昭和女子大学（学長 金尾朗：東京都世田谷区）は、６月21日（日）にオープンキャンパスを開催します。本イベントでは、2026年４月に開設した「総合情報学部（データサイエンス学科／デジタルイノベーション学科）」の学部・学科説明会や専門的な学びの第一歩に触れられる体験授業、個別相談などを実施します。

【2026年度オープンキャンパス開催概要】

日 程

6月21日（日）9:30-15:00（受付開始9:10） ※7月19日（日）、8月22日（土）、8月23日（日）にも開催予定

会 場

昭和女子大学（〒154-8533 東京都世田谷区太子堂1-7-57 三軒茶屋駅徒歩7分）

主な企画

● 学部・学科説明会 ● 体験授業 【総合情報学部 体験授業】 ▽10:25-11:05 「信頼が社会を動かす？」 データサイエンス学科 仁科国之 専任講師（専門：社会心理学） 私たちは意識するしないに関わらず日常生活で、他者を信頼しています。なぜ私たちは他者を信頼することができるのか、そして、信頼できるからこそ社会生活ができることを知ってもらいます。 ▽11:20-12:00 「データビジュアライゼーション」 デジタルイノベーション学科 青柳岳司 特命教授 (専門：計算科学、高分子材料) 「単にグラフを作る」だけではなく「データから価値ある情報を引き出し、相手に正しく、効果的に伝えるための技術」を理論と実践の両面から紹介します。 ● 10号館見学 ● パネル展示、各学科ブース個別相談 ● その他、大学全体の企画（入試相談、留学個別相談、キャンパスツアーなど）

申込方法

下記URLから詳細を確認のうえ、事前エントリーをしてください。 ★ 事前エントリー、当日のタイムスケジュールはこちら https://www.swu.ac.jp/admission/event/

【お問い合わせ】

昭和女子大学アドミッションセンター spass@swu.ac.jp

本件に関する取材のお申し込み先

昭和女子大学企画広報部 03-3411-6597 / kouhou@swu.ac.jp 昭和女子大学ホームページ https://www.swu.ac.jp/