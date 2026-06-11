【トレンド調査】Z世代の3人に1人はバイトで“メロい”経験あり！雨の日のバイトでは「相手の気遣い」から生まれやすい。メロい相手の8割は推し！「ストレスを忘れさせ、活力やモチベーションを与える」存在。

株式会社リブセンス

株式会社リブセンス（代表取締役社長：村上太一、本社：東京都港区、証券コード：6054）が運営する総合アルバイト求人情報サービス『マッハバイト』（URL：https://machbaito.jp/） は、Z世代のバイトにまつわる実態を調査した最新レポートを公開いたします。

■Z世代に寄り添う「マッハバイト」発の調査レポート

マッハバイトは、“アルバイトがすぐに決まる”業界最大級の総合アルバイト求人情報サイトです。マッハバイトはアルバイト業界の課題を“スピード”という切り口から解決することに挑戦しています。その中で、コアユーザー層であるZ世代に寄り添ったプロダクト開発を行い続けるために、Z世代の価値観や行動調査を常に行っています。

今回は、Z世代のトレンドワード「メロい*」をアルバイト切り口で捉え、アルバイトのコミュニケーションに焦点を当てた調査を実施しました。

*メロい＝相手に対して心がときめいたり、強い魅力を感じたりすることと定義して調査

＜調査結果サマリー＞

1. Z世代の3人に1人（34.1%）はバイトで“メロい”経験があり、先輩に対してメロいと感じた人は42.6%

2. メロいと感じた時のバイト（メロバ）の業種割合は1位「飲食」（41.6%）、2位「販売・レンタル・ファッション」（15.9%）、3位「エンタメ」（14.0%）

3. バイトでメロいと感じる瞬間は、仕事上のトラブル回避・負担軽減など実利を伴う行動場面で、頼もしさや尊敬に対してメロいと感じる割合が高い

4. バイトでメロいと感じた相手のうち、75.3%が「推し」であり、「現実のストレスを緩和し、活力やモチベーションを与える」存在となっている

5. 雨の日のバイトでメロいと感じたことがある人は53.9%であり、雨の日のメロさは「相手の気遣い」から生まれやすい

1. Z世代の3人に1人はバイトで“メロい”経験があり、先輩に対してメロいと感じる人が4割

アルバイト経験のある15～29歳のZ世代に対して、アルバイト勤務の中で誰かに対して「メロい」と感じたことはあるかと質問したところ、全体で34.1%が「ある」と回答し、約3人に1人が経験していることがわかりました。

また、アルバイト先の誰に対して「メロい」と感じましたかという質問では、「先輩」に対してメロいと感じる人が全体で42.6%（約4割）を占めました。

2.「メロい」瞬間を経験したバイト（メロバ）の業種割合は「飲食」がトップ

「メロい」と感じたとき、どの業種のアルバイトをしていたかと質問したところ、1位は「フード系（居酒屋/レストラン/ファストフード/カフェなど）」（41.6%）、2位「販売・レンタル・ファッション（コンビニ/デパート/書籍/アパレルなど）」（15.9%）、3位「エンタメ系（映画館/カラオケ/アミューズメント施設など）」（14.0%）となりました。

3. バイトでメロいと感じる瞬間は、仕事上のトラブル回避・負担軽減など実利を伴う行動場面で、頼もしさや尊敬に対してメロいと感じる割合が高い

どんな時に「メロい」と感じたかという質問では、1位「嫌な客の対応や自分のミスなど、仕事のピンチをさりげなくフォローしてくれた時」（32.8%）、2位「仕事が抜群にできる、トラブル対応が完璧など、純粋に尊敬・憧れを抱いた時」（31.3%）、3位「重いものを運ぶ・キツい業務を代わるなど、行動で助けてくれた時」（26.5%）と続き、仕事上のトラブル回避や負担軽減など、実利を伴う行動場面において、頼もしさや尊敬に対してメロいと感じていることがうかがえます。

さらに、選んだ選択肢において最も印象的なエピソードを聞いたところ、頼もしさや尊敬に対して「少しトラブルがあった時、状況を瞬時に理解して対策を考えていた」「初めてバイトに入った時、わからないことを懇切丁寧に教えてくれたり、面白い話を挟みながらゆっくり教えてくれた」「新人の時に色々ミスをしたが、華麗にカバーしてくれた」などの回答がありました。

4. バイトでメロいと感じた相手のうち、8割が「推し」であり、「現実のストレスを緩和し、活力やモチベーションを与える」存在となっている

「メロい」と感じた相手の中で「推し」はいるかという質問に対し、75.3%（約8割）が何らかの推しであると回答し、特に先輩が推しである割合は34.1%（約3割）に上りました。

さらに、「バイトでの推し」「二次元・キャラクター」「アイドル・芸能人」「ホスト・コンカフェ嬢」それぞれの「推し」は、ご自身の生活の中でどのような存在（役割）に近いですかと質問したところ、バイトでの推しは「ストレスやしがらみなどを忘れさせてくれる存在」が18.2%で、自カテゴリー内1位であるだけでなく、全推しカテゴリーの中でもトップの数値となりました（アイドル・芸能人16.3%、二次元・キャラクター11.3%、ホスト・コンカフェ嬢8.1%）。また、「頑張る姿を見て、自分自身の日常生活を頑張る活力をもらえる存在」も16.9%で全推しカテゴリーでトップ（アイドル・芸能人15.2%、二次元・キャラクター12.4%、ホスト・コンカフェ嬢6.6%）。続いて「自分が過ごす環境・時間を、心地よいものや楽しみに変えてくれるなど、モチベーションの源泉となる存在」が15.2%となりました。

5. 雨の日のバイトで「メロい」と感じたことがある人は半数であり、雨の日のメロさは「気遣い」から生まれやすい

アルバイト勤務の中で誰かに対して「メロい」と感じたことがあると回答した人に、アルバイト中、雨の日特有の状況で「メロい」と感じたことはあるかと質問したところ、半数にあたる53.9%が「ある」と回答しました。

雨の日のどんな時に「メロい」と感じたかという質問に対しては、1位「『足元悪いから気を付けて』など、通勤や帰宅の道中を心配してくれた時」（26.1%）、2位「冷えた体を気遣って、温かい飲み物などを差し入れしてくれた時」（23.4%）、3位「気圧による体調不良（頭痛など）を気遣ってくれた時」（18.4%）、4位「傘を持っていない時に、傘をくれたり、傘に入れてくれたり／車で送ろうとしてくれた時」（17.8%）と続き、雨の日のメロさは「相手の気遣い」から生まれやすいことが明らかになりました。

さらに、選んだ選択肢において最も印象的なエピソードを聞いたところ、「相合傘で家まで送ってくれた」「低気圧の影響でつらい時に助けてくれた」「寒がっていたら温かい飲み物をくれた」などの回答がありました。

【調査概要】

■マッハバイトについて（URL：https://machbaito.jp/(https://machbaito.jp/)）

- 調査実施企業：株式会社リブセンス- 調査実施時期：2026年5月12日（火）～2026年5月13日（水）- 調査地域：全国- 対象者条件：アルバイト歴がある15-29歳男女- サンプルサイズ：n=456 ※人口構成比に合わせてウエイトバックを実施- 調査方法：ユニーリサーチを用いたインターネット調査

マッハバイトは、“アルバイトがすぐに決まる”業界最大級の総合アルバイト求人情報サービスです。すぐにお金が必要な求職者に対して、働くまでの期間や手間を短縮。最短1分で応募を完了することができます。また、高時給・髪型/服装/シフト自由・日払い可能など多様な求人をWebサイトおよびアプリに約18万件掲載し、求職者が自身に最適な求人情報を選択することができます。一方、採用企業に対してはマッハバイトが持つ集客知見を活かし、応募が集まりにくいエリア・職種の求人についても早期の採用を実現します。

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■株式会社リブセンスについて（URL：https://www.livesense.co.jp/(https://www.livesense.co.jp/)）

株式会社リブセンスは、「あたりまえを、発明しよう。」をコーポレートビジョンに掲げ、「マッハバイト」「転職会議」「転職ドラフト」「batonn（バトン）」「IESHIL（イエシル）」などのサービスを展開しています。新しい“あたりまえ”の発明を通じて、より多くのお客様に、そして広く社会に必要とされる企業を目指しています。

・所在地 東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝10F

・設立 2006年2月8日

・資本金 237百万円

・代表者 代表取締役社長 村上太一

・事業内容 インターネットメディア運営事業