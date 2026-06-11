“会社への愛着度”が向上　～健康経営×電子マネー活用で、離職防止・従業員エンゲージメント向上に寄与～

株式会社KortValuta

株式会社Kort Valuta（本社：東京都渋谷区、代表取締役：柴田秀樹、以下「当社」）は、携帯ショップ運営を中心に事業を展開する株式会社テラ（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役：佐藤 渉、以下「テラ」）における、次世代型*1ウォレット「TwooCa（ツウカ）」の導入事例インタビューを公開したことをお知らせいたします。

同社では、従業員エンゲージメント向上や健康経営推進を目的としてTwooCaを導入。電子マネーに交換可能なポイントを活用した自己成長への取組みを支援する社内キャンペーンや健康施策を通じて、“感謝の見える化”に取り組んでいます。

その結果、「ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ*2」で測定した「会社への愛着度」が、導入後に向上。また、無遅刻・無欠勤率の改善や、1on1ミーティングの活性化＊3など、組織内コミュニケーションにも変化が生まれています。 導入事例インタビューはこちら(https://kortvaluta.com/testimonials/terra/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=terra-interview)

■背景

近年、多くの企業で人材不足や離職課題への対応が重要テーマとなる中、「賃上げだけでは従業員満足度向上につながりにくい」という課題も顕在化しています。

特に、現場業務を中心とした職場では、従業員一人ひとりの日々の頑張りや健康維持に対して、企業がどのように感謝を伝え、組織への帰属意識につなげていくかが重要視されています。

こうした中、テラでは、TwooCaを活用した社内キャンペーンや健康施策を導入。日常行動に対する感謝を電子マネーに交換可能なポイントとして届けることで、従業員の働きがいやエンゲージメント向上につなげています。

物価高が続く中、“第3の賃上げ＊4”という取り組みがメディアを中心に注目を集めています。当社は、TwooCaにおける電子マネーに交換可能なポイントを活用した機能を通じて、従業員の“実質的な手取り向上”を支援するとともに、従業員満足度（ES）の向上や離職率の低下等にも寄与できると考えております。

当社の取り組みは、TOKYO MXニュース※において、電子マネーを活用した“実質手取り向上”＊5の取り組みとして取り上げられました。▶ 掲載内容はこちら(https://kortvaluta.com/news/tokyomx-news-twooca/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=terra-interview)

※2026年3月16日放送のTOKYO MX（東京メトロポリタンテレビジョン株式会社）の報道番組「堀潤 Live Junction」にて紹介されました。

■“感謝の見える化”が組織を変える、健康経営×電子マネー活用で生まれた変化とは

●「出勤への感謝」を可視化

テラでは、健康を維持しながら日々出勤している従業員に対し、「来てくれていることへの感謝」をポイントとして届ける社内キャンペーンを実施しています。

毎日仕事に行くという当たり前の行動が、ポイントという形で還元される仕組みが、従業員のモチベーションに寄与。

単なる勤怠管理ではなく、“感謝を伝える仕組み”として運用することで、無遅刻・無欠勤率の改善につながっています。

●“実質的な手取り向上”につながる取り組みとして活用

付与されたポイントから交換された電子マネーは、コンビニや飲食店など日常のキャッシュレス決済に利用可能です。

従来の福利厚生ポイントのように用途が限定されにくく、従業員にとって「日常で使える価値」として受け入れられています。

また、同社では、従業員の手取りを柔軟に向上させる新たなアプローチとして、“第3の賃上げ”のような考え方にも可能性を感じているとコメントしています。

●健康経営施策としても活用

歩数やTwooCaメンタル・チェック＊6など、健康に関する取り組みに対してもポイントを付与。従業員同士で「今日やった？」と声を掛け合うなど、自発的な行動促進にもつながっています。

●「会社への愛着度」が向上

「ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ」で測定した「会社への愛着度」が、導入後に向上。テラでは、従業員の健康や日常行動に対しポイントを付与する仕組みを通じて、「会社が従業員のことを考えている」というメッセージが伝わったことも一因ではないかとコメントしています。

●1on1や社内コミュニケーションにも変化

従来は形式的になりがちだった1on1ミーティングにおいて、従業員側から主体的に話題が持ち寄られるケースが増加。

メンタルチェックの結果を活用しながら対話を進めることで、1on1の内容がさらに充実。従業員本人が気づいていない潜在的な課題や想いについても話ができるようになりました。

その結果、「1on1をやりたいです」と従業員側から声が上がるなど、社内コミュニケーションの質にポジティブな変化が生まれています。

■本取り組みに関するコメント

株式会社テラ コンシューマカンパニー カンパニー長 小林勇一郎 氏：

「健康を維持し、日々働いてくれている従業員に対し、会社としての感謝の気持ちをポイントという形で届けるプログラムを導入しました。

従業員の健康や日常行動に対してポイントを付与する仕組みを取り入れたことで、『会社が従業員のことを考えている』というメッセージが伝わり、組織への愛着や働きがいにもつながっていると感じています。」

導入事例を詳しく見る :https://kortvaluta.com/testimonials/terra/?utm_source=mail&utm_medium=newsletter&utm_campaign=terra-interviewbutton

■TwooCaとは

TwooCaとは、当社が提供する各種サービスの総称であり、主なサービスは、国際ブランドカードの決済機能付き従業員証・会員証を備えたTwooCaアプリを通じて提供されます。アプリと連動する決済機能付きカードはプリペイド式のため、すべての従業員や会員の方にご利用いただけます（※日本国内居住者に限ります）。また、経費振込や従業員・会員間送金なども行うことができます。

またTwooCaは、従業員や会員を大切にすることが企業や組織の価値向上につながるという考えのもと開発されました。「情けは人の為ならず（人を思いやる行動が、巡り巡って組織や社会の力になる）」という理念を、テクノロジーによって具現化しています。

TwooCaのサービス詳細を見る :https://twooca.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=terra-interview

[TwooCa機能一覧]

- 電子決済（国際ブランドカードのタッチ決済に対応）- デジタルマネーを活用したポイント付与（従業員や会員の日々の行動や貢献を評価＊）＊労働基準法上の賃金に該当しない、福利厚生を目的とするものに限ります。- 社内での食事・軽食等の支払いに対応可能な決済機能（食事補助の活用にもつながる新機能）- 職域向けクローズドモール（TwooCa導入企業・団体の従業員や会員のみが利用できる限定モール）- クローズドモール出品先コントロール（企業・団体ごとに公開範囲を設定し、社割販売やコミュニティ限定商品の展開に対応）- ICチップ付き従業員証・会員証- 従業員・会員間送金・譲渡- 出退勤管理- アンケートログ管理（従業員や会員の声を継続的に受け取り、蓄積・把握）- 掲示板（企業・組織からの情報発信を行い、円滑な情報共有）- 音声によるメンタルチェックサービス（従業員や会員の健康管理や日々のコンディション把握）- サンクスメッセージ（従業員・会員同士で感謝や称賛の気持ちを伝え合う仕組み／オプション）

その他、随時「あったらいいな」と思っていただけるサービスを拡充中。

■今後の展望

当社では今後も、福利厚生・健康経営・従業員エンゲージメント向上など、企業ごとの課題に応じた柔軟な施策設計を支援してまいります。

また、電子マネーに交換可能なポイント付与を活用した新しい従業員体験を通じて、企業と働く人双方にとって持続可能な組織づくりを支援してまいります。

＊1 「次世代型」とは、従業員や会員の行動が決済に利用可能な電子マネーに交換可能なポイントとして付与され、日常の利用へと還元されることで独自の経済圏を生み出していく、サービス設計の考え方を指します。

＊2 ミキワメAI ウェルビーイングサーベイとは、株式会社リーディングマークが提供する従業員サーベイです。＜https://mikiwame.com/＞

＊3 導入企業による導入前後の比較による

＊4 “第3の賃上げ”とは、一般的に”第1の賃上げ”が定期昇給、”第2の賃上げ”がベースアップ、”第3の賃上げ”が福利厚生の活用とする意味で用いており、労働基準法上の賃金の増額を意味するものではありません。

＊5 従業員においては、付与を受けた電子マネーに交換可能なポイントは、雑所得ないしは一時所得等として取り扱われる場合がございますので、ご留意ください。なお、福利厚生の非課税適用要件を含む税務上の取り扱いについては、税理士等の専門家にご確認ください。

＊6 TwooCaメンタル・チェックサービスは、利用者の健康管理を目的として提供する心の健康状態を簡易的に捉えるサービスです。

■株式会社テラ 概要

会社名：株式会社テラ ＜https://www.terracom.co.jp>

所在地：神奈川県鎌倉市由比ガ浜二丁目2番37号

代表者：佐藤渉

事業概要：システムソリューション、モバイルショップ運営、DX Business Support、

衛生トータルコーディネートサービス、ホールセール、WEBショップ運営、「THE ENTRANCE YUIGAHAMA」運営、「THE MOVE YUIGAHAMA」運営、「WITH KAMAKURA」

■株式会社Kort Valuta 概要

会社名 ：株式会社 Kort Valuta

所在地：東京都渋谷区渋谷3-11-2 渋谷パインビル4F

代表取締役：柴田秀樹

事業概要：各種カードの発行、企画、管理、運営、スマートリングの開発および販売