【新日本海フェリー】新造船「はまなす」の就航を記念したスペシャルメニュー発表

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株式会社ＳＨＫライン

新造船「はまなす」

2026年6月29日（月）より、新日本海フェリーの舞鶴～小樽航路に新造船「はまなす」が就航します。こちらを記念し「はまなす」限定で、船内レストラン特別メニューをご用意いたします。



■販売日


2026年6月29日(月)～9月27日(日)出港便



■販売店舗


新日本海フェリー 舞鶴～小樽航路　「はまなす」船内レストラン「群来―KUKI―」




■価格


3,500円（税込）





「はまなす祝航　六華堂」～旅立ちに寄り添う六彩の輝き膳～


「はまなす祝航　六華堂」～旅立ちに寄り添う六彩の輝き膳～

【メニュー】


甘海老麴漬け　枝豆　薩摩芋檸檬煮


北海道落石産水蛸　日本海産勘八


冷製茶碗蒸し日本茶湯葉玉〆　夏野菜と共に　　


骨切り鱧と彩野菜の天麩羅


山芋饅頭 鼈甲餡


新日本海フェリー特製豚肉の角煮


真鯛黄金御飯　味噌椀　香の物


北海道産赤肉メロン


「真鯛黄金御飯」や「北海道落石産水蛸」、「新日本海フェリー特製豚肉の角煮」などがならび、
デザートはとろける甘さが特長で、今が旬の「北海道赤肉メロン」をご用意しました。


船上で味わう海を行く祝宴。六つの彩りが旅を祝う”六華堂御膳“をどうぞご堪能ください。


詳細を見る :
https://www.snf.jp/plan-recommended/recommended/hamanasu-celebraionmenu/


▼▼グランドメニュー等は公式サイトよりご確認いただけます


グランドメニューを見る :
https://www.snf.jp/attraction/gourmet/meal_restaurant/



【ＳＨＫライングループ】
ＳＨＫライングループは、中核をなす関光ロジNEXT、新日本海フェリー（Ｓ）、阪九フェリー（Ｈ）、関釜フェリー（Ｋ）、東京九州フェリーのフェリー会社等で構成されており、海運・ホテル・観光事業や陸運・倉庫事業等の事業を展開しています。トータルな付加価値の創出を目指しており、クルージングリゾートから総合物流まで、多様なニーズに応える「シーラインネットワーク」を形成しています。