株式会社シップス（代表取締役 社長：原裕章 本社：東京都中央区）が展開する「SHIPS」は、有限会社レスレストン（代表取締役：久木元 陸央 所在：大阪市北区）との別注アイテムを発表。SHIPS MEN一部取り扱い店舗およびSHIPS 公式オンラインショップにて発売中となります。

LES LESTON

WEAR WASH ENJOY! シャツは「第二の皮膚」とも呼ばれ、素肌に直接触れるからこそ、その心地よさを最もダイレクトに感じられるアイテムです。 一日中袖を通し、着る人の生活に寄り添う――シャツは、まさに本質的なウェアです。 だからこそ、素材・縫製・設計のクオリティは、何よりも明確に表れます。 1986年の創業以来、私たちはシャツの重要性に正面から向き合い、「本当に良いシャツとは何か」を問い続けてきました。 私たちが考える“本当に良いシャツ”とは、 着る人のパーソナリティを自然に引き立て、日常に溶け込みながらも、その人の魅力をさりげなく際立たせる存在です。 そのために必要なのは、無理のない自然なフィッティングと動きやすさ。厳選された上質な素材と、丁寧な縫製。そして、シャツ単体としての美しさにとどまらず、ジャケット、パンツ、靴、アクセサリーなど、その人のスタイル全体との調和も欠かせません。 さらに、洗いざらしの風合いの美しさや、長く愛用できる耐久性、アフターケアのしやすさ、アイロンのかけやすさといった“リアルクローズ”としての完成度も、私たちは大切にしています。 私たちはまた、ドレスウェアでありながらワークウェアのように実用性を持たせ、ワーク的なディテールを取り入れたカジュアルなシャツには、逆にドレスウェアとしての美しさや品格を求める――そんな、ドレスとカジュアルの境界を超えた考え方を持っています。 そうした多面的な視点をもって、着る人それぞれのパーソナリティに寄り添うシャツのあり方を、私たちは追求し続けています。 それらすべてを妥協なく備えてこそ、気づけば自然と手が伸び、思わず袖を通したくなる。 そして、着ていることを忘れるほど日常に馴染みながら、着る人の魅力を自然に引き出してくれる。 私たちは、そんな“気を遣わない” それでいて、徹底的にその人の一部として生活に寄り添う上質な一着を目指しています。 “WEAR WASH ENJOY!” この言葉に、私たちのシャツづくりへの想いと哲学を込めています。 These words embody our philosophy and message in shirtmaking.

LES LESTON for SHIPS SEMI WIDE OXFORD サイズ：37,38,39,40,41,42 カラー：CREAM,NAVY,WHITE,LT.BLUE,PINK,LT.GREEN 価格(税込み)：\37,400 オーソドックスな40番手のオックスフォードクロスを採用。 程よい厚みと堅牢性、着込むたびに身体に馴染み洗うたびに天然繊維の風合いが増す素材感が特徴です。

https://www.shipsltd.co.jp/g/g111100804/

〈取り扱い店舗〉

シップス 銀座店 シップス 新宿フラッグス店 シップス グランフロント大阪店 シップス アミュプラザ博多店 SHIPS 公式オンラインショップ：https://www.shipsltd.co.jp/

SHIPS MENオフィシャルアカウントでは、ブランドの代表の久木元 陸央氏へのインタビューに加え、 普段からシャツを愛用しているという様々な方のスナップを掲載していますのでこの機会に是非ご覧下さい。

https://www.instagram.com/ships_men_official/?locale=ja_JP

■株式会社シップスについて シップスは1975年に設立した、日本で歴史のある老舗のセレクトショップです。 その歴史は、1952年創業の東京・上野のアメ横で開店した「三浦商店」にはじまり、1970年に屋号を「ミウラ」と改め、輸入カジュアル衣料品の販売を開始しました。その後、1975年に「有限会社ミウラ」を設立し、SHIPSの前身である「MIURA & SONS 渋谷店」をオープン。1977年には第一号店となる「SHIPS 銀座店」を開店し、1987年に「株式会社シップス」へと組織および商号を変更、2025年に設立50周年を迎えました。 「Stylish Standard」をコンセプトに、国内外ブランドのセレクトとシップスオリジナル商品を揃え、トレンドとベーシックをミックスしたスタイルを提案しています。 SHIPS、SHIPS anyの2つのレーベルを軸に、メンズ、ウィメンズ、キッズのアパレルと服飾雑貨を中心に販売しており、全国に店舗を構え、SHIPS 公式オンラインショップなどの通販サイトを展開している企業です。

SHIPS 公式サイト

https://www.shipsltd.co.jp/