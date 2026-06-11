TikTokライバーからショートドラマ俳優へ挑戦--TikTokライバー事務所「like me」と連携し、BUMPオリジナル作品への出演権争奪戦イベントを開催

emole株式会社

emole株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：澤村直道、以下「emole」）は、このたび、TikTokライバー事務所「like me」と連携し、所属ライバーを対象とした「BUMPオリジナル」ドラマ出演権争奪戦イベントを開催することをお知らせいたします。

本企画は、ライブ配信の世界で活躍する才能にショートドラマという新たな表現の場を提供するとともに、次世代の俳優・クリエイターの発掘を目的とした取り組みです。

近年、映像コンテンツを取り巻く環境は大きく変化しています。従来は地上波ドラマや映画が俳優にとって主要な活躍の場でしたが、動画配信サービスやWebドラマ、ショートドラマなど多様な作品フォーマットの登場により、新たな才能が活躍できる機会は大きく広がっています。

そのような中、ライブ配信業界では、日々の配信活動を通じて高い表現力やコミュニケーション力を磨き、多くのファンを獲得するライバーが数多く活躍しています。

今回のオーディションでは、ライブ配信で培われた魅力や個性をショートドラマという新たなフィールドへつなげることで、次世代の俳優・クリエイターの発掘と、新たな挑戦機会の創出を目指します。

「like me」とTikTok LIVEについて

TikTokライバー事務所「like me」は、TikTok LIVEを中心に活動するライバーの育成・マネジメントを行っています。

TikTok LIVEでは、視聴者から贈られるギフトに応じて「ダイヤ」が付与される仕組みがあり、ライバーは日々の配信活動を通じて多くのファンとの接点を築いています。

今回のオーディションでは、like me所属ライバーを対象に、ライブ配信における実績指標の一つである「ダイヤ」を基準とした部門別ランキングを実施します。上位入賞者には、「BUMP」オリジナルドラマへの出演機会を提供し、ライブ配信で培った魅力や個性を映像作品の世界で発揮していただくことを目指しています。

オーディション実施概要

■部門

直近3ヶ月間の獲得ダイヤ数をもとに部門を分けた上で、実施いたします。

・シルバー部門：2026年5月までに月間160万ダイヤ未満

・ゴールド部門：2026年5月までに月間160万ダイヤ以上

※ダイヤはTikTok内の換金アイテムで、ライブ配信で視聴者からギフトを受け取ると付与されるものです

■各部門ランキング1位

・BUMPオリジナル新作ショートドラマの出演キャストに決定（各部門1名、計2名）

・BUMP公式SNSに出演キャストとして掲載の可能性あり

■審査員賞（2～4位から若干名）

・BUMPオリジナル新作ショートドラマの出演キャストに選定される可能性あり

・BUMP公式SNSに出演キャストとして掲載の可能性あり！

■スケジュール

エントリー受付期間

～2026年6月11日(木)

like me審査

2026年6月12日(金)0:00～2026年6月18日(木)23:59

■事務所詳細

https://likeme-live.com/lp/lp001/

ショートドラマアプリ「BUMP」について

「BUMP」はemoleが運営する総ダウンロード数300万回※を超える1話1分～3分の新しいショートドラマアプリです。ユーザーは、マンガアプリのように『待つと無料』で楽しむことができ、1話97円（税込）の課金や広告視聴、また全話見放題のサブスクリプションでもドラマを楽しむことができます。ラブコメディから復讐系、ミステリーや青春純愛、アクションまでさまざまなジャンルの作品を配信しています。BUMP公式アカウントから発信するプロモーション告知用の切り抜き動画の再生回数は50億回※を超え、Z世代の女性を中心に幅広いユーザーに刺激的なショートドラマコンテンツをお届けしています。

※2026年1月末現在

▶ アプリDL：https://emolebump.go.link/djCyg

▶ YouTube：https://www.youtube.com/@bump_drama

▶ TikTok：https://www.tiktok.com/@bump_drama

▶ Instagram：https://www.instagram.com/bump_drama/

▶ X（旧Twitter）：https://x.com/bump_drama

emoleについて

社名：emole株式会社

所在地：東京都目黒区下目黒２丁目２３－１８ 目黒山手通ビル 3階

設立：2018年11月15日

代表者：代表取締役社長 澤村 直道

会社HP：https://emole.co.jp/home