「niko and ...」が標高1,000mの展望エリアをプロデュース！オープンリビングをイメージした絶景空間「JAMテラス」が2026年7月11日（土）にグランドオープン！

株式会社アンドエスティHD

“Play fashion!”をミッションに掲げるアンドエスティHDグループで、40以上のマルチブランドを展開する株式会社アダストリア（本部：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長：北村 嘉輝）のスタイルエディトリアルブランド「niko and ...（ニコアンド）」は、2026年7月11日（土）にオープンする福井県勝山市の「JAM福井勝山マウンテンリゾート」内、標高約1,000mの展望エリア「JAMテラス」に山の“オープンリビング”をコンセプトとした空間をプロデュースします。また、福井県内初となる「niko and ... COFFEE」がキッチンカーで出店し、「JAMテラス」限定のニコパンをはじめ、ここでしか味わえないメニューを提供します。

「niko and ...」は、ブランドが掲げる “uni9ue senses”（衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL）の9つの要素を通して、ユニークなモノやコトを提案する企画を展開しています。「JAM福井勝山マウンテンリゾート」は、福井県勝山市の雄大な自然に囲まれ、冬のスキーシーズンだけでなく、夏山（グリーンシーズン）の新しい過ごし方や地域の魅力を発掘・発信し、観光客や地域の方々に愛されるリゾート体験のプロデュースを行っています。

今回のコラボレーションは、「niko and ...」が大切にする「LOCAL（地域の魅力）」や「遊（アクティビティ・体験）」の要素と、「JAM福井勝山マウンテンリゾート」が目指す「グリーンシーズンにおける山の新たな魅力づくり」への想いが共鳴し、実現いたしました。 九頭竜川や山並みを望む絶景のロケーションに広がる「JAMテラス」では、カフェや会話を楽しみながら、思い思いの時間を過ごせる新しい夏山体験を提案。“オープンリビング”をイメージした居心地の良い空間づくりを通じて、自然の中でゆったりとくつろげる場を創出いたします。日常から離れた圧倒的なロケーションの中で、「niko and ...」のスタイルが融合したここでしか味わえない新しい夏山時間を、大人から子供まで五感で楽しんでいただきたいという両社の想いが詰まったスペースとなっております。

■メニュー詳細

「JAMテラス」の圧倒的な大自然と、「niko and ...」の遊び心を掛け合わせた、ここだけの限定メニューをご用意いたしました。 福井の「ソースカツ」や「能登の塩」といった北陸の豊かな食文化を人気の「ニコパン」で大胆にアレンジ。さらに、目の前の山々や空をイメージした、ロケーションとリンクする見た目の楽しさも追求しています。美味しさはもちろん、心躍るような特別な食体験を、標高1,000mの絶景とともにお楽しみください。

はみ出るほどのボリュームがある、福井のソウルフード「ソースカツ」を、ふんわりとしたニコパンでサンドいたしました。

サクッと揚げたカツに甘辛いソースを合わせた、食べ応えのある一品です。

商品名：ソースカツニコパン

価格：1,000円（税込）

山並みをイメージしてローストビーフをたっぷりと盛り付けた、迫力ある見た目が特徴のニコパンです。しっとり柔らかなローストビーフと、ふんわりとしたパンの組み合わせをお楽しみいただけます。肉好きにたまらない、食べ応えのある一品です。

商品名：ローストビーフマウンテンニコパン

価格：1,800円（税込）

石川県能登町のジェラテリア「マルガージェラート」の、能登の塩ジェラートを使用したスイーツニコパンです。キャラメルソースが能登の塩を効かせたミルクジェラートの濃厚な甘さを引き立てる、北陸の魅力を感じられる限定メニューとなっております。

商品名：能登の塩ジェラートキャラメルニコパン

価格：1,200円（税込）

青空をイメージしたクリームソーダに、スカイブルーのゼリーを合わせた遊び心あふれるドリンクです。

能登の塩ジェラートとともに、爽やかな味わいをお楽しみいただけます。

商品名：グラスの中に広がる青空！シュワっと爽快、クリームソーダ

価格：900円（税込）

■「JAMテラス」施設詳細

オープン日：2026年7月11日（土）

営業日：2026年7月11日（土）～10月12日（月・祝）

営業時間：日没に合わせて営業時間が異なります。詳細はHPをご確認ください。

https://jamresort.jp/activity-green

料金：（テラスまでのリフト往復乗車）

日帰り：大人（13歳以上）2,000円、子供（4～12歳）1,000円

宿泊者：無料

■JAM福井勝山マウンテンリゾートついて

福井県勝山市に位置する「JAM福井勝山マウンテンリゾート」（旧：スキージャム勝山）は、2026年4月1日にリブランドしました。新名称に冠した「JAM」には、「Journey to the Amazing Moment（心が動く、瞬間へ）」という想いを込め、滞在の中で出会う感動の瞬間を「9つのAmazing Moments」として提案します。

四季折々の自然に囲まれた当施設では、冬の白銀の世界はもちろん、グリーンシーズンには鮮やかな絶景や多彩なアクティビティを通じて、心が動く瞬間を提供します。

併設のオフィシャルホテル「JAM福井勝山東急ホテル＆リゾーツ」は、全100室の客室に加え、屋内プールや温泉大浴場を備えたリゾートホテルです。宿泊料金にアクティビティ利用などを含むインクルーシブサービスを導入し、福井県立恐竜博物館から車で約10分という立地を活かして、奥越エリア観光の拠点として利用できます。

【所 在 地】〒911-0000 福井県勝山市170 -70

【交通｜車】中部縦貫自動車道勝山インターから約 20 分（約 13 km）

【交通｜鉄道】北陸新幹線「福井駅」下車。シャトルバスで約１時間（１日２便）

えちぜん鉄道「勝山駅」下車。シャトルバスで約30分（１日７便）

※シャトルバスは要予約/無料

【公式HP】https://jamresort.jp

【Instagram（JAM福井勝山マウンテンリゾート）】https://www.instagram.com/jamresort_official/

【Instagram（JAM福井勝山東急ホテル＆リゾーツ）】https://www.instagram.com/jamhotel_official/

【Facebook】JAM福井勝山マウンテンリゾート | https://www.facebook.com/jamresort.official

■「niko and ...」について

「niko and ...」 は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと、20～30代の男女に向けて事業展開しています。 全国149店舗展開(2026年5月末時点、WEBストアを含む)。

＜公式WEBストア and ST(アンドエスティ) ＞ https://www.dot-st.com/nikoand/

＜公式ブランドサイト＞ https://www.nikoand.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/nikoand_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリアは、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、40を超えるブランドをマルチブランド・マルチカテゴリーで国内外に約1,500店舗展開しています。グループミッション“Play fashion!”のもと、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせ、世界的な影響力を持つマルチブランドカンパニーになることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.adastria.co.jp/

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アンドエスティ・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞ https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞ https://www.instagram.com/andsthd_official