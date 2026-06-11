全国10,000人超が受験した公開模試　日建学院、2026年度「1級建築士学科 全国統一公開模擬試験」を6月28日に実施　学科II・IVの解説講義をYouTube LIVE配信

株式会社建築資料研究社

資格取得支援スクールの日建学院を運営する株式会社建築資料研究社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：馬場栄一）は、2026年度（令和8年度）1級建築士学科試験を受験される方向けに、2026年6月28日（日）、全国の日建学院各校において「1級建築士学科 全国統一公開模擬試験」を実施いたします。あわせて、公開模擬試験当日には学科II（環境・設備）および学科IV（構造）の解説講義をYouTube LIVEで配信いたします。

詳しくはこちら :https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/mogishiken/architect1q_mogi_g/2026年度（令和8年度）1級建築士 学科 全国統一公開模擬試験

1級建築士 学科 全国統一公開模擬試験

全国規模の受験データを活用した実力診断 教室受験・自宅受験に対応

（1）最新の出題傾向を反映した本試験想定模擬試験

近年の本試験における出題傾向を徹底的に分析し、最新の法改正を余すところなく反映。さらに過去問の類題、出題されそうな新傾向問題まで緻密に練り込んだ、まさに「今年度の本試験を先取り」するための日建学院完全オリジナル予想模擬試験です。

長年蓄積された膨大なデータと分析力を結集し、毎年、本試験の出題傾向分析に基づいて作成している日建学院の公開模擬試験。この公開模擬試験を受験することは、まさに本試験の"前哨戦"。この予想模擬試験を受けたか否かで、本番当日の手応えや得点に大きな差につながることが期待されます。本試験前の実力確認と学習課題の把握に役立つ模擬試験です。

（2）昨年度申込者数は10,000人超

日建学院の「全国統一公開模擬試験」は、全国各地の教室受験に加えてご自宅での受験も可能なため、毎年多くの受験者の方から選ばれており、昨年度（2025年度）は全国から10,000名を超える方にお申込み（※）いただきました。

日建学院生も含めた「受験者数が多いからこそ実現可能な緻密な統計データ」からは、全体の傾向や各設問の正答率だけでなく、「全国規模での自身の実力や位置づけ」を客観的に把握することができ、本試験までの学習計画を立てるうえで有効な指標となります。

※申込者数は「1級建築士学科 全国統一公開模擬試験」を申込まれた方、および1級建築士各講座内に含まれている方の人数です。

（3）学科II（環境・設備）・学科IV（構造）の解説講義をYouTube LIVE配信

学科II(環境・設備)と学科IV(構造)は、模擬試験内で特に重要とされる問題、および合格者と不合格者で大きく差がつく問題についての「解説講義」を、 2026年6月28日（日）の模擬試験当日にYouTube LIVE配信でお届けいたします。

講師陣がその日の最新の問題をリアルタイムで丁寧に解説し、理解を深める機会を提供します。模擬試験で出会った問題は、その日のうちに振り返って復習し、知識としてしっかり定着させることで、本試験で確実に得点できる"得点源"として活用できるようになります。本試験直前期の効率的な学習に活用いただけます。

合格祈願スマホ壁紙プレゼント

全国統一公開模擬試験を受験される皆さまを応援する企画として、小野川講師・森川講師の直筆による「合格祈願」オリジナルスマートフォン壁紙をプレゼントいたします。試験合格への願いを込めた特別デザインの壁紙です。日々の学習や試験当日のモチベーションアップにぜひご活用ください。

■ダウンロード期間

2026年6月26日（金）17:00 ～ 2026年7月27日（月）17:00

■ご利用について

壁紙の設定方法は、ご利用のスマートフォンの取扱説明書等をご参照ください。

（4）個人分析表で全国順位や重点学習項目を可視化

個人分析表は全国順位だけでなく高精度な総合判定で、受験者の実力を客観的に可視化します。全125問の正答率や科目別の平均点、さらに各問題におけるご自分の正誤や正答率も一覧で確認できるので、弱点項目が把握できます。

受験者数が多い日建学院の公開模擬試験だからこそ、本試験に限りなく近いリアルな分析が可能となり、特に正答率の高い問題や頻出の重要問題は、本番でも落とせない重要な学習ポイント。本試験に向けた重点的な復習ポイントとして活用できます。

詳細はこちら :https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/architect1q/course/mogi_g1級建築士【学科】全国統一公開模擬試験

▼2026年度（令和8年度）1級建築士 学科 全国統一公開模擬試験

https://www.ksknet.co.jp/nikken/guidance/mogishiken/architect1q_mogi_g/

▼日建学院 公式サイト

https://www.ksknet.co.jp/nikken/index.aspx

商号：株式会社 建築資料研究社

代表者：代表取締役社長 馬場 栄一

所在地：〒171-0014 東京都豊島区池袋2-50-1

創立：1969年（昭和44年）8月

事業内容：建築・住宅・インテリア・資格等の専門誌を発行、建築関連資格取得のための学校運営 等

URL：https://www.ksknet.co.jp/