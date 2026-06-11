＜会場・オンライン同時開催＞「空は、次の広告枠になるのか!? ドローンショーが変えるOOH・EC・体験広告の未来｜日本ドローンショー協会主催セミナーを7月15日開催」

一般社団法人 日本ドローンショー協会

一般社団法人日本ドローンショー協会（所在地：東京都港区、代表理事：佐々木 孔明）は、2026年7月15日（水）、協会主催セミナー「空は、次の広告枠になるのか!? ドローンショーが変える、OOH・EC・体験広告の未来」を開催いたします。

本セミナーでは、ドローンショーを単なる演出や空中広告ではなく、人が集まり、撮影し、SNSで共有し、来訪や購買行動へとつながる可能性を持つ「体験型メディア」として捉え、その広告・ブランディング領域における可能性を議論します。

今回は、当協会主催セミナーとして初めて有料参加枠を設け、会場・オンライン同時開催にて実施。会場参加者限定で、登壇者や参加者同士が交流できるミートアップも開催します。

■ セミナー開催の背景

近年、広告を取り巻く環境は大きく変化しています。

動画広告のスキップ、SNSの情報過多、接触機会の分散などにより、「見てもらう広告」の難易度は高まっています。一方で、人々が自ら参加し、体験し、共有したくなるコミュニケーション手法への注目が高まっています。

ドローンショーは、都市空間で多くの人が同時に視認できるスケール、現地体験として記憶に残る演出性、スマートフォン撮影やSNS投稿を通じた拡散性を併せ持つ表現手法です。さらに近年は、QRコード、人流データ、来訪計測などと組み合わせることで、広告・観光施策としての効果可視化にも可能性が広がっています。

■ セミナーの見どころ

1．ドローンショーは「体験型メディア」になれるのか

広告・ブランド体験・SNS拡散の観点から考察

2．空は次の広告枠になるのか

国内外の事例や広告効果の可視化を踏まえ展望

3．広告効果の可視化と、ドローンショーの次の活用領域

QR、人流、来訪計測など、広告・観光施策としての効果測定の可能性を紹介します。

会場参加のお申込みはこちら :https://japandroneshow.peatix.com/オンライン参加のお申し込みはこちら :https://japandroneshowonline.peatix.com/2026年7月8日(水)まで

セミナー概要

タイトル：空は、次の広告枠になるのか!? ドローンショーが変えるOOH・EC・体験広告の未来

開催形式：会場開催／オンライン開催（Zoomウェビナー）

日時：2026年7月15日（水）17:00～19:00

16:45～17:00 開場・受付

17:00～18:00 セミナー ※オンライン参加はセミナーのみ

18:00～18:30 ミートアップ・交流会 ※会場参加者限定

18:30～19:00 退出・閉場準備

会場参加：Tokyo Venture Capital Hub

〒105-0001 東京都港区虎ノ門五丁目 9 番 1

麻布台ヒルズ ガーデンプラザB 5階

詳しい行き方はこちらから → アクセスマップ(https://www.azabudai-hills.com/assets/files/tokyo_vc_hub/tvch_access_map.pdf)

オンライン参加：Zoomウェビナー ※セミナーのみ

参加費：〈会場参加〉

正会員／特別会員：無料

一般会員：2,000円 税込

非会員：4,000円 税込

〈オンライン参加〉

正会員／特別会員：無料

一般会員：500円 税込

非会員：1,000円 税込

※日本ドローンショー協会の正会員／特別会員の皆さまには別途Slackにてご案内いたします。

※日本ドローンショー協会の一般会員の皆さまは割引クーポンを発行いたしますので、お申込みに必要なクーポン番号は別途Slackにてご案内いたします。

申込URL：〈会場参加〉https://japandroneshow.peatix.com/

〈オンライン参加〉 https://japandroneshowonline.peatix.com/

※定員になり次第、締め切らせていただきます。

※キャンセルポリシー

お客様都合によるお申込み後のキャンセルおよび返金はお受けしておりません。ただし、主催者都合による開催中止の場合は、参加費を全額返金いたします。その他、返金条件がある場合は各セミナー申込ページに記載いたします。

※Zoom社のウェビナーを利用したオンラインセミナーになります。普段お使いのパソコンや、タブレット端末、スマートフォンから参加することが可能です。登録者には前日までに視聴用URLをメールにてお送りいたします。

※お申し込み情報は、本セミナーの運営および今後のドローン関連情報のご案内を目的として、本協会および登壇者の所属法人との間で共有させていただきます。お預かりした情報は、適切に管理し、第三者に無断で提供することはございません。

■登壇者

本セミナーでは、広告・体験設計・都市エンターテインメント領域で多数のプロジェクトに携わる前澤克文氏と、国内最大級のドローンショーを企画・運営してきた佐々木孔明が登壇。広告・ブランド体験の視点と、ドローンショー実装の視点を掛け合わせながら、空を活用した次世代メディアの可能性を議論します。

スピーカー：

- 前澤 克文 （まえざわ・かつふみ）株式会社電通ライブ シニアクリエイティブディレクター／一般社団法人 日本ドローンショー協会 理事

SNS施策やデジタルコンテンツ施策、実践的なAI施策に取り組む。先進デジタル領域におけるソリューションメーカーとして次世代コンテンツ開発を行う。ドローンショーのみならず、ドローンテクノロジーを導入した物流・都市エンターテインメント領域で多数の実証を実施。本セミナーでは、国内外の事例を交えながら、ドローンショーが持つ体験型メディアとしての価値や広告効果の可視化、今後の可能性について語る。

インタビュアー：

- 佐々木 孔明（ささき・こうめい）

株式会社レッドクリフ 代表取締役／一般社団法人 日本ドローンショー協会 代表理事

1994年秋田県生まれ。大学在学中にドローンと共に世界一周を経験。帰国後、DJI日本一号店で販売・講習・空撮に携わる。2019年にレッドクリフを創業し、世界各地のドローンショーを視察。2021年より国内最大級のドローンショーを企画・運営。2024年「Forbes JAPAN 30 UNDER 30」に選出。

X @komex_001(https://x.com/komex_001)

Instagram @komex_001(https://www.instagram.com/komex_001?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

■ 本セミナーで得られること

・ドローンショーの広告活用に関する最新動向

・国内外の活用事例

・体験型メディアとしての価値と可能性

・広告効果可視化の最新事例

・ドローンショー市場の今後の展望



広告・マーケティング担当者、自治体、観光関係者、イベント企画担当者、ドローン事業者など、新たなコミュニケーション手法を検討するすべての方におすすめの内容です。

主催：

一般社団法人 日本ドローンショー協会

会場参加のお申込みはこちら :https://japandroneshow.peatix.com/オンライン参加のお申込みはこちら :https://japandroneshowonline.peatix.com/2026年7月8日(水)まで

■問い合わせ先

一般社団法人 日本ドローンショー協会 事務局

メール：info@droneshow.jp

協会概要

名称 ： 一般社団法人 日本ドローンショー協会

英文名称 ： Japan Drone Show Association

所在地 ： 東京都港区虎ノ門5-9-1麻布台ヒルズガーデンプラザB

設立日 ： 2024年7月30日

代表理事 ： 佐々木 孔明（株式会社レッドクリフ 代表取締役）

URL ：https://droneshow.jp/