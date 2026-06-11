株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：松岡 祐治）は、新刊「ギター弾き語り 完全保存版「かんたんコード10個」で弾ける 楽しいギター弾き語り60」を、2026年6月22日に発売いたします。

基本コードを「10個」覚えれば収載している60曲がすべて弾けちゃうという、ギターをはじめて間もない初心者でも楽しめるギター弾き語り楽譜集！ まだ、コードを覚えられていないというビギナーでも定番曲やJ-POPの人気曲を弾く楽しさが味わえます！ 譜面やコードダイアグラムも見やすい大きさで、使い勝手もバッチリ！ ぜひ、この1冊でどんどんレパートリーを増やしてください。 ※やさしく弾けるアレンジになっていますので、原曲とキーやサイズが異なります。 【収載曲】 ♪コード4個 [1] ルージュの伝言/荒井 由実 [2] 壊れかけのRadio/徳永 英明 ♪コード5個 [3] リンダリンダ/ザ・ブルーハーツ [4] 乾杯/長渕 剛 [5] 夢の中へ/井上 陽水 [6] 小さな恋のうた/MONGOL800 [7] マリーゴールド/あいみょん [8] チェリー/スピッツ [9] 言葉にできない/小田 和正 [10] 紅蓮華/LiSA ♪コード6個 [11] いつも何度でも/木村 弓 [12] クリスマス・イブ/山下 達郎 [13] 涙そうそう/夏川 りみ [14] SAKURA/いきものがかり [15] 島人ぬ宝/BEGIN [16] 粉雪/レミオロメン [17] 夜に駆ける/YOASOBI ♪コード7個 [18] サボテンの花/財津 和夫 [19] どんなときも。/槇原 敬之 [20] 水平線/back number [21] 花は咲く [22] さくら(独唱)/森山 直太朗 [23] やさしくなりたい/斉藤 和義 [24] 栄光の架橋/ゆず [25] 空も飛べるはず/スピッツ [26] 青春の影/チューリップ [27] 赤いスイートピー/松田 聖子 [28] 想い出がいっぱい/H2O [29] 贈る言葉/海援隊 [30] 卒業写真/荒井 由実 [31] 大きな古時計 [32] I LOVE YOU/尾崎 豊 [33] 天体観測/BUMP OF CHICKEN [34] 新時代(ウタ from ONE PIECE FILM RED)/Ado [35] 春よ、来い/松任谷 由実 ♪コード8個 [36] 猫/DISH// [37] 糸/中島 みゆき [38] ロビンソン/スピッツ [39] 全力少年/スキマスイッチ [40] Tomorrow never knows/Mr.Children [41] 女々しくて/ゴールデンボンバー [42] 終わらない歌/ゆず [43] いとしのエリー/サザンオールスターズ [44] 白日/King Gnu [45] 家族になろうよ/福山 雅治 [46] Pretender/Official髭男dism [47] 裸の心/あいみょん [48] 怪獣/サカナクション [49] Soranji/Mrs. GREEN APPLE ♪コード9個 [50] 夏色/ゆず [51] ヒロイン/back number [52] 夜空ノムコウ/SMAP [53] 真夏の果実/サザンオールスターズ [54] Story/AI [55] 蕾/コブクロ [56] しるし/Mr.Children [57] ダンスホール/Mrs. GREEN APPLE ♪コード10個 [58] 未来/コブクロ [59] さとうきび畑/森山 良子 [60] 時代/中島 みゆき

【商品詳細】

ギター弾き語り 完全保存版「かんたんコード10個」で弾ける 楽しいギター弾き語り60

定価：2,530円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/184ページ 発売日：2026年6月22日 ISBN：978-4-636-12628-0 商品コード：GTL01103027 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTL01103027

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817312406

お求めは、全国ヤマハ特約楽器店・書店またはオンラインショップまで。

【本商品に関するお問い合わせ】 (株)ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス ミュージックメディア部 (https://www.ymm.co.jp) 問い合わせフォーム：https://inquiry.yamaha.com/contact/?act=2008&lcl=ja_JP