「HATAGO」が再編集する鎌倉の香り ブランド初となるオードパルファン4種を発売

株式会社STAGE

日本の地域文化を香りでデザインするフレグランスブランド「HATAGO」は、ブランドローンチから1周年を迎える2026年6月12日（金）より、ブランド初となるオードパルファン4種を発売いたします。

かつて旅人が一息つき、土地の空気や人の温もりに触れた“旅籠（はたご）”。HATAGOは、その精神を現代に継承し、香りを通じて土地の記憶と出会う場をつくってきました。

今回発売するオードパルファンは、これまでフレグランスディフューザーやミストとして展開してきた鎌倉の香りの世界観を受け継ぎながら、“身にまとう香り”として再編集したもの。鎌倉、七里ヶ浜、稲村ヶ崎、由比ヶ浜、それぞれの風景や空気感を表現した4種の香りを通じて、日常の中で土地とのつながりを感じる新たな体験を提案します。

泊まるのではなく、“香ることで土地とつながる”。HATAGOが提案する新しい旅のかたちを、よりパーソナルな香りとしてお届けします。本商品は、鎌倉のフラッグシップショップにて先行して販売を開始し、公式オンラインストアでも順次販売を予定しています。

商品概要

鎌倉の風景や空気感を表現した4種のオードパルファン

それぞれの土地が持つ個性を香りとして映し出した、HATAGO初のオードパルファンコレクション。

肌の上で時間とともに移ろう香りの変化をお楽しみいただけます。

容量 ：28ml

価格 ：11,000円（税込）

発売日 ：2026年6月12日（金）

販売場所：HATAGO KAMAKURA

（神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-5-16）

DESTINATION

KAMAKURASHICHIRIGAHAMAINAMURAGASAKIYUIGAHAMAKAMAKURA

海と街と欲と文化が溶け込む

パリでつくった鎌倉の香り

SHICHIRIGAHAMA

海を見下ろす華やかな店、

コーヒーアロマとほのかな海藻の香り

INAMURAGASAKI

絶景を見守ってきた岬、

松や芝でリラックスしたウッディな海の香り

YUIGAHAMA

生命の寛容さと情熱を感じる浜

桜貝をイメージしたフローラルジャスミン

「 HATAGO 」について

日本の地域文化を香りでデザインするフレグランスブランド「HATAGO」

“旅の記憶”の香りで、自宅が旅の宿に変わるという意味合いを「旅籠（はたご）」に込めました。

第一章では、歴史と新しい文化が融合する地域性に着目。鎌倉にあるそれぞれの海街（鎌倉・七里ヶ浜・稲村ヶ崎・由比ヶ浜・江ノ島）のエッセンスを言語化し、香りとして映し出します。

ブランドを率いるのは、ファウンダー兼クリエイティブディレクターの野口大介。実家のあった鎌倉・稲村ヶ崎から望む風景を世界に発信したい──その想いを起点に、地形や風習、人々の営みに宿る気配をすくい取り、「その土地にしかない空気」を香りとして表現していきます。

調香は、数々の名香を手がけてきたパリの調香師ジャン＝ミッシェル・デュリエ氏、そしてçanomaの香水クリエイターとして知られる渡辺裕太氏と共に創り上げたもの。日本各地の情緒や文化を言語化し、香りとして紡ぎ出す。それが、HATAGOが目指す新しい旅のかたちです。

鎌倉、由比ヶ浜大通りにあるフラッグシップショップ「HATAGO KAMAKURA」では、香りで楽しむ鎌倉体験をコンセプトに展開。多くの鎌倉好きの方々へ新しい体験価値を提供しています。

店舗名 HATAGO KAMAKURA

店舗所在地 神奈川県鎌倉市由比ガ浜2-5-16

商品ラインナップ フレグランスディフューザー 200ml \12,650（税込）

フレグランスミスト 100ml \8,250（税込）

オードパルファン 28ml \11,000（税込）

香りの展開 KAMAKURA、SHICHIRIGAHAMA、INAMURAGASAKI、YUIGAHAMA、

ENOSHIMA

営業時間 11:00～18:00（火曜・年末年始定休）

ブランドサイト https://hatago.shop

Instagram https://www.instagram.com/hatago_kamakura/