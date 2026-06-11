今夏最新作映画公開『トイ・ストーリー』のコレクションがクロックスから2026年6月17日(水)より販売開始！

クロックス・ジャパン合同会社(C) Disney/Pixar

レディース、メンズ、キッズの革新的なカジュアルフットウェアのグローバルリーダーであるクロックスは、ディズニー＆ピクサーの『トイ・ストーリー』の人気キャラクターをモチーフにした新コレクションを2026年6月17日(水)より発売いたします。

今夏、映画最新作の公開でも注目を集める『トイ・ストーリー』。おもちゃたちの友情や絆、冒険を描いたディズニー＆ピクサーの名作アニメーションとして、世代を超えて愛され続けています。今回のコレクションでは、作中のおなじみのキャラクターである「ジェシー」のスタイルを表現したユニークなブーツをはじめ、愛らしい「エイリアン」を大胆にデザインしたクラシック クロッグがラインアップ。さらに、昨年大好評をいただいたウッディ＆バズにインスパイアされたデザインも再販売され、あの大好きなおもちゃ達が一堂に会します。大人向けサイズからキッズ、トドラーサイズまで幅広く展開し、ファミリー全員で『トイ・ストーリー』の遊び心あふれる世界観を足元からお楽しみいただけます。

また、本コレクションでは、製品にあしらわれたジビッツ(TM) チャームによる自由なカスタマイズも大きな魅力です。お気に入りのシューズを自分らしくアレンジして、この夏は仲間と一緒に冒険に出かけましょう。

「ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 / ジェシー / ブーツ」は、カウガール人形「ジェシー」の衣装を落とし込んだ、日常にウエスタンなエッセンスをプラスする一足です。履き口にはデニム柄と牛柄のデザインを組み合わせ、ウエスタン風の刺繍のようなデティールが施されています。バックストラップにはジェシーのベルトをイメージした、存在感のあるメタルバックルをあしらいました。さらに、赤いカウボーイハット、愛馬のブルズアイ、保安官バッジなど、ジェシーをモチーフにした4つの限定ジビッツ(TM) チャームが付属しています。当商品は、クロックス公式オンラインストア限定での販売となります。

「ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 / エイリアン / クラシック クロッグ」は、エイリアンの顔を大胆にデザインしたアイテムです。彼らの愛らしい笑顔や好奇心いっぱいの目、そしてリベットとしても機能する尖った耳が遊び心をくすぐるデザインとなっています。バックストラップにはアイコニックなアンテナをあしらい、つま先には惑星をモチーフにしたジビッツ(TM) チャームで作品の世界観を表現しました。大人向けサイズから、キッズサイズ、トドラーサイズまで展開しており、親子でお揃いにしていただけます。

また、映画の世界観をそのまま足元に詰め込める、バラエティ豊かなジビッツ(TM) チャームも展開。お気に入りのキャラクターを主役に選ぶのはもちろん、贅沢に全員を勢ぞろいさせたりと、組み合わせはあなた次第。自分だけの特別な一足へカスタマイズをお楽しみいただけます。

【製品概要】

製品名：ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 / ジェシー / ブーツ

サイズ：22cm～31cm

価格（税込）：19,800円

※オンラインストア限定販売

製品名：ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 / エイリアン / クラシック クロッグ

サイズ：22cm～31cm

価格（税込）：9,900円

製品名：キッズ ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 / エイリアン / クラシック クロッグ

サイズ：18cm～21cm

価格（税込）：8,250円

製品名：トドラー ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 / エイリアン / クラシック クロッグ

サイズ：14cm～17.5cm

価格（税込）：7,150円

製品名：ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 / シェリフ 「ウッディ」 / クロッグ

サイズ：20cm～31cm

価格（税込）：9,900円

製品名：ディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』 / バズ / クラシック クロッグ

サイズ：20cm～31cm

価格（税込）：9,900円

【ジビッツ(TM) チャーム概要】

製品名：トイ・ストーリー キャラクター 5パック

価格（税込）：2,420円

製品名（左から）：

トイ・ストーリー 「ウッディ」価格（税込）：660円

トイ・ストーリー 「バズ・ライトイヤー」価格（税込）：660円

トイ・ストーリー 「ジェシー」価格（税込）：660円

トイ・ストーリー 「ブルズアイ」価格（税込）：660円

【販売店舗】

クロックス公式オンラインストア：（https://www.crocs.co.jp/c/collections/toystory）

- 販売開始日：2026年6月17日（水）- 「ジェシー / ブーツ」は、クロックス公式オンラインストア限定での販売となります。

ABC-MART（一部店舗）

- 販売開始日：2026年7月1日（水）- 取扱店舗一覧：- - ABC-MART GRAND STAGE SHIBUYA 109店- - ABC-MART GRAND STAGE 大阪店- - ABC-MART GRAND STAGE 浦添パルコシティ店- - ABC-MART 京都寺町店

【crocs】

クロックス社（NASDAQ：CROX）は、女性、男性、子供向けのカジュアルフットウェアの世界的リーダーであり、快適さとスタイルが消費者に愛され続けています。同社のブランドにはクロックスとHEYDUDEがあり、製品は卸売と直販を通じて85以上の国で販売されています。クロックス社に関する詳細は、investors.crocs.com(https://investors.crocs.com)を訪問してください。同社のブランドについては、www.crocs.co.jp(https://www.crocs.co.jp)またはwww.heydude.com(https://www.heydude.com)をご覧いただくか、インスタグラム、Xで@crocsjp または@heydudeをフォローしてください。

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