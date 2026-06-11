株式会社OMKS、北九州市にロボットテクニカルセンターを開設。協働ロボット「DOBOT」「JAKA」の実機を見学可能に

株式会社OMKS

株式会社OMKS（所在地：京都府京都市、代表取締役：太田龍一）は、福岡県北九州市に「北九州ロボットテクニカルセンター」を開設いたしました。

当社が運営する協働ロボット活用支援サイト「コボタロウ」の九州エリアにおける拠点として、協働ロボットの導入を検討する企業に向けて、実機確認・比較・相談の場を提供いたします。

センター内では、協働ロボット「DOBOT」「JAKA」の実機確認をはじめ、グリッパーやカメラなどの周辺機器を含めた構成相談、PoC検証、ロボットトレーニング、産業用ロボットの特別教育などに対応します。

導入前にロボットの動作や操作性、周辺機器との組み合わせを確認できる拠点として、企業の自動化・省人化に向けた検討を支援してまいります。

◆主な対応内容◆

・協働ロボット「DOBOT」「JAKA」の実機確認

・グリッパーやカメラなど、周辺機器の実機確認

・PoC検証および検証結果の確認

・メーカー別の基本操作トレーニング、特別教育の受講

・その他、自動化に関する相談

拠点概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/164542/table/6_1_34c779f992e118e9a76be5cdcc81b60d.jpg?v=202606111152 ]

※来社・見学は完全予約制です。ご希望の方は、事前にお問い合わせください。

株式会社OMKSについて

来社予約はこちら :https://cobotaro.com/kitakyushu/reservation/

株式会社OMKSは、ロボットSIerとして、製造現場の自動化・省人化を支援する企業です。

協働ロボットの選定、周辺機器との組み合わせ、用途に応じたシステム構成の相談など、導入前の検討段階から現場に合わせたロボット活用をサポート。

また、協働ロボット活用支援サイト「コボタロウ」を運営し、協働ロボットおよび周辺機器の販売、ロボットトレーニング、産業用ロボットの特別教育まで幅広く対応しています。

株式会社OMKS

本社所在地：京都府京都市南区西九条柳ノ内町29

ホームページ：https://omks.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

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お問い合わせフォーム :https://cobotaro.com/kitakyushu/contact/