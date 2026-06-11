STANDING ON THE BLUE 人気商品「Cool&Insect Mesh Suit」再々入荷決定

MNインターファッション株式会社

MNインターファッション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉本一心）のグループ会社であるファッションネット株式会社（本社：東京都港区）が展開するペットブランド「STANDING ON THE BLUE（スタンディング オン ザ ブルー）」は、人気アイテム「Cool&Insect Mesh Suit（クールアンドインセクト メッシュスーツ）」の再々入荷を決定いたしました。

発売以来、多くのお客様よりご好評をいただき完売となっていた本商品は、2026年7月上旬に再々入荷いたします。なお、2026年6月11日より予約受付を開始予定です。

今回の再々入荷では、新色「Lavender（ラベンダー）」が新たに登場。既存カラーに加え、新たなカラーラインアップで展開いたします。

通気性に優れた軽量メッシュ素材を採用した「Cool&Insect Mesh Suit」は、暑い季節でも快適に着用できる機能性と、STANDING ON THE BLUEらしい洗練されたデザインを兼ね備えた人気アイテムです。ペットとの日常からアウトドアシーンまで、幅広いシーンで活躍する一着を提案いたします。

【Cool&Insect Mesh Suit】

高機能メッシュスーツ。

防虫・冷却機能が搭載された夏用メッシュスーツです。キャンプやドッグランなどのアウトドアシーンから日常のお散歩や水遊びまで、虫や熱中症から愛犬を守り、愛犬とのアクティブな日常をサポートします。目が細かいメッシュ生地のため、毛の飛散防止効果もあります。

・カラー：Orange、Mint、Lavender (新色)

・サイズ展開：1～6

・価格：\12,900 (税込)～

・商品ページ：https://standingontheblue.com/collections/all/products/cool-insect-mesh-suit-1?variant=54909128180003

■購入方法

公式オンラインストア、または取り扱い店舗にてご購入いただけます。

詳細は公式サイト内「STORE LIST」をご確認ください。

PRODUCT：https://standingontheblue.com/collections/all

STORE LIST：https://standingontheblue.com/pages/store-list

■ブランド概要

STANDING ON THE BLUE

ペットブランドとして、2023年6月にローンチ。モードやストリート、ラグジュアリーの要素をデザインに取り入れ、機能面・実用性にもこだわったアイテムを展開。

STANDING ON THE BLUE 公式アカウント

ECサイト：https://standingontheblue.com/

Instagram: https://www.instagram.com/standingontheblue/

■会社概要

MNインターファッション株式会社

当社は日鉄物産の繊維事業と三井物産アイ・ファッションのネットワークを受け継ぎ、幅広い分野で事業を展開しています。

会社名：MNインターファッション株式会社（MN Inter-Fashion Ltd.）

代表取締役社長：吉本一心

本社：東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー

事業内容：機能資材、機能テキスタイル、産業資材、アパレル・服飾雑貨、ブランドマーケティングなど

URL：https://mn-interfashion.com(https://mn-interfashion.com/?utm_campaign=TIMES_2606_STOB_newitem&utm_id=TIMES_2606_STOB_newitem)

ブランドの詳細は、公式サイトおよび自社素材ブランドの情報発信プラットフォーム「LaunchPark(ローンチパーク)」のSNSアカウントにて随時公開しております。

LaunchPark：https://launch-park.com/(https://mn-interfashion.com/?utm_campaign=TIMES_2606_STOB_newitem&utm_id=TIMES_2606_STOB_newitem)

Instagram： https://www.instagram.com/launchpark_mag/

ファッションネット株式会社

会社名：ファッションネット株式会社 （Fashion Net Inc.）

代表取締役社長：梅田 幹博

本社：東京都港区赤坂8丁目11番37号 3階

事業内容：アパレルOEM・ODM事業、自社ブランド事業

URL：https://www.fashion-net.co.jp/

問い合わせ先：standingontheblue@fashion-net.co.jp