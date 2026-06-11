大阪工研協会 第76回「工業技術賞」受賞

第一工業製薬株式会社

第一工業製薬（本社：京都市南区、代表取締役社長：山路直貴）は、「高い耐熱性を有するポリウレタン樹脂の水分散体」の開発により、一般社団法人大阪工研協会が主催する第76回「工業技術賞」を受賞しました。同賞は、工業に関する研究発明や現場技術の進歩に貢献した技術者に授与されるものです。

授賞式の様子（2026年5月22日、KKRホテル大阪）

当社が開発したポリウレタン樹脂の水分散体は、最適な化学構造設計により高い耐熱性を実現するとともに、溶剤の代わりに水を分散媒として用いることで、揮発性有機化合物（VOC）の排出低減に

寄与する環境にやさしい材料です。高性能と環境負荷低減の両立が評価されました。なお、本技術は2025年11月に令和7年度近畿地方発明表彰「発明奨励賞」を受賞しています。

第一工業製薬は、今後も高付加価値材料の開発を通じて、お客さまの課題解決および持続可能な社会の実現に取り組んでまいります。

※今回の受賞内容は、大阪工研協会の月刊誌「科学と工業」2026年8月号に掲載される予定。

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第一工業製薬株式会社 管理本部 戦略統括部 広報IR部

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