NRIネットコム株式会社(本社：東京都、以下 当社)は、当社のコーポレートサイト内にて、「生成AI時代の内製開発支援 Q&A集」を公開いたしました。代表的な15問はWeb上で閲覧いただけるほか、全55問を収録した完全版(A4横・全38ページPDF)もダウンロードいただけます。





本Q&A集は、2026年3月から5月にかけて、当社と内製化に取り組むお客様との打ち合わせを通じて実際に寄せられたご質問を起点に構成しています。お客様から寄せられた具体的なご質問と、それに対する当社の回答を、以下の5テーマ・全55問に整理いたしました。





・内製化の考え方・進め方(Q01～Q12)

・NRIネットコムの支援内容・体制(Q13～Q33)

・事例・実績(Q34～Q40)

・支援・契約形態(Q41～Q50)

・Claude Code × AWS 活用ガイド(Q51～Q55)





特に、生成AI時代の最新トピックとして、以下を体系的に取り上げています。





・Claude Code × AWSによる開発・インフラのエンドツーエンド自動化(PLAN／CODE／TEST／REVIEW／INFRA／DEPLOYの6フェーズ全自動化、エージェント設計、活用Tips)

・AI駆動開発・仕様駆動開発(AWS Kiro／Spec駆動／CLAUDE.md活用)

・MCP(Model Context Protocol)を活用したAIエージェント連携

・ローカルLLM(オープンウェイトモデル等)によるコスト最適化・セキュリティ要件対応

・AI生成コード時代のレビュー能力育成、既存仕様書のAI活用形式への変換

・内製化の費用感、契約形態、AWS請求代行サービス、フリーランス・SESとの違い





本資料は、すでに内製化に取り組まれている企業様、これから検討を開始される企業様、生成AIをどのように内製開発に組み込むべきかお悩みの企業様にとって、現場の実感に基づいた具体的な行動のヒントとなる内容です。









■詳細・閲覧はこちら

生成AI時代の内製開発支援 よくあるご質問

https://www.nri-net.com/service/in-house/in-house-faq/









■会社概要

商号 ： NRIネットコム株式会社

代表者： 代表取締役社長 大谷 肇

所在地： 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター14F

設立 ： 1991年4月1日

URL ： https://www.nri-net.com/









■本件に関するお問い合わせ先

NRIネットコム株式会社 広報担当

お問い合わせフォーム： https://dsx-marketing.nri-net.com/contact/form/general/