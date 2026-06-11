いなばウェルネスフーズ　動物病院専用「デンタルちゅ～る」がリニューアル！

いなば食品株式会社

いなばウェルネスフーズ株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比 会長：稲葉優子）は、わんちゃん、ねこちゃんの歯と歯ぐきの健康に配慮した動物病院専用のおやつ「デンタルちゅ～る」をリニューアルいたしました。

毎日のデンタルケアを美味しくサポートする大人気のおやつです。

今回のリニューアルでは、新たにおなかの健康維持に配慮した乳酸菌を配合しました。

CIAO デンタルちゅ～る まぐろ

いなば デンタルちゅ～る とりささみ

■商品特徴- なめやすいペーストタイプの「デンタルちゅ～る」は、新たに乳酸菌EC-12（フェカリス菌）を1,000億個配合（※配合時の理論値）し、おなかの健康維持に配慮。- CIデキストラン、ケルセチン配糖体を配合し、歯と歯ぐきの健康維持に配慮。

「デンタルちゅ～る」の商品情報 いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/wellness/)

いなばウェルネスフーズHP→ いなばウェルネスフーズ株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/wellness/)

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)