。
● SAM（サービス可能市場）は、地理的条件や製品適合性などの現実的な制約を考慮した市場です。
● SOM（サービス可能獲得市場）は、企業が実際に獲得できる現実的な市場シェアを示します。
しかし、この直線的なアプローチは市場環境が安定していることを前提としています。今日の市場では、安定こそが例外です。経済政策の変更、規制改正、サプライチェーン能力の変化などによって、市場の実態はTAMモデルが捉えるよりもはるかに速く変化します。
そのような状況において、TAMは理論上の可能性を示しますが、SOMは実際に達成可能な市場機会を示します。
TAMは予測、SOMはナビゲーションツール
TAMは長期的な市場予測のようなものです。市場機会がどれほど大きくなり得るかを示しますが、その過程で発生する障害までは反映しません。
一方、SOMは異なる役割を果たします。SOMはナビゲーションシステムのような存在であり、市場環境の変化に応じて更新され、不確実性の中で進むべき方向を示してくれます。
リアルタイムSOMモデルでは、以下のような要因を考慮します。
● 新たな関税や貿易障壁による市場参入難易度の変化
● 政治的要因や為替変動によるサプライチェーンの混乱
● 現地規制、認証要件、政治的不安定性による市場アクセス制限
SOMは「市場全体の機会はどれほどあるのか」ではなく、「現実的にどこで成長でき、今どこで利益を生み出せるのか」という問いに答えます。