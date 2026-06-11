小説投稿サイト「ネオページ」を運営する株式会社ネオページ（本社：東京都千代田区）は、2026年4月15日(水)より開催中のコンテスト『第2回 逆転ヒロイン大賞』（応募期間：2026年7月15日(水) 11:59まで）において、エントリー開始直後から多くの読者の支持を集めている注目の3作品をピックアップし、編集部による見どころ解説を発表いたしました。 本コンテストは、「恋から始まるヒロインの逆転劇」をテーマに、自らの選択と行動で人生を逆転させるヒロインの物語を募集する大型企画です。大賞賞金20万円に加え、金賞・銀賞・佳作のすべてに「連載契約確約」の特典が用意されています。 最大の特徴として、本コンテストの応募作品は「現在連載中の未完結作品」であることが必須条件となっており、選考中はもちろん、受賞決定後もサイト上で最新話の更新を継続できることが条件に組み込まれています。この「読者とともにリアルタイムで物語を紡いでいく」というライブ感のある選考スタイルにより、サイト内では数千PVや数百件の熱いコメントを集めるヒット候補作が続々と誕生し、早くも大きな盛り上がりを見せています。 第2回 逆転ヒロイン大賞特設ページ：https://www.neopage.com/contests/1043527192101146624

■ 読者の熱狂とともに更新中！大注目エントリー3作品と編集部厳選の見どころ

①『極上の檻～捨てられた私を待っていたのは幼馴染（御曹司）からの執愛でした』

著者：オデットオディール

現在の反響：PV：9,977 ／ コメント：202件

作品URL： https://neopage.co/YBWM66

あらすじ＆見どころ：

3年付き合ったクズ彼氏・拓海に尽くし、仕事まで身代わりでこなしてきた優秀なヒロイン・楓。しかし異国の空港で、拓海は同僚との浮気を明かし「ただの便利な女」と楓を突き放します。絶望する彼女を救ったのは、かつて自分が守った泣き虫な幼馴染であり、今は超巨大財閥の御曹司となった柊木朔也でした。出会い頭のあまりにも大胆なプロポーズから、底知れぬ「極上」の檻が始まります。一方で、優秀な楓を失った元カレが即座にカードを止められ、自滅していくスピード感も抜群に爽快な一作です！

⓶『契約婚で冷徹な御曹司を母性ごと溺愛します』

著者：雫石しま

現在の反響： PV：6,449 ／ コメント：209件

作品URL： https://neopage.co/Dm1F6Z

あらすじ＆見どころ：

おめでた婚だった夫から、冷酷な言葉と離婚届、わずかな慰謝料を叩きつけられた主人公・奥野穂乃果。息子を抱えシングルマザーとなった彼女の前に現れたのは、新入社員時代の恐怖の対象だった冷徹な元上司・田川蔵之介でした。御曹司である彼から提案され、突然始まった「契約結婚」。しかし、不条理から親子を全力で守ろうとする彼の圧倒的な包容力に、穂乃果の心は溶かされていきます。傷ついたヒロインを「母性」ごと丸ごと愛してくれる、世界一甘いスパダリ御曹司との逆転劇です！

③『未婚妻ですが、クズ男を捨てて最愛の人と逆転結婚・女社長になります』

著者：YOR

現在の反響： PV：2,257 ／ コメント：115件

作品URL： https://neopage.co/32ZiKN

あらすじ＆見どころ：

恋人との子を妊娠し、幸せの絶頂から一転、相手の家族から非情な宣告をされどん底に突き落とされた主人公・芽瑠。しかし、彼女は泣き寝入りするような弱いヒロインではありませんでした。お腹の子を守り、元恋人一家に報いを受けさせるため、彼女は己の「知略」と新たなパートナー「四月一日星来」のサポートを武器に立ち上がります。誰かに救われるのではなく、自らの実力でトップへ登り詰め、裏切り者たちを経済的・社会的に完全に見下ろしていく華麗なるリベンジ劇。言葉にできないほどのカタルシスを味わえる一作です！

■ 読者と作家が一体となる応援システム：連載中の最新話へリアルタイムに反響が届く仕組み

ネオページでは、コンテストの最終結果を待つことなく、応募期間中からすべてのエントリー作品を一般公開しています。 今回のコンテストは「未完結作品」に特化しているため、読者はリアルタイムで更新される最新話を追いかけながら、コメントやレビューを通じて直接作家へエールを送り、物語の展開を一緒に盛り上げることが可能です。

■ 創作のハードルを緩和：2万字の「未完結作」から挑戦でき、執筆支援施策も

本コンテストでは2万字以上の【未完結作品】でのエントリーを条件としています。それにより、 「応募までに物語を最後まで書き切る自信がない」という方でも受賞後もネオページでの連載を通じてじっくり作品を書き進められるため、まずは２万字以上で、恋愛ジャンル作品であれば今持っているアイデアですぐに応募が可能です。 また、「設定やプロットが思い浮かばない」という方をバックアップするためコンテスト特設ページ内では編集部が厳選した「プロットの種となる9つのシチュエーション」も公開中です。 コンテストの締め切りは2026年7月15日(水) 11:59となっており、後半戦に向けた新たな才能の参加を広く募っています。

■ 「第2回 逆転ヒロイン大賞」開催概要

募集ジャンル：

恋愛ジャンル（現代、ファンタジー、歴史など舞台設定は自由）

賞金・特典：

大賞： 賞金20万円 ＋ 連載契約確約

金賞： 賞金15万円 ＋ 連載契約確約

銀賞： 賞金10万円 ＋ 連載契約確約

佳作賞： 連載契約確約

スケジュール：

応募期間：2026年4月15日(水) 12:00 ～ 2026年7月15日(水) 11:59

応募条件：

2万字以上の未完結作品（※選考中・受賞後も更新可能であること）

コンテスト特設ページURL：

https://www.neopage.com/contests/1043527192101146624

■ ネオページについて

ネオページは、現代の読者が求める「共感」「爽快感」を最前線でお届けするWEB小説投稿・閲覧プラットフォームです。完結済みの独占契約名作から、いまSNSで話題の急上昇トレンド作品まで、幅広いラインナップを展開しています。

■関連リンク

◆「ネオページ」サイト https://www.neopage.com/ ◆「ネオページ」創作の庭 https://www.neopage.com/author ◆ネオページ公式X（旧Twitter） https://x.com/Neopage_jp ◆ネオページ編集部X（旧Twitter） https://x.com/neopage_editors ◆ネオページ公式note https://note.com/neopage ◆ネオページDiscordサーバー https://discord.com/invite/7yNcy7VDCM