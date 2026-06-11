SNSで超話題の注目作『箱の男』が「マンガPark」で待望の配信スタート！無料のコインで毎週1話ずつおトクに読める！

and factory株式会社

and factory株式会社（以下and factory）と、株式会社白泉社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高木靖文、以下白泉社）が共同運営するマンガアプリ「マンガPark」は、SNSで大きな反響を呼び話題騒然となった注目作『箱の男』の配信を開始しました。

SNSでバズを起こした大人気作『箱の男』がマンガParkに登場！

SNS上で「とんでもない作品だった」「一気に読んでしまった」と多くの読者の間で話題騒然となった『箱の男』のマンガParkでの配信がついに開始されました。

さらに、マンガParkでは、本作の第7話までを対象に、毎週1話ずつFREEコインで読み進められる「順次無料開放」を実施いたします。SNSでの熱狂をそのままに、お得に作品をお楽しみいただけるこの機会に、ぜひアプリでの読書をご体験ください。

※FREEコインは、毎日6時と21時に自動で回復する、どなたでも無料でご利用いただけるコインです。

(C)都会／白泉社

『箱の男』あらすじ

ある住宅街、一軒家の一室で、箱に入った男の死体が発見された。……さかのぼること十数年、「私のパパは箱の中に住んでいる」と話す5歳の少女・由美子の描いた絵が、周囲の大人をざわつかせる。「箱の男」と暮らす由美子と母。だが、思春期を迎えるころから、様々な感情や疑問を抱くことになる。「箱に入っているのは誰なの？」。そして、18歳を迎える由美子に明かされる衝撃の事実……。「いろいろ凄すぎて衝撃！」「読む手が止まらない！」「伏線回収が気持ちいい」と、SNSでも話題騒然！ 外からは見えない「家族」の闇を描いた、ダーク・サイコサスペンス。

《マンガParkについて》

「花とゆめ」、「LaLa」、「ヤングアニマル」など、白泉社が発行するマンガ雑誌の人気作品を厳選して掲載している総合エンタメアプリです。マンガだけでなく、人気声優陣によるラジオ番組やアイドルの映像コンテンツなども配信し、男女問わず多くの方が毎日楽しめるプラットフォームとして進化を続けています。

・価格：基本無料(一部アプリ内課金有り)

・対応プラットフォーム： iOS/Android

・iOS/AndroidでDL：https://manga-park.com/app

・公式サイト：https://manga-park.com/

・公式 X：https://x.com/manga_park

《and factoryについて》

and factoryは「日常に＆を届ける」こと、つまり人々の生活を豊かにするサービスを提供することをミッションとしており、エンターテイメントに留まらない様々な領域で事業可能性に真摯に向き合っています。

【会社概要】

and factory株式会社（https://andfactory.co.jp/）

代表者：代表取締役社長 青木倫治

所在地：〒153-0042

東京都目黒区青葉台3-6-28 住友不動産青葉台タワー9F

設立：2014年9月16日

資本金：70百万円 （2026年1月末現在）

従業員数：128名（2025年8月末現在）

証券コード：7035