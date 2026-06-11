次世代WEB小説投稿プラットフォーム「ネオページ」を運営する株式会社ネオページ（本社：東京都千代田区）は、自社メディアにて、『こんなはずじゃなかった～無理やり冷徹皇帝のもとに嫁がされた私が、後宮改革で活躍しいつの間にか溺愛される～』を手掛ける作者・D氏のインタビュー記事を、本日2026年6月11日（木）12時より公開いたしました。

■ インタビュー掲載の目的

今回のインタビューでは、作者・D氏に、作品誕生の背景などについてお伺いしています。ネオページで活動する中での魅力や、読者への感謝のメッセージを公開することで、プラットフォームの認知拡大と利用促進を目指します。

■ インタビューの主な内容

・D先生ご自身について： 小説を書き始めたきっかけや、初めて作品を公開した時のことについて ・ネオページとの出会いについて： 印象に残っていることや、ネオページで活動する中での魅力について ・作品誕生の背景について： 物語の着想や、世界観づくりで意識されたことについて ・キャラクターについて： 主人公を描くうえで、特に意識した性格や魅力、キャラクター同士で大切にしている関係性について ・執筆スタイル・創作論について： 普段の執筆環境やルーティンについて、また執筆中のリフレッシュ方法や影響を受けた作品について ・読者・ネオページユーザーへのメッセージ： コミカライズ連載を楽しみにしている読者や、これから小説投稿を始めようと思っている方へ

■ インタビュー掲載情報

・公開日時： 2026年6月11日（木）12:00 ・掲載URL： https://neopage.co/Cq4R9w

■ネオページについて

ネオページは、誰でも自由に小説を投稿・閲覧できるWEB小説投稿サイトです。 ファンタジー、恋愛、異世界、ミステリーなど多様なジャンルの作品が日々投稿されており、読者はスマートフォンアプリやWebから気軽にWEB小説を楽しむことができます。 また、書籍化・コミカライズ・映像化などにつながる作品発掘を推進し、IP創出を目指すプラットフォームとして展開しています。 ネオページでは作品投稿も受け付けており、創作活動に挑戦したい方の参加も広く募集しています。

■関連リンク

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