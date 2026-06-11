【夏限定】徳島県産すだち香る『海老と茄子の冷やし麺』を提供開始。1949年創業の製麺会社が手がける『もっちりクラフト水餃子』も新登場｜CRAFT NOODLES はしづめ

1949年創業の製麺会社が提案する夏の新メニュー

株式会社はしづめ製麺

株式会社はしづめ製麺（東京都品川区、代表取締役・ヌードルアーティスト(R) 橋爪利幸）が運営する「CRAFT NOODLES はしづめ」は、2026年6月1日より、夏限定メニュー『すだち香る海老と茄子の冷やし麺』（税込2,200円）と、『もっちりクラフト水餃子』（税込500円）の提供を開始いたしました。

「CRAFT NOODLES はしづめ」は、8種類の個性豊かな麺からお好みの麺を選び、麺そのものの味わいや香りを楽しめる新しいスタイルの麺専門店です。

CRAFT NOODLES はしづめ

今回登場する『すだち香る海老と茄子の冷やし麺』は、徳島県産すだちの爽やかな香りと酸味に、カウアイ産海老の濃厚な味噌の旨みを合わせた夏限定メニュー。さらに、はしづめ製麺特製の皮を使用した『もっちりクラフト水餃子』も同時に提供を開始いたします。

商品へのこだわり

すだち香る海老と茄子の冷やし麺 ｜CRAFT NOODLES はしづめもっちりクラフト水餃子｜CRAFT NOODLES はしづめ

『すだち香る海老と茄子の冷やし麺』は、すだちを使いながらも、どこか蕎麦屋の一品のような和の雰囲気を感じられる冷やし麺を目指しました。

徳島県産すだちとカウアイ産海老

徳島県産すだちの爽やかな香りと酸味に、焼き茄子や和出汁を合わせ、さらにカウアイ産海老の頭から取った海老味噌の旨みを加えることで、さっぱりとしながらも満足感のある味わいに仕上げています。

生ごぼうの練り込み麺「ごぼう麺」

徳島県産すだち｜CRAFT NOODLES はしづめカウアイの宝石｜CRAFT NOODLES はしづめ

おすすめの麺は「ごぼう麺」です。香り高い青森県産の泥付きごぼうを職人が丁寧に加工し、生地に練り込んだ、はしづめ製麺を代表する練り込み麺のひとつ。ごぼうの豊かな香りと自然な甘みが、すだちや和出汁の風味と調和し、最後まで飽きずにお楽しみいただけます。

「ごぼう麺（青森県産）」の商品購入はこちら｜はしづめ製麺 公式オンラインストア(https://hashizumen.shop/products/gobou_noodle)

はしづめ製麺特製の餃子の皮

ごぼう麺｜はしづめ製麺

『もっちりクラフト水餃子』は、橋爪家で親しまれてきた水餃子をもとに作ったメニューです。手切りした野菜と大ぶりの海老を使用し、素材の味や食感を活かした素朴な味わいに仕上げました。

「特厚もっちり餃子皮」の商品購入はこちら｜はしづめ製麺 公式オンラインストア(https://hashizumen.shop/products/chinese_dumpling)

餃子の皮｜はしづめ製麺

最大の特徴は、はしづめ製麺特製の餃子の皮です。茹でても負けないしっかりとした生地感ともっちりとした食感は、長年皮づくりを続けてきた製麺会社ならでは。普段は飲食店向けに販売している皮の美味しさを、店舗でも味わっていただきたいという想いから生まれたメニューです。

メニュー紹介

すだち香る海老と茄子の冷やし麺 ｜CRAFT NOODLES はしづめ

すだち香る海老と茄子の冷やし麺

価格：2,200円（税込）

おすすめ麺：ごぼう麺

徳島県産すだちの爽やかな香りと酸味に、カウアイ産海老の濃厚な海老味噌の旨みを合わせた夏限定の冷やし麺です。焼き茄子や和出汁を合わせることで、どこか蕎麦屋の一品を思わせる和の味わいに仕上げました。

もっちりクラフト水餃子｜CRAFT NOODLES はしづめ

もっちりクラフト水餃子

価格：500円（税込）

ランチセット価格：400円（税込／11:00～16:00）

はしづめ製麺特製の餃子の皮を使用した水餃子です。手切りした野菜と大ぶりの海老を包み、素材の味や食感を活かした素朴な味わいに仕上げました。自家製ポン酢と、お好みで自家製ラー油を合わせてお楽しみいただけます。

ヌードルアーティスト(R) 橋爪 利幸について

ヌードルアーティスト(R) 橋爪 利幸｜はしづめ製麺

1969年東京生まれ。株式会社はしづめ製麺の代表。

ヌードルアーティスト(R)として「五感でつくる麺づくり」をコンセプトに、色、味、香り、食感を重視した麺の開発を行っています。

日本で初めて「翡翠麺」を開発し、100を超える種類の麺を開発するなど、「より美味しくより美しい麺」を探求し続けています。

はしづめ総料理長 山田 英明について

はしづめ総料理長 山田 英明｜はしづめ製麺

「レストランはしづめ」での経験を経て、現在は青山店のシェフを務める「はしづめ」の総料理長。

「CRAFT NOODLES はしづめ」でも、麺を主役に据えた一杯を生み出しています。

店舗概要

1949年創業の製麺会社が手がける「CRAFT NOODLES はしづめ」。8種類の個性豊かな麺から好みの麺を選び、自分だけの一杯を楽しめる麺専門店です。

CRAFT NOODLES はしづめ ロゴCRAFT NOODLES はしづめ 店内

店舗名：CRAFT NOODLES はしづめ

所在地：〒106-0047 東京都港区南麻布5-16-10 カルチェブラン広尾 2F

MAPを見る(https://maps.app.goo.gl/mSo8iD6zeQhCJoa28)

営業時間：11:00～20:30（L.O.20:00）

定休日：日曜日

Instagram：https://www.instagram.com/craftnoodles

会社概要

はしづめ製麺

会社名：株式会社はしづめ製麺

代表者：代表取締役・ヌードルアーティスト(R) 橋爪 利幸

所在地：〒140-0011 東京都品川区東大井3-6-16

公式サイト：https://hashizumen.co.jp(https://hashizumen.co.jp/)

Online Store：https://hashizumen.shop(https://hashizumen.shop/)

Instagram：https://www.instagram.com/hashizume_noodle

事業内容：中華麺、蒸麺、パスタ、うどん、蕎麦、冷麺、ライスヌードルなどの製造・販売。全国のホテル、レストラン、専門店への業務用麺の卸販売を行うほか、飲食店の運営も手がけています。

直営店舗

・CRAFT NOODLES はしづめ（広尾）

・青山はしづめ（青山）

主要取引先（50音順）

アンダーズ東京、ANAインターコンチネンタルホテル東京、ウェスティンホテル東京、株式会社HUGE、グランド ハイアット 東京、グランドメルキュール／メルキュール、ザ・ペニンシュラ東京、四川飯店グループ、シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル、シェラトン都ホテル東京、ジャヌ東京、ストリングスホテル東京、セルリアンタワー東急ホテル、成城石井、太平洋クラブ、中国飯店グループ、ハイアット リージェンシー 東京、ヒルトン東京、ヒルトン東京ベイ、プリンスホテル、ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ、ホテルオークラ東京、ホテル椿山荘東京、ホテルメトロポリタン、マンダリン オリエンタル 東京、ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル、リーガロイヤルホテル東京