いなばウェルネスフーズ　動物病院専用「デンタルちゅ～る」がリニューアル！

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いなば食品株式会社

いなばウェルネスフーズ株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比　会長：稲葉優子）は、わんちゃん、ねこちゃんの歯と歯ぐきの健康に配慮した動物病院専用のおやつ「デンタルちゅ～る」をリニューアルいたしました。



毎日のデンタルケアを美味しくサポートする大人気のおやつです。


今回のリニューアルでは、新たにおなかの健康維持に配慮した乳酸菌を配合しました。




CIAO デンタルちゅ～る まぐろ









いなば デンタルちゅ～る とりささみ








■商品特徴
- なめやすいペーストタイプの「デンタルちゅ～る」は、新たに乳酸菌EC-12（フェカリス菌）を1,000億個配合（※配合時の理論値）し、おなかの健康維持に配慮。
- CIデキストラン、ケルセチン配糖体を配合し、歯と歯ぐきの健康維持に配慮。


「デンタルちゅ～る」の商品情報　いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/wellness/)


いなばウェルネスフーズHP→ いなばウェルネスフーズ株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/wellness/)


いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)


いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)