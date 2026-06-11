参加のカタチは、コメントだけじゃない。コミュニティモール「Beach(R)」に新機能「きもちスタンプ」登場

クオン株式会社

企業・自治体と生活者をつなぐオンラインコミュニティの構築・運営を行うクオン株式会社（代表取締役：武田 隆、本社：東京都港区）は、コミュニティモール「Beach(R)」において、新機能「きもちスタンプ」を2026年5月12日にリリースしました。

これまで「Beach(R)」では、投稿へのリアクション機能として「拍手」ボタンを提供していましたが、新たに複数の感情表現を可能にすることで、ユーザーが感じた共感や応援、関心をより直感的に伝えられるようになりました。

クオンはこれまでも、オンラインコミュニティにおける投稿や返信、行動データなどをもとに、生活者の声や、その背景にあるインサイトを読み解いてきました。今回の「きもちスタンプ機能」は、ユーザー自身が自分の気持ちをより気軽に表現できる選択肢を増やし、投稿する人だけでなく、反応する人も参加・表現しやすいコミュニティづくりを後押しするものです。

“投稿する”から“反応する”へ オンライン上で広がる新たな参加スタイル

近年は、SNSやビジネスコミュニケーションツールにおいても、リアクション機能の多様化が進んでいます。投稿や返信だけでなく、共感や応援の気持ちをリアクションで伝えるコミュニケーションスタイルが広がり、オンライン上のコミュニケーションのあり方も変化しています。

こうした背景を踏まえ、クオンでは生活者がより気軽に気持ちを表現できる環境づくりが重要だと考えています。「きもちスタンプ機能」は、生活者自身がより気軽に自身の気持ちを表現できるようにするための新たな選択肢です。

共感や応援を、もっと気軽に 新機能で広がる参加のかたち

クオンが運営するコミュニティモール「Beach(R)」では、従来の「拍手」に加え、「おめでとう」「しあわせ」「みてるよ」「きになる」など、複数の感情表現を可能にする「きもちスタンプ機能」を新たに導入しました。

これまで「拍手」のみだったリアクション表現を拡張したことで、“コメントを書くほどではないが反応したい”というユーザーも、より気軽にコミュニケーションへ参加できるようになりました。

利用者からは、

「これ！すごく素敵ですね どのスタンプ使おうか選ぶのが楽しいです」

「気持ちがわかって楽しそうですね(ハート)️」

といった声も寄せられています。

クオンでは今回の機能追加を単なる利便性向上ではなく、「コミュニティの温度感を可視化する仕組み」と位置づけています。

もっと“気持ち”が見えるコミュニティへ 新機能「きもちスタンプ」

「きもちスタンプ」は、コミュニティモール「Beach(R)」に参加するユーザー向けに提供される新機能です。投稿への“共感”や“応援”といった気持ちを、より直感的に表現できるようになり、コミュニティ内で生まれる多様な感情のやり取りを可視化します。

また、スタンプの利用傾向を分析することで、どのような話題に共感が集まり、どのようなテーマに関心が寄せられているのかを把握する新たな可能性も広がります。

企業側にとっては、PV数や投稿数だけでは見えなかった生活者の反応を理解する手がかりとなり、コミュニケーション施策の改善やファン理解の深化にもつながることが期待されています。

詳細URL：

https://www.beach.jp/circleboard/af07173/topictree/1100221701388#position1100221701388

生活者の小さな反応を、コミュニティの力に

※こちらはテスト画面になります

クオンでは創業以来、企業・自治体と生活者をつなぐコミュニティを通じて、生活者の声や、その背景にあるインサイトを理解する研究を続けてきました。



今回導入した「きもちスタンプ機能」は、生活者が感じた共感や応援、関心を、より気軽に表現できるようにするための機能です。

今後も、投稿や返信だけでは表れにくい小さな反応も大切にしながら、企業・自治体と生活者とのより豊かな関係づくりを支援してまいります。

クオン株式会社

クオンは、企業・自治体と生活者をつなぐオンラインコミュニティの構築と運営・コンサルティングを行う会社です。1996年の創業以来、累計300超の企業や自治体のファンコミュニティを手がけ、国際特許を含む複数の特許技術を用いたデータサイエンスを駆使し、生活者との関係構築や課題解決、持続的発展を支援しています。コーポレートサイトで各社の成功事例をご紹介しています。

https://www.q-o-n.com/casestudy/

社名：クオン株式会社 QON Co., Ltd.

創業：1996年

代表取締役：武田 隆

事業内容：ファンコミュニティの構築／運営／コンサルティング

URL：https://www.q-o-n.com/