6月23日 札幌の人事担当者が集う交流・勉強会「人事のみの、人事飲み」に、出張人事図書館がゲスト参加
株式会社Trustyyle（本社：東京都中央区・代表取締役：吉田洋介）が運営するコミュニティ「人事図書館」は、2026年6月23日（火）に札幌市内で開催される人事向け交流・勉強会「人事のみの、人事飲み｜vol.5」（株式会社とける主催）に、出張人事図書館としてゲスト参加します。
開催の背景
採用難や人材定着、育成体制づくりは、都市部・地方を問わず、多くの企業に共通する経営課題となっています。特に地域企業では、人事の専任者が限られていたり、経営者や管理職が採用・育成・組織づくりを兼任していたりするケースも少なくありません。
そのような中で、人事担当者や経営者が社内だけで悩みを抱え込まず、他社の実践や失敗事例に触れながら、自社の課題を整理できる場の必要性が高まっています。
人事図書館は、東京・人形町に拠点を構える、人事・採用・組織づくりに関わる方々のための学びと交流の場です。これまでも全国各地で「出張人事図書館」を実施し、地域の人事・経営に関わる方々が、現場のリアルな悩みを持ち寄り、学び合う機会をつくってきました。
【参考イベントレポート】「出張人事図書館」in 静岡 2026年5月19日（火）開催
https://note.com/hr_library0401/n/n3257f5ce1981
今回、札幌市内で開催される「人事のみの人事飲み vol.5」に、出張人事図書館としてゲスト参加します。本イベントは、株式会社とけるが主催する、人事・採用・組織づくりに関わる方々のための学び、交流のイベントです。
当日は「早期離職・内定辞退」をテーマに、地域企業の採用・定着・人材育成の課題について、参加者同士で対話します。人事図書館としても、北海道・札幌の人事課題に触れ、地域の皆さまとともに考える機会にしたいと考えています。
人事担当者はもちろん、人事専任担当者がいない企業の経営者など、本テーマにご関心をお持ちの方でしたらどなたでもご参加いただけます。
以下の参加申し込みページよりお申し込みください。
参加申込ページ（Peatix） :
https://jinjinomi26060623.peatix.com/
イベントの詳細[表: https://prtimes.jp/data/corp/85868/table/376_1_afac4c4d65e827fe41fc0c9b8f1a42ef.jpg?v=202606111152 ]
プログラム・内容
・人事図書館によるインプットトーク
・ポストイット ワークショップ
・交流会
登壇者
人事図書館 柳成美
人事アセスメント事業者で11年間の営業を経験した後、IT企業の人事担当として採用・育成・組織開発・労務まで幅広く担当。
2025年7月より、オープン当初からメンバーとして関わっていた「人事図書館」にフルコミットのスタッフとして参画。
広報、法人サポートなどを経て現在は事業開発チームで地域担当を担っている。
参加対象
人事担当者や自社組織の人材課題を抱えている経営者の方など
取材のみどころ- 地域企業や関係者が、人と組織の課題を持ち寄り対話する場
- 人事・採用・組織づくりを切り口に、地域内のつながりを生み出す活動
- 今後の地域連携や共創のきっかけとなる可能性がある
取材について
当日の取材・撮影が可能です。当日取材をご希望の場合は、6/19（金）17時までに以下のフォームまでご連絡ください。事後の写真提供にも対応いたします。
取材のお申し込み／お問い合わせ先
担当： 出張人事図書館事務局
お問い合わせフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfh8g-xbfQeG2St8DR_4wPWap59OB0SNS_uZZHnYJT9X_4EQ/viewform)
人事図書館とは
2024年4月1日に東京人形町にオープンした、人事関連職が集まるコワーキング×コミュニティ。2500冊以上の人事に関する書籍と700名以上の会員を有しており「仲間と学びで、未来を拓く」をタグラインに運営しています。
所在地: 東京都中央区日本橋蛎殻町1-12-7 WACROSS NINGYOCHO 6F
設立: 2024年4月1日
公式ホームページ: https://hr-library.jp/
公式X: https://x.com/hr_library0401/