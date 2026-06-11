「太陽光発電事業に関する制度と実務」と題して、アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業 パートナー弁護士 小林 英治氏によるセミナーを2026年7月17日(金)に開催!!

[セミナー詳細]

株式会社 新社会システム総合研究所

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26408

[SSKセミナー]

太陽光発電事業に関する制度と実務

～FIT／FIP制度の変遷・メガソーラー対策パッケージによる影響と対応～

[講 師]

アンダーソン・毛利・友常 法律事務所 外国法共同事業

パートナー弁護士 小林 英治 氏

[日 時]

２０２６年７月１７日（金） 午後１時～３時

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

太陽光発電事業は、2012年より開始したFIT制度を中心に大きく発展してきましたが、近時、自然環境保護、安全性・景観の保護、地域社会との軋轢等の様々な問題が顕在化しており岐路に立っています。他方、政府が掲げる2050年におけるカーボンニュートラル実現のため、また、近時の化石燃料の海外調達依存リスクの観点からのエネルギー安全保障における国産エネルギーとして、太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーの重要性はむしろ高まっています。そのような状況の下、政府は、地域共生や環境への配慮を前提とした再生可能エネルギーの導入拡大を図るべく、昨年12月に「大規模太陽光発電事業（メガソーラー）に関する対策パッケージ」として関連する制度や規制を横断的に改正する施策を公表し、それに基づき各種の制度変更が進められています。

本セミナーでは、太陽光発電事業にかかるFIT／FIP制度の基礎的な構造やこれまでの制度の変遷を振り返りつつ、近時における制度改正や変更による影響や対応を検討します。また、太陽光発電事業に適用のある開発規制等その他の関連制度における改正の影響及び実務的な対応についても検討します。

１．太陽光発電事業におけるFIT／FIP制度

（１）再エネ法に基づくFIT／FIP制度の概要

（２）太陽光発電事業に関する再エネ法の改正経緯

（３）現状の再エネ法における実務上の重要ポイント

２．太陽光発電事業に関連する規制における改正等

（１）森林法

（２）電気事業法

（３）環境影響評価

（４）景観法

（５）その他

３．質疑応答

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

SSKは常に最先端の情報を発信し、お客様の戦略パートナーであり続けます。