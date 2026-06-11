スマートスケープ、製造業の課題解決につながる実践型ハッカソンを42Tokyoで開催

スマートホールディングス株式会社

スマートスケープ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：伊藤 慎吾、以下 スマートスケープ）は、フランス発のエンジニア養成機関「42 Tokyo（フォーティーツートウキョウ）」を運営する一般社団法人42 Tokyo（本社：東京都新宿区、代表理事：坂之上 洋子、以下：42 Tokyo）と連携し、「SMARTSCAPE CUP Hackathon Battle」を2026年5月24日（日）～2026年5月31日（日）に開催いたしました。

■概要

今回のハッカソンは、対戦ゲーム「ブロックスデュオ」のAIプレイヤーの開発をテーマに実施いたしました。総勢43名の参加者は8チームに分かれ、限られた開発期間の中で戦略立案からアルゴリズム設計、実装までを行いました。最終日には成果発表会を実施し、どのようなアルゴリズムを採用したか、課題に対してどのようなアプローチを行ったかなどの工夫した点をプレゼンテーション、その後、各チームが開発したAIプレイヤー同士によるトーナメント戦を開催し、優勝チームを決定しました。プログラミングの技術だけでなく、チームでの進め方や、試行錯誤を重ねながら答えをつくる実践力も問われる内容とし、製造業の課題に向き合う際の考え方や進め方を学ぶ機会となりました。

■製造業の現場で求められる「考える力」と「形にする力」

スマートスケープは、AIやソフトウェアを活用した製造業の課題解決に取り組んでいます。近年、製造業では、人手不足や技能継承などへの課題が顕在化しており、こうした課題に対応するには、技術力だけでなく、現場課題を整理し、チームで解決策を考え、実装・改善まで行う実践力が求められます。今回のハッカソンも、参加者に実践的な開発経験の機会を提供し、技術力だけではなく、コミュニケーション力やプレゼンテーション力、問題解決能力を高めてもらうことを目的として開催いたしました。開発に加えて、課題の整理、役割分担、検証、発表まで、チーム開発の一連の流れを経験することで、短期間で試作し、改善していく開発の進め方が体験できる場としました。

■現役エンジニアが伴走し、実際の開発の進め方をメンタリング

ハッカソン期間中は、スマートスケープの現役エンジニアがメンターとして参加し、開発に関する相談や問い合わせ対応を通じて、参加者のサポートを行いました。開発経験の浅い参加者も安心して挑戦できる環境を整えることで、実際の現場で求められる協働力を学ぶ機会となりました。

参加者は、開発方針を議論し役割分担を行いながら実装を進めるなど、技術力に加えてチームワークを発揮しながら課題解決に取り組みました。このプロセスは、企業が実際の現場課題に向き合い、改善しながら成果物の導入を検討していく進め方にも通じています。スマートスケープは本取り組みを通じて、若い世代に実践的な開発の場を提供するとともに、製造業の課題解決を担う次世代人材の育成に貢献してまいります。

■結果

優秀・準優勝は対戦結果で決定し、課題解決のアプローチが面白いチームに特別賞が授与されました。

優勝：「錦蛇」チーム

準優勝：「チーム打倒」チーム

特別賞：「Beginner’s Luck」チーム

各チームが同じ課題に対して異なるアプローチを採用し、成果発表では創意工夫あふれるアイデアが披露されました。特に、複数のアルゴリズムを切り替える独自の実装を行ったチームが特別賞を受賞するなど、多様な発想がみられる結果となりました。

■スマートスケープ株式会社 代表取締役社長 伊藤 慎吾 コメント

解決へのアプローチに正解のない課題でしたが、それぞれのチームが様々な方法を試しながら挑戦している姿が印象的でした。皆さんの成果発表を聞いて、チャレンジする気持ちが非常に高いことに感心しました。

弊社は自由度が高い環境のもと、先進技術を扱うお客様とも多くお付き合いしています。実際の現場では、テーマを与えられるのではなく、どのような課題があるのかを見極めるところから仕事が始まります。本ハッカソンを通じて皆さんが学んだ、課題を発見し整理する力や、解決策を考え抜くプロセスを今後も大切にしながら、技術を磨き、さまざまなことに挑戦していってくれることを期待しています。スマートスケープは、こうした実践的な学びの機会を通じて、次世代エンジニアの育成と、日本のものづくりを支える人材の成長を今後も支援してまいります。

■開催概要

イベント名：SMART SCAPE CUP Hackathon Battle

開催日程：2026年5月24日（日）～2026年5月31日（日）

参加者数：43名（8チーム）

テーマ：対戦ゲーム「ブロックス デュオ」AIプレイヤー開発

内容：チーム開発、メンタリング、成果発表、審査・表彰 など

■一般社団法人42 Tokyoについて

42 Tokyoは、フランス発のエンジニア養成機関「42」の日本キャンパスとして、学歴や職歴を問わず、挑戦したいすべての人に質の高い教育機会を提供している教育機関です。学費完全無料、24時間利用可能な学習環境、授業や教科書に依存しない問題解決型学習を特徴とし、学生同士が教え合うピアラーニングを通じて、技術力に加え、コミュニケーション力や協働力も育成しています。また、常に更新される課題に取り組みながら、自ら学び続ける力を養う教育モデルを展開し、社会や企業と接続した実践的なITエンジニアの育成に取り組んでいます。

法人名：非営利型一般社団法人42 Tokyo

本校所在地：東京都新宿区西新宿2丁目11-2

代表者：理事長 坂之上 洋子

Web：https://42tokyo.jp/

■スマートスケープ株式会社について

スマートスケープ株式会社は、創業以来培ってきた「Engineering × Visualization」のコアテクノロジーを武器に、お客様のビジネス変革を横断的にご支援しています。製造業向けエンジニアリングサービス、汎用ITプロフェッショナルサービス、3Dデータ活用、AIやデータ分析の活用を軸とし、現場や業務の課題をデジタル技術で解決する製品・サービスを展開しています。

会社名：スマートスケープ株式会社

所在地：東京都港区港南1-8-40 A-PLACE品川8F

代表者：代表取締役社長 伊藤 慎吾

事業内容：情報通信関連技術の研究開発、受託開発、販売ならびに情報通信関連技術を用いたコンサルタント業務

Web：https://www.smartscape.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

スマートグループ広報チーム

TEL︓03-6434-9717 Mail: sg_pr@smart-group.co.jp