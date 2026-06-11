神奈川県の奥座敷・奥湯河原に佇む温泉旅館「奥湯河原 結唯 -YUI-」(所在地：神奈川県足柄下郡湯河原町)は、2026年5月、本館にてフルリニューアル客室3室をオープンいたしました。





パノラマの景色を望む本館客室





新客室のコンセプトは「自然と共鳴する私邸型ラグジュアリー」。

奥湯河原の豊かな自然に包まれながら、まるで一棟の別荘のように寛げる滞在空間を目指しました。客室は1フロア1室の贅沢な設計。大きく開かれた窓の先には、奥湯河原の山林と清流を望むパノラマの景色が広がります。さらに客室にはサウナと天然温泉を備え、自然と静寂の中で心身を整える特別な滞在体験をご提供いたします。

現在、販売開始を記念し、先着50組様に「本館リニューアル記念 ご優待クーポン 20,000円分」をプレゼントするキャンペーンを実施しております。

都心から約90分。奥湯河原の静寂に包まれながら、自然と温泉を贅沢に味わう新たな滞在を、お客様にご提案いたします。





自然と一体化した客室温泉





絹のような癒しの湯、客室温泉





客室サウナと水風呂を完備





広々とした寝室





【本館リニューアル客室 概要】

■客室名

結唯本館「瀬音 / 風香」・特別室「翠林」

■特徴

・1フロア1室の贅沢な客室設計

・奥湯河原の自然を望むパノラマビュー

・客室サウナ付き

・源泉掛け流し天然温泉付き





ご予約は公式サイトまたはお電話にて承ります。

■公式サイト

https://okuyugawara.jp/





特別室「翠林」リビング





特別室「翠林」寝室





特別室のテラスは心地よい場所





翠林は入口もプライベート





【本館リニューアル記念キャンペーン】

新客室の販売開始を記念し、特別キャンペーンを実施しております。

■対象

リニューアル本館客室

「瀬音」「風香」「翠林」にご宿泊のお客様、先着50組様

■内容

次回ご宿泊時に利用可能な「本館リニューアル記念 ご優待クーポン 20,000円分」をプレゼントいたします。

詳細は公式サイト「お知らせ」をご覧ください。

https://okuyugawara.jp/category/official-info/









【自家源泉掘削プロジェクト】

奥湯河原 結唯 -YUI-では、敷地内にて自家源泉の掘削プロジェクトを行っております。

これまで利用してきた町営源泉に加え、自家源泉を確保することで、より豊富な湯量による本格的な源泉掛け流しの温泉を安定してご提供できる体制を整えてまいります。

自らの地から湧き出る湯を持つことは、温泉宿にとってひとつの理想とも言えるものです。

奥湯河原の静寂の中、湧き出したばかりの湯をそのまま味わう贅沢。

奥湯河原 結唯 -YUI-では、温泉そのものの魅力をより深く体感いただける滞在をお届けしてまいります。





自家源泉 掘削





【施設概要】

施設名：奥湯河原 結唯 -YUI-

所在地：〒259-0314 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上683-25

客室数：本館3室 離れ4棟(独立した日本邸宅型客室)

開業 ：2009年