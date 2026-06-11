国産オーガニックコスメを製造・販売する株式会社ネオナチュラル(本社：名古屋市昭和区、代表取締役：高柳 昌博)は、昨年限定販売し大きな反響をいただいたジェル洗顔「フローラジェリーソープ」を定番化し、2026年6月15日(月)より一般発売いたします。

馬油生まれの無添加せっけんのやさしさと、泡立て不要で塗って流すだけのジェルの使いやすさを両立した新感覚の洗顔料です。





昨年限定発売し、好評をいただき新発売した『フローラジェリーソープ』





■ご要望にお応えして定番化したジェル洗顔料

2000年代から無添加、オーガニックコスメメーカーとして敏感肌の方と向き合ってきた経験を活かし、肌にやさしく、実感できる、そして使いやすい製品をモニター販売を通して製品開発を行っています。本製品は昨年の限定販売を行い、「また使いたい」「定番化してほしい」といった多くのお声をいただき、2度のモニターを経て正式に定番商品として発売されることとなりました。泡立ての手間がなく、忙しい朝や疲れた夜でも、心地よく洗顔できる点が特長です。









■石けんのやさしさと、ジェルの使いやすさを両立

フローラジェリーソープは馬油100％の石けん素地をベースにした濃密ジェルです。ジェル状の洗浄成分が毛穴に入り込み、汚れをやさしく落としながら、肌を潤します。さらに、生成の過程で生まれるグリセリンや、潤滑剤として働くスサビノリエキスにより、摩擦の負担を軽減し、敏感肌や年齢を重ねた肌もやさしく洗い上げます。





素地は馬油100％なので、お肌をしっとりと潤します





■自社農場の植物成分と温泉水を配合

岐阜県郡上市の有機JAS認定「ネオナチュラル母袋有機農場」で育てた有機ヘチマ水、有機カモミール、有機ラベンダーを配合し、肌荒れを防いで健やかな肌を保ちます。また鹿児島・垂水温泉の温泉水や、コメ発酵液、ダマスクバラ花水、ラベンダー花エキス、カミツレ花エキスなど、自然由来成分を組み合わせています。香りはローズマリー、ティーツリー、ラベンダーなどの植物精油をブレンドした、穏やかなハーブの香りです。





自社有機農場で栽培した有機ヘチマ水やハーブを配合





■使い方は「塗って流すだけ」

ご使用方法は、顔をぬるま湯で濡らしたあと、ティースプーン1杯ほどを手に取り、顔全体になじませてからやさしく洗い流すだけです。泡立て不要のため、洗顔時間を短縮したい方にもおすすめです。また、石けんで落とせるメイクであれば使用可能ですが、密着性の高いメイクや日焼け止めはクレンジングの併用が推奨されています。





泡立てずに塗って流すだけと便利





■製品概要

商品名 ：フローラジェリーソープ

内容量 ：120mL

価格 ：2,200円(税込)

全成分 ：石けん素地(カリ石鹸)、温泉水、ヘチマ水、グラニュー糖、

エタノール*、グリセリン、海塩、クエン酸、ヒアルロン酸Na、

コメ発酵液、ダマスクバラ花水、サトウキビエキス、

ラベンダー花エキス、カミツレ花エキス、スサビノリエキス、

モナスカスエキス、ラベンダー油、ローズマリー葉油、

ティーツリー葉油、ハッカ葉油

発売日 ：ウェブ先行発売 2026年6月1日(月)朝10時 / 店頭発売 6月15日(月)より順次

販売場所：ネオナチュラル公式サイト、ネオナチュラル本店、楽天市場店、

東急ハンズ、ロフト、イズミ、アピタなど









■会社概要

法人名 ： 株式会社ネオナチュラル https://www.neo-natural.co.jp/

代表者 ： 代表取締役 高柳 昌博

本社所在地 ： 〒466-0851 名古屋市昭和区元宮町4-46

設立年月日 ： 昭和40年6月21日

資本金 ： 1,000万円

主な事業内容： オーガニックコスメ、ナチュラルコスメ、日用品製造販売、

コスメ原料、有機食品の生産、体験農場、イベントの運営

ネオナチュラル公式サイト： https://www.neo-natural.com/