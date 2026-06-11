株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：松岡 祐治）は、新刊「ヤマハムックシリーズ220 全作品網羅！ ピアノで楽しむ♪ スタジオジブリ Best Selection」を、2026年6月11日に発売いたします。

初の楽譜化『レッドタートル ある島の物語』『ギブリーズ episode2』の他、『風の谷のナウシカ』～『君たちはどう生きるか』まで、全作品の中から印象的な音楽を厳選し、収載。 しっかり演奏を弾け、聴かせられる中級ソロのアレンジを掲載。 スタジオジブリの世界にどっぷり浸かれる持っておきたい1冊です！ 【収載曲】 [1] 「風の谷のナウシカ」～オープニング～ *風の谷のナウシカ [2] 天空の城ラピュタ *天空の城ラピュタ [3] 節子と清太(メインタイトル) *火垂るの墓 [4] 風のとおり道 *となりのトトロ [5] 海の見える街 *魔女の宅急便 [6] やさしさに包まれたなら *魔女の宅急便 [7] おもひでぽろぽろ～メイン・テーマ～ *おもひでぽろぽろ [8] 海になれたら *海がきこえる [9] いつでも誰かが *平成狸合戦ぽんぽこ [10] エンゲルス・ツィマー(天使の部屋) *耳をすませば [11] On Your Mark *On Your Mark [12] アシタカとサン *もののけ姫 [13] ひとりぼっちはやめた(QUIT BEING ALONE) *ホーホケキョ となりの山田くん [14] あの日の川 *千と千尋の神隠し [15] いつも何度でも *千と千尋の神隠し [16] ふたたび *千と千尋の神隠し [17] ギブリーズのテーマ *ギブリーズ episode2 [18] 人生のメリーゴーランド *ハウルの動く城 [19] テルーの唄 *ゲド戦記 [20] 崖の上のポニョ *崖の上のポニョ [21] 時には昔の話を *紅の豚 [22] Arrietty's Song *借りぐらしのアリエッティ [23] さよならの夏～コクリコ坂から～ *コクリコ坂から [24] ひこうき雲 *風立ちぬ [25] いのちの記憶 *かぐや姫の物語 [26] Fine On The Outside *思い出のマーニー [27] The girl *レッドタートル ある島の物語 [28] あたしの世界征服 *アーヤと魔女 [29] 風になる *猫の恩返し [30] 地球儀 *君たちはどう生きるか

【商品詳細】

ヤマハムックシリーズ220 全作品網羅！ ピアノで楽しむ♪ スタジオジブリ Best Selection

定価：2,200円(10％税込) 仕様：A4変型判縦/136ページ 発売日：2026年6月11日 ISBN：978-4-636-12544-3 商品コード：GTK01102925 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTK01102925

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/9784636125443

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