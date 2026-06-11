売上成長をけん引する人材育成プログラム「認定カスタマーサクセス・法人研修」、新規企業の受付を開始

サクセスラボ株式会社

認定カスタマーサクセス・法人研修とは、顧客基盤からの収益成長をリードする変革人材を育成するプログラムです。企業の売上成長を担う変革リーダーを輩出する学び場、SuccessGAKO（サクセス学校）を運営するサクセスラボ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：弘子 ラザヴィ）は、このたび、同研修に対する新規企業からの申込受付を開始したことをお知らせします。

これまでは、過去にサクセス学校のプログラムを受講されたことのある企業への個別紹介とリピートに限定して提供してきました。同研修を受講された累計200名超の実践者から高い評価が続いていることを受け、サクセス学校を受講されたことのない企業にも広く知っていただけるよう、研修の詳細をご案内するホームページを公開しました。なお、本研修は日本リスキリングコンソーシアム（JRC）のリスキリングパートナーとして採択されたプログラムです。

売上成長をけん引する人材の育成「認定カスタマーサクセス・法人研修」

▼認定カスタマーサクセス・法人研修

https://corp.successgako.com/lp/enterprise

■ 「認定カスタマーサクセス・法人研修」とは？

認定カスタマーサクセス・法人研修は、顧客基盤からの収益成長をリードする変革人材を育成するプログラムです。全10章の体系的カリキュラムによる自己学習と、講師・弘子ラザヴィとの双方向ライブ講義（全4回）を組み合わせ、知識の習得から自社事化、行動変容までを一貫して設計しています。

最大の特長は、単なる知識研修に留まらない点です。ライブ講義では同僚との本音議論や小グループ討議を通じて「自社で何をすべきか」を具体化し、最終回では全員が用意した「アクション宣言」を共有しあいます。その後、受講生は各自の上長と面談して行動計画への合意をとりつけ、そのまま実行に移します。修了後もSuccessGAKOコミュニティで講師や仲間との交流が続き、学びを実践し続ける環境が整っています。

なお、弊社は日本リスキリングコンソーシアムの審査を経て、2026年4月にリスキリングパートナーとして採択されました。これに伴い、「認定カスタマーサクセス・法人研修」は日本リスキリングコンソーシアム公式サイトに掲載され、希望者による検索・閲覧・受講申込みが可能です。

■ なぜ今、法人研修を一般公開するのか

「認定カスタマーサクセス・法人研修」は、2021年より提供している「認定カスタマーサクセス」の学習コンテンツを企業単位で受講できる研修です。認定カスタマーサクセスを受講された方から、「弊社の受講生に絞って実施してほしい」との要望をうけ、2023年に提供開始。以降、SuccessGAKOの講座を受講したことのある企業への個別紹介とリピート受注により実績を積み重ねてきました。

2026年には、受講者のNPS（ネット・プロモーター・スコア）100点満点を記録。過去に受講された累計200名超の実践者からも極めて高い評価をいただいています。こうした実績を踏まえ、まだ弊社の講座を受講されたことのない企業の皆さまにも本研修の価値を知っていただきたいと考え、このたび詳細情報を広く公開することを決めました。

■ 受講者から高く評価されている要因は？

受講者から高く評価されている最大の要因は、自社が抱える経営課題への解に直結する「カスタマーサクセス」の本質を理解し納得すると同時に、必要なアクションまで見出せるプログラムである点です。

では、なぜこのプログラムが経営課題の解になるのでしょうか。

現在、新規顧客の獲得だけに依存した成長モデルは限界を迎え、多くの経営者・事業責任者が「DXを進めても売上成長が加速しない」「顧客満足度は高いのに継続率や拡販率が伸びない」という構造的な矛盾に直面しています。

この矛盾を打破する鍵は、顧客基盤を"一度売ったら終わり"の取引先ではなく、"複利成長する収益基盤"に育てる事業モデルへ転換させることです。ただし、ツールの導入や組織図の変更だけでは事業モデルの転換に成功しません。従来の「モノ売り」に最適化された組織の思考・行動様式を変革することが必要で、その変革をリードできる「人」の育成が不可欠です。本研修は、まさにこの経営課題に正面から応えるプログラムです。

■ どのような課題を持つ企業に向いているのか

本研修は、業界・企業規模を問わず、顧客基盤からの複利成長を目指す幅広い企業に適しています。中でも、以下のような課題をお持ちの企業から特に高い効果が報告されています。

■ 実際にどのような企業が導入・活用しているのか

- コア事業の市場が停滞・縮小し、新たな収益モデルを模索している企業 ── 既存顧客へのCLTV最大化を目指したいが「売ったら終わり」のマインドが根強く残っています- 事業は急成長しているが、組織力がボトルネックになっている企業 ── 成長が属人力に依存し、成功モデルの型化やノウハウ蓄積が追いついていません- 顧客向けの活動はしているが、売上成長に結びつかない企業 ── 活動がオンボーディングや問い合わせ対応に偏り、顧客の成果創出に繋がっていません- 事業部門間の連携が進まず、顧客接点の情報が活かされていない企業 ── 契約更新や買い増し提案の機会を組織的に逃しています

SaaS企業のほか、金融、SI／ITサービス、ソフトウェア開発、情報サービスなど、多様な業界の企業が本研修を導入し活用しています。

受講者からは「理解したつもりが浅い誤解だったと気付けた」「自社が『売り切りモデル』のまま課題が表面化しにくかった現状に衝撃を受けた」といった声が数多く寄せられています。

ウェブサイトでは、こうした声に加え、NEC、第一生命保険による導入事例をご紹介しています。

■ 研修プログラムの詳細を知るには？

本研修にご関心をお持ちの方は、以下のウェブサイトよりプログラムの概要をご覧ください。同サイトより、研修の全体像・カリキュラム・導入事例・費用などを網羅した資料（PDF）をダウンロードしてご覧になることも可能です。

▼認定カスタマーサクセス・法人研修 詳細ページ

https://corp.successgako.com/lp/enterprise

■ SuccessGAKO（サクセス学校）とは

SuccessGAKO（サクセス学校）は、日本のカスタマーサクセスの未来を作る変革リーダーを輩出するための学び場です。カスタマーサクセスを追求する人がそこに集まり、知識や知恵を学び、考え、実行することで、自社、カスタマー、そして自身も成功することを目指します。経験豊富な講師陣による講義と、メンバー限定コミュニティとが共鳴し、一方的な知識の習得ではなく、仲間と切磋琢磨しながら実践することに価値をおいた実践者コミュニティです。

HP： https://successgako.com/

■ 運営会社概要

社名：サクセスラボ株式会社

本社所在地：東京都渋谷区神宮前6-28-9 東武ビル6階

代表者：代表取締役 弘子 ラザヴィ

設立：2017年8月3日

HP： https://corp.successgako.com/

（以上）