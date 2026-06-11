「AI時代」を生き抜くために必要な教養が身に付く！　いま押さえておくべき428個のキーワードを解説した『基本が身に付く＋トレンドがつかめる 1行でわかるIT用語図鑑428』を6月11日に発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループでIT関連メディア事業を展開する株式会社インプレス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高橋隆志）は、ビジネスにまつわる基本的なIT用語や、ニュースで何かと話題に出るAIやセキュリティ関連といった現代社会での必須ワードなど、全428用語を解説した書籍『基本が身に付く＋トレンドがつかめる 1行でわかるIT用語図鑑428』を2026年6月11日（木）に発売いたします。

■AI時代を賢く生きるための必須知識！ ビジネスシーンでの頻出ワードからAIやセキュリティにまつわる重要用語までを網羅的に解説する、教養としての用語図鑑

AI時代と呼ばれる昨今、IT関連の用語はあらゆるビジネスの現場に浸透しています。生成AIの急速な普及やサイバーセキュリティの重要性が増す中、いまやIT用語はビジネスを円滑に進めるための「共通言語」となっています。しかし、ITを専門としないビジネスパーソンや、これからキャリアを始める若手社員などにとって、技術の発展に伴って増え続けるIT関連の用語を押さえること、またひとつひとつの意味を自力で理解していくことは容易ではありません。

本書は、そんないま押さえておくべきIT用語の基本からトレンドワードまでをカバーした、ビジネスパーソンのための用語図鑑です。「自動運転」や「DX」といったニュースでの頻出用語や「Deep Research」「バイブコーディング」などAI関連の重要なキーワード、「マルウェア」「サプライチェーン攻撃」などセキュリティにまつわる重要用語など全8章にわたって428用語を解説。この1冊を読んでおけば、現代社会で必要とされるIT関連の教養がしっかりと身に付きます。

■用語の意味が1行解説ですぐにわかる！ シーン別の使用例も押さえることでビジネスの場でも実践的に役立ちます

本書の特徴は、一見複雑にみえるIT用語の意味がたった1行の短い解説で端的にわかること。わかりやすく簡潔に用語の意味を紹介しているので、IT分野に馴染みがない読者でもサクッと学ぶことができます。

さらに本書は、イラストレーターのUNOKI氏によるイラスト図解も掲載。1行解説で用語の意味をざっくりと理解した後に、イメージが掴めるイラストを見ることで用語への理解が深まります。また、3つの要点に絞ったポイント解説も併せて読むことで、その用語の意味に加えて、現代社会での位置づけや注意点なども把握できるので、IT社会への見識を広げる構成となっています。さらに、その用語の分野が将来どうなっていくのか、この先懸念されることなど未来にまつわる知識も盛り込んでいるので、まさにIT社会の「いま」と「これから」がわかる1冊です。

そしてページの下部には、メールや会話といったシーン別の使用例も掲載。どんな時に使われる用語なのかを掴むことで実践的に学ぶことができます。

用語の1行解説だけでなく、3つの要点に絞ったポイント解説付き。イラスト図解や使用例と併せて見ることで、いま学んでおくべき知識がスムーズに身に付きます。

また本書は、コンパクトな四六判のため持ち運びに便利です。通勤用のカバンに入れたり、デスクの上に置いたりと、いつでもどこでも好きなときに学びやすい設計です。

■本書は以下のような方におすすめです- IT用語やITと関わりの深いビジネス用語を一通り押さえたいビジネスパーソン- ITリテラシーを高めたい文系社員- 転職や社内異動などでIT用語を勉強したい人、学び直したい人- IT分野に少し馴染みはあるが、さらに理解を深めたい人- 別業界からIT関連の会社へ転職したばかりの人- 他業種だがITリテラシーが必要とされるビジネスパーソン- ノンエンジニア、ノンプログラマー- IT関連の会社に入社したての新入社員- メールやサーバー、AIなど最低限のネットワークは使う社会人■紙面イメージ基本のIT用語からニュースの頻出用語、AI、Webサイト、コンピューター、システム開発、通信、サイバーセキュリティにまつわる428用語を解説。基本的には1ページ1単語の構成ですが、用語の関係性を踏まえてまとめて覚えたい用語はセットで紹介。用語の掲載順も関連性を意識してまとめているのでスムーズに用語の意味を理解できます。■購入者限定特典！ ビジネスシーンの頻出用語がスマホ画面でチェックできる「チートシート78」

ビジネスの現場で頻出する用語を一覧にまとめた「チートシート78」を購入者限定で配布いたします。スマホやタブレットに入れておけば必要なときにサッと用語の意味を確認できます。紙面に掲載した二次元コードから表示できる専用ページからダウンロードができます。

■本書の構成

第1章：ニュースがわかるようになる用語

第2章：AIに関わる重要な用語

第3章：打ち合わせ・商談で役立つ用語

第4章：Web サイトの基本が身に付く用語

第5章：コンピューターのしくみがわかる用語

第6章：システム開発の基本がわかる用語

第7章：ネットワーク通信のしくみを知る用語

第8章：サイバーセキュリティに欠かせない用語

■書誌情報

書名：基本が身に付く＋トレンドがつかめる 1行でわかるIT用語図鑑428

著者：柳井政和

発売日：2026年6月11日（木）

ページ数：312ページ

サイズ：四六判

定価：2,178円（本体1,980円＋税10％）

電子版価格：2,178円（本体1,980円＋税10％）※インプレス直販価格

ISBN：978-4-295-024408

◇Amazonの書籍情報ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/4295024406

◇インプレスの書籍情報ページ：https://book.impress.co.jp/books/1125101118

■著者プロフィール

柳井 政和（やない まさかず）

1975年福岡県北九州市生まれ。1997年熊本大学理学部生物科学科卒業。ゲーム会社勤務を経て、現在クロノス・クラウン合同会社代表社員として、ゲームやアプリケーションの開発、プログラミング系技術書や記事、小説やマンガの執筆を行う。主著に『リバーシを作りながら学ぶ JavaScript AIの基本 対戦プログラムの開発に挑戦！』（秀和システム新社）、『JavaScript［完全］入門』（SBクリエイティブ）などがある。

以上

【株式会社インプレス】 https://www.impress.co.jp/

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【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。