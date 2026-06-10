『俺だけレベルアップな件 展』は、E級ハンターから最強へと成長する主人公・水篠旬の軌跡を軸に、作品を象徴する名シーンを大規模空間で再現する、日本初の本格的な体験型エキシビションです。 本展では、「カルテノン神殿」「二重ダンジョン」「架南島レイド」など、公開情報で紹介されている作品の象徴的なシーンを中心に構成されます。 等身大フィギュア、迫力ある映像演出、体験型コンテンツを通じて、来場者は水篠旬が“レベルアップ”していく過程を追体験できます。 作品世界に没入しながら、原作やアニメで描かれてきた緊張感やスケール感をリアルな展示空間で楽しめる内容となっています。 会場は、渋谷駅直結の東急プラザ渋谷 4F 特設スペース。夏休み期間を含む2026年7月17日（金）から9月27日（日）まで開催され、国内外のファンが東京・渋谷で『俺だけレベルアップな件』の世界に没入できる貴重な機会となります。 チケットは各プレイガイドにて販売中。通常チケットに加え、優先入場が可能なスーパーパスや、限定グッズが付属する特別仕様のチケットも展開されています。詳細は公式特設サイトおよび各チケット販売ページをご確認ください。 ＜開催概要＞ • 展示会名：『俺だけレベルアップな件 展』 • 会 期：2026年7月17日（金）～9月27日（日） • 会 場：東急プラザ渋谷 4F 特設スペース • 所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1丁目2-3 渋谷フクラス内 • 開館時間：平日 11:00～20:00／土日祝 11:00～21:00 ※最終入場は閉館30分前まで ※平日は日付指定制、土日祝は日時指定制 • チケット販売：楽天チケット、チケットぴあ、ローチケ、アソビュー ほか • 公式SNS： X・・・・・・・https://x.com/sololevel_exh Instagram・・・https://www.instagram.com/sololeveling_exhibition/ YouTube・・・ https://www.youtube.com/@sololeveling-exhibition • 主 催：Moat Experience • 共同主催：楽天、WOWOWプラス • 協 力：東急不動産、IMAGINATION • 公式特設サイト：https://sololeveling-exhibition.com/ （宣伝・広報 キョードーメディアス）