KPMG Forensic & Risk Advisory、代表取締役変更のお知らせ
株式会社KPMG Forensic & Risk Advisory
[表: https://prtimes.jp/data/corp/166724/table/5_1_8610eef8310ae4b6e86c0132ca6bdf2d.jpg?v=202606111152 ]
株式会社KPMG Forensic & Risk Advisory(https://kpmg.com/jp/ja/about/fra.html)（東京都千代田区、代表取締役：西嶌 宏之、黒川 義浩）は、以下のとおり、代表取締役の変更を決定しましたのでお知らせします。
1. 代表取締役の異動（2026年7月1日付）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/166724/table/5_1_8610eef8310ae4b6e86c0132ca6bdf2d.jpg?v=202606111152 ]
（※）現代表取締役 西嶌 宏之は留任します。
KPMG Forensic & Risk Advisoryについて
KPMG Forensic & Risk Advisoryは、KPMGジャパンを構成するあずさ監査法人とKPMG FASが出資する合弁会社として2025年4月1日に事業を開始しました。不正対応から予防・検知までをシームレスに支援し、日本企業のインテグリティある経営基盤構築を支援しています。