【新日本海フェリー】新造船「はまなす」の就航を記念したスペシャルメニュー発表
株式会社ＳＨＫライン
新造船「はまなす」
「はまなす祝航 六華堂」～旅立ちに寄り添う六彩の輝き膳～
北海道産赤肉メロン
「真鯛黄金御飯」や「北海道落石産水蛸」、「新日本海フェリー特製豚肉の角煮」などがならび、
詳細を見る :
https://www.snf.jp/plan-recommended/recommended/hamanasu-celebraionmenu/
グランドメニューを見る :
https://www.snf.jp/attraction/gourmet/meal_restaurant/
新造船「はまなす」
2026年6月29日（月）より、新日本海フェリーの舞鶴～小樽航路に新造船「はまなす」が就航します。こちらを記念し「はまなす」限定で、船内レストラン特別メニューをご用意いたします。
■販売日
2026年6月29日(月)～9月27日(日)出港便
■販売店舗
新日本海フェリー 舞鶴～小樽航路 「はまなす」船内レストラン「群来―KUKI―」
■価格
3,500円（税込）
「はまなす祝航 六華堂」～旅立ちに寄り添う六彩の輝き膳～
「はまなす祝航 六華堂」～旅立ちに寄り添う六彩の輝き膳～
【メニュー】
甘海老麴漬け 枝豆 薩摩芋檸檬煮
北海道落石産水蛸 日本海産勘八
冷製茶碗蒸し日本茶湯葉玉〆 夏野菜と共に
骨切り鱧と彩野菜の天麩羅
山芋饅頭 鼈甲餡
新日本海フェリー特製豚肉の角煮
真鯛黄金御飯 味噌椀 香の物
北海道産赤肉メロン
「真鯛黄金御飯」や「北海道落石産水蛸」、「新日本海フェリー特製豚肉の角煮」などがならび、
デザートはとろける甘さが特長で、今が旬の「北海道赤肉メロン」をご用意しました。
船上で味わう海を行く祝宴。六つの彩りが旅を祝う”六華堂御膳“をどうぞご堪能ください。
詳細を見る :
https://www.snf.jp/plan-recommended/recommended/hamanasu-celebraionmenu/
▼▼グランドメニュー等は公式サイトよりご確認いただけます
グランドメニューを見る :
https://www.snf.jp/attraction/gourmet/meal_restaurant/
【ＳＨＫライングループ】
ＳＨＫライングループは、中核をなす関光ロジNEXT、新日本海フェリー（Ｓ）、阪九フェリー（Ｈ）、関釜フェリー（Ｋ）、東京九州フェリーのフェリー会社等で構成されており、海運・ホテル・観光事業や陸運・倉庫事業等の事業を展開しています。トータルな付加価値の創出を目指しており、クルージングリゾートから総合物流まで、多様なニーズに応える「シーラインネットワーク」を形成しています。