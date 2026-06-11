STANDING ON THE BLUE 人気商品「Cool&Insect Mesh Suit」再々入荷決定
MNインターファッション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉本一心）のグループ会社であるファッションネット株式会社（本社：東京都港区）が展開するペットブランド「STANDING ON THE BLUE（スタンディング オン ザ ブルー）」は、人気アイテム「Cool&Insect Mesh Suit（クールアンドインセクト メッシュスーツ）」の再々入荷を決定いたしました。
発売以来、多くのお客様よりご好評をいただき完売となっていた本商品は、2026年7月上旬に再々入荷いたします。なお、2026年6月11日より予約受付を開始予定です。
今回の再々入荷では、新色「Lavender（ラベンダー）」が新たに登場。既存カラーに加え、新たなカラーラインアップで展開いたします。
通気性に優れた軽量メッシュ素材を採用した「Cool&Insect Mesh Suit」は、暑い季節でも快適に着用できる機能性と、STANDING ON THE BLUEらしい洗練されたデザインを兼ね備えた人気アイテムです。ペットとの日常からアウトドアシーンまで、幅広いシーンで活躍する一着を提案いたします。
【Cool&Insect Mesh Suit】
高機能メッシュスーツ。
防虫・冷却機能が搭載された夏用メッシュスーツです。キャンプやドッグランなどのアウトドアシーンから日常のお散歩や水遊びまで、虫や熱中症から愛犬を守り、愛犬とのアクティブな日常をサポートします。目が細かいメッシュ生地のため、毛の飛散防止効果もあります。
・カラー：Orange、Mint、Lavender (新色)
・サイズ展開：1～6
・価格：\12,900 (税込)～
・商品ページ：https://standingontheblue.com/collections/all/products/cool-insect-mesh-suit-1?variant=54909128180003
■購入方法
公式オンラインストア、または取り扱い店舗にてご購入いただけます。
詳細は公式サイト内「STORE LIST」をご確認ください。
PRODUCT：https://standingontheblue.com/collections/all
STORE LIST：https://standingontheblue.com/pages/store-list
■ブランド概要
STANDING ON THE BLUE
ペットブランドとして、2023年6月にローンチ。モードやストリート、ラグジュアリーの要素をデザインに取り入れ、機能面・実用性にもこだわったアイテムを展開。
STANDING ON THE BLUE 公式アカウント
ECサイト：https://standingontheblue.com/
Instagram: https://www.instagram.com/standingontheblue/
■会社概要
MNインターファッション株式会社
当社は日鉄物産の繊維事業と三井物産アイ・ファッションのネットワークを受け継ぎ、幅広い分野で事業を展開しています。
会社名：MNインターファッション株式会社（MN Inter-Fashion Ltd.）
代表取締役社長：吉本一心
本社：東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー
事業内容：機能資材、機能テキスタイル、産業資材、アパレル・服飾雑貨、ブランドマーケティングなど
URL：https://mn-interfashion.com(https://mn-interfashion.com/?utm_campaign=TIMES_2606_STOB_newitem&utm_id=TIMES_2606_STOB_newitem)
ブランドの詳細は、公式サイトおよび自社素材ブランドの情報発信プラットフォーム「LaunchPark(ローンチパーク)」のSNSアカウントにて随時公開しております。
LaunchPark：https://launch-park.com/(https://mn-interfashion.com/?utm_campaign=TIMES_2606_STOB_newitem&utm_id=TIMES_2606_STOB_newitem)
Instagram： https://www.instagram.com/launchpark_mag/
ファッションネット株式会社
会社名：ファッションネット株式会社 （Fashion Net Inc.）
代表取締役社長：梅田 幹博
本社：東京都港区赤坂8丁目11番37号 3階
事業内容：アパレルOEM・ODM事業、自社ブランド事業
URL：https://www.fashion-net.co.jp/
問い合わせ先：standingontheblue@fashion-net.co.jp