株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は、2026年6月20日(土)・21日(日)の2日間、ベルサール秋葉原にて「GiGO EXPO 2026」を開催します。その第三弾情報として、入場無料の1F「ミニステージ・パフォーマンスエリア」のプログラムや「追加の出展ブース情報」「秋葉原の地域イベント」などの詳細を公開します。 第一弾情報：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001137.000034930.html 第二弾情報：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001139.000034930.html

第三弾情報公開！「GiGO EXPO 2026」熱狂の万博、開幕！

国内で約420店舗のアミューズメント施設「GiGOグループのお店」を運営する当社は、昨年、初の試みとして“ZERO(0)”を冠して行った「GiGO EXPO ZERO」に引き続き、「GiGO EXPO 2026」を6月20日(土)・21日(日)の2日間、ベルサール秋葉原の1F・B1Fにて開催します。

無料で入場観覧できる1F「ミニステージ・パフォーマンスエリア」のプログラムを紹介

会場の1Fは、各社の出展ブースと、無料で入場観覧できる「ミニステージ・パフォーマンスエリア」の構成です。今回の第三弾情報では、こちらの情報を紹介します。 ステージごとの申込詳細は、イベント公式サイトをご確認ください。 イベント公式サイトURL: https://campaign.gendagigo.jp/gigoexpo/stage-program

1F・ミニステージ

■6/20(土)11:30～11:50・15:00～15:20 ■6/21(日)13:00～13:20・15:20～15:40 ◆「コベルコ」と遠隔で“本物の重機”を動かす。K-DIVEライブデモ 秋葉原の会場から、500km離れた神戸にある重機をリアルタイムで操作。重機メーカー・コベルコ建機の遠隔操作システム「K-DIVE」による、迫力のライブデモステージです。 【MC】：6/20結、木瀬ちひろ 6/21関あつし(漫才師/母心)、木瀬ちひろ

■6/20(土)12:40～13:20 ■6/21(日)12:30～13:00 ◆解禁、限定、これから、それから。GiGOコラボ、スペシャルステージ GiGOの企画担当者が、2026年7月以降に展開する「限定景品」や「新規キャンペーン」情報を一挙に発表します。 【出演者】：6/20天羽しろっぷ、6/21澤村光彩 【MC】：6/20吉田尚記、木瀬ちひろ 6/21関あつし(漫才師/母心)、木瀬ちひろ

■6/20(土)14:10～15:00・15:20～16:00 ◆VSING カラオケ飛び入り体験会ステージ 渋谷にある、日本初上陸の応援型カラオケステージ「VSING」が「GiGO EXPO 2026」に出張！飛び入りで特別なカラオケ体験ができます。 【出演者】：赤飯、AiRyA(14:10～15:00) 【MC】：木瀬ちひろ

■6/20(土)17:00～17:30 ◆GiGO EDGE スペシャルトーク&ライブ GiGO EDGE公認アンバサダーの「西尾夕香」、「相良茉優」によるトーク＆ライブステージ♪ GiGO EDGEが展開する夜のエンタメをご紹介！！ 【出演者】：GiGO EDGE公認アンバサダー 西尾夕香、相良茉優 【MC】：吉田尚記

■6/21(日)14:30～15:00 ◆BEMANI PRO LEAGUE チームGiGO NEXT FUTURE KONAMIが主催する「esports×音楽」の新感覚エンタテイメント「BEMANI PRO LEAGUE」に参戦するチームGiGO。タイトルの壁を越えて所属選手が秋葉原に集合！開催の迫るSEASON6の新ユニフォームの発表やSEASON6に向けてのトークをします。 【出演者】：ⅡDX「CORI-」選手、SDVX「SIRON.」選手、DDR「HIBIKI」選手 【MC】：関あつし(漫才師/母心)、木瀬ちひろ

1F・パフォーマンスエリア

1F・パフォーマンスエリアでは、様々なイベントを開催します。 イベント公式サイトURL: https://campaign.gendagigo.jp/gigoexpo/stage-program ※時間は予定です。予告なく変更する場合があります。

■6/20(土)DAY１ ・11:00～11:30 メルト ・13:00～13:10 レーシングミクサポーターズ2026 ・14:00～14:20 YUBINOWA ・14:30～14:50 おさかな芸人ハットリくん ・15:00～15:30 「GiGO EXPO 2026」特別企画 仲良しキャラクター大集合！ ・16:00～16:10 レーシングミクサポーターズ2026 ・16:45～17:15 謳歌/Ouka

■6/21(日)DAY2 ・11:00～11:30 メルト ・12:00～12:20 KAWAII MONSTER LAND ・13:00～13:10 レーシングミクサポーターズ2026 ・14:00～14:20 KAWAII MONSTER LAND ・14:30～14:50 隣のワンルームディスコ ・15:00～15:30 「GiGO EXPO 2026」特別企画 仲良しキャラクター大集合！ ・15:40～16:00 おさかな芸人ハットリくん ・16:00～16:10 レーシングミクサポーターズ2026 ・16:45～17:15 謳歌/Ouka

1F・パフォーマンスエリアのピックアップ情報

■6/20(土)・21日(日)13:00～13:10・16:00～16:10 ◆レーシングミクサポーターズ2026 GiGOがスポンサーを務める「GOODSMILE RACING」の「レーシングミクサポーターズ2026」によるフォトセッション。

■6/20(土)・21日(日)15:00～15:30 ◆「GiGO EXPO 2026」特別企画 仲良しキャラクター大集合！ 「ぎごまる」「つぶらな瞳の水族館 ぺんぎん」「天使になりたいアクマの子 めあろ」などGiGOと仲良しのキャラクターに会える！グリーティングイベントに、ぜひご参加ください。

追加の出展ブース紹介・各社コメント

■アイプリバズリウムパーク GiGO総本店3F(東京都豊島区)に今年4月にオープンした、アミューズメントゲーム『おねがいアイプリ』の世界観を最高に楽しめる店舗「アイプリバズリウムパーク」。会場では『おねがいアイプリ』のゲームマシンや、パークの様子がわかるパネルなどを展示いたします。

秋葉原で同時開催されるイベント

■6/8(月)から6/21(日) 秋葉原フラッグ広告ジャック 秋葉原駅前と中央通りに「GiGO EXPO 2026」の街灯フラッグが並び、秋葉原がGiGOに染まります。

■6/20(土)・21(日) 秋葉原のGiGOのお店で「GiGOアプリ」のイベントミッション開催！ 詳細URL：https://campaign.gendagigo.jp/2606/akihabara-gigoexpo

・「GiGOアプリ」を使って、秋葉原のGiGO3店舗(GiGO秋葉原2号館、3号館、5号館)をまわってチェックインすると、「GiGOアプリ」内で使える「GiGO EXPO 2026限定エンブレム」をプレゼントします。さらに、上記3店舗すべてにチェックインしたうえで、会場のベルサール秋葉原に来場いただけると、「GiGO EXPO 2026限定オリジナル缶バッジ」をプレゼントします。6/20(土)･21(日)でデザインが違いますのでご注目！ ※数量限定。無くなり次第、終了となります。 ・秋葉原のGiGO3店舗で「GiGOリンク」または「シンカターミナル」を使って2,000円以上遊ぶと、「GiGO EXPO 2026」会場のベルサール秋葉原もしくは、秋葉原のGiGO3店舗にて、「GiGO EXPO 2026限定オリジナルショッパー」をプレゼントします。 ※数量限定。無くなり次第、終了となります。

■6/20(土)・21(日) クレーンゲームで「GiGO EXPO 2026」限定景品が登場！ 会場1Fにクレーンゲーム「GiGO CRANE」を設置。1プレイ2,000円で限定景品「GiGO EXPO 2026限定ロングクッション」が必ず手に入ります。 ※数量限定。なくなり次第、終了となります。

■6/20(土)・21(日) 秋葉原のGiGO店舗でもゲーム大会や交流会を実施！ GiGO秋葉原3号館、5号館では、昨年同様に「ゲーム大会」や「交流会」を開催します。 詳細はX「GiGOゲーム大会運営」にてお知らせします。 X「GiGOゲーム大会運営」URL：https://x.com/GiGO_Taikai X「GiGO秋葉原のお店ビデオゲームアカウント」URL: https://x.com/gigo_akiba_ac

「GiGO EXPO 2026」概要

●イベント名：「GiGO EXPO 2026」 ●主催：株式会社GENDA GiGO Entertainment ●後援：株式会社フクヤ ●会場：ベルサール秋葉原 1F/約275坪・B1F/約179坪・合計/約454坪 東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビル ●アクセス ： 「秋葉原駅」電気街北口徒歩3分(JR線) 「末広町駅」1または3番出口徒歩4分(銀座線) ●開催日時： 6月20日(土)10:00～18:00 ※B1Fのみ～30:00 6月21日(日)10:00～18:30 ●実施内容：ステージイベント、企画展示、グループ・取引先企業出展ブース、物販 ●イベント公式サイトURL：https://campaign.gendagigo.jp/gigoexpo

GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。