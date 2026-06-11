株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：松岡 祐治）は、新刊「和音アレンジで楽しむカリンバ J-POP&人気メロディ～ライラック～」を、2026年6月22日に発売いたします。

好評の「和音アレンジで楽しむカリンバ」シリーズからJ-POP＆人気メロディ編の最新版が登場しました。 一人でも豪華に聴こえる「メロディ＋伴奏」の和音アレンジで、J-POPを中心に人気定番曲から20曲収載しています(17音カリンバ対応)。 「いのちの歌」や「ハナミズキ」などカリンバ演奏での人気定番曲から、「ライラック」「僕のこと」など近年大人気のMrs. GREEN APPLEの楽曲や嵐、Snow Manなど今カリンバで弾きたいナンバーを厳選して収載！ 楽譜にはドレミふりがな、数字音名を全曲掲載。冒頭にはカリンバの音名と五線の対応表、やさしい音楽の決まりごと、基本的なカリンバの弾き方解説ページも掲載しているので、楽譜初心者、楽器初心者の方でも安心！ メロディ譜では物足りない、自分で和音をつけるのに苦労している、という方にもおススメの１冊です♪ シリーズ同様に心地よい響きが好評のAya【カリンバミント】、なまけるヤルキモノ、2名による和音アレンジでカリンバ演奏を存分にお楽しみください！

■この本の特徴 ♪17音カリンバ対応の和音アレンジを掲載 ～一人でも豪華に聴こえる「メロディ＋伴奏」の和音アレンジが楽しめる！ ♪17音カリンバの音名を全曲表記 ～ドレミふりがな＋多くの17音カリンバの鍵に刻印されている「1」「2」などの数字音名を全曲対応！ ♪片手で和音を弾く箇所が視覚的にわかる！ ～片手で同時に弾く２和音にはカギ表記、3和音以上にはアルペジオ表記を楽譜と数字音名両方に掲載。視覚的に分かりやすい仕様になっています。

【収載曲】 ライラック（Mrs. GREEN APPLE）／点描の唄(feat. 井上苑子)（Mrs. GREEN APPLE）／僕のこと（Mrs. GREEN APPLE）／ひまわりの約束（秦 基博）／ハナミズキ（一青 窈）／タペストリー（Snow Man）／チェリー（スピッツ）／笑ったり転んだり（ハンバート ハンバート）／残酷な天使のテーゼ（高橋 洋子）／虹（菅田 将暉）／水平線（back number）／奏(かなで)（スキマスイッチ）／3月9日（レミオロメン）／果てない空（嵐）／感謝カンゲキ雨嵐（嵐）／栄光の架橋（ゆず）／いのちの歌（竹内 まりや）／糸（中島 みゆき）／千本桜（黒うさP）／Summer（久石 譲） -全20曲-

【商品詳細】

和音アレンジで楽しむカリンバ J-POP&人気メロディ～ライラック～

定価：2,200円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/72ページ 発売日：2026年6月22日 ISBN：978-4-636-12570-2 商品コード：GTL01102958 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTL01102958

【「和音アレンジで楽しむカリンバ」シリーズ 好評発売中】

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817311980

和音アレンジで楽しむカリンバ スタジオジブリ名曲集 ［改訂版］

定価：1,980円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/64ページ ISBN：978-4-636-12569-6 商品コード：GTL01102957 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTL01102957

和音アレンジで楽しむカリンバ 昭和歌謡&ニューミュージック

定価：2,200円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/60ページ ISBN：9784636116441 商品コード：GTL01101985 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTL01101985

和音アレンジで楽しむカリンバ ディズニー名曲集

定価：1,980円(10％税込) 仕様：菊倍判縦/64ページ ISBN：978-4-636-10143-0 商品コード：GTL01100201 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTL01100201

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