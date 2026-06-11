「マンション再生円滑化法」へ 法改正のポイントと実務への影響を解説　6月18日（木）無料WEBセミナー（マンションみらい価値研究所）

大和ライフネクスト株式会社

大和ハウスグループの大和ライフネクスト株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：齋藤 栄司）が運営する分譲マンション総合研究所「マンションみらい価値研究所」は、無料WEBセミナー『マンション再生の新時代へ～マンション再生円滑化法(旧建替え円滑化法)の改正を実務でどう活かすか～』を、2026年6月18日（木）に配信いたします。

【セミナーお申し込みはこちら】https://www.miraikachiken.com/seminar/260521_0618seminar01/(https://www.miraikachiken.com/seminar/260521_0618seminar01/)

※本イベントは「マンションみらい価値研究所」メルマガ会員（入会・年会費無料）限定です。後日、会員限定でアーカイブ動画の配信を予定しています。

セミナー内容

築40年以上のマンションでは、世帯主が70歳以上の世帯割合が5割を超える（*1）など、建物と居住者のいわゆる「2つの老い」が進行しています。こうした状況のもと、合意形成の困難化や管理組合役員の担い手不足、修繕積立金の不足などの課題が顕在化しています。

また、高度経済成長期に建設された多くのマンションが建替え期を迎える一方で、合意形成の難しさなどから、建替えが実現した事例は限定的です。こうした背景を踏まえ、2026年4月にマンション関係法が改正されました。

そこで本セミナーでは、横浜マリン法律事務所代表の佐藤 元先生をゲストに迎え、「マンション再生円滑化法（旧建替え円滑化法）」の改正ポイントと実務への影響について分かりやすく解説します。

あわせて、今後のマンション再生の選択肢と可能性についても考察します。

*1 国土交通省「令和５年度マンション総合調査結果」より

開催概要

テーマ ： 『マンション再生の新時代へ～マンション再生円滑化法(旧建替え円滑化法) の改正を実務でどう活かすか～』

日時 ： 2026年6月18日（木） 16：00～

会場 ： オンライン開催（Zoomウェビナー）

参加費 ： 無料・「マンションみらい価値研究所」メルマガ会員（*2）限定

ゲスト ： 佐藤 元先生（横浜マリン法律事務所 代表弁護士）

弁護士、マンション管理士。横浜市立大学大学院 客員准教授。非常勤裁判官（民事調停官）、国土交通省「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会」委員、仙台市マンション管理適正化推進施策検討委員会委員等を歴任。現在、マンション管理士試験委員、横浜市住宅政策審議会委員、神奈川県建設工事紛争審査会委員、茅ケ崎市行政不服審査会委員等を務める。



進行役 ： 久保 依子（マンションみらい価値研究所 所長）

マンション管理士、防災士。不動産会社での新築マンション販売、仲介業を経て、大和ライフネクストへ転籍。マンションフロント担当、賃貸管理担当などを経験したのち、新築管理設計や事業統括部門の責任者を歴任。一般社団法人マンション管理業協会業務法制委員会委員を務める。

著書『マンションの未来は住む人で決まる』が第15回不動産協会賞を受賞。

*2「マンションみらい価値研究所」メルマガ会員について

入会・年会費無料の会員組織。登録後、「マンションみらい価値研究所」が主催する各種セミナーへの参加申し込みが可能となります。当社以外のマンション管理業に従事されている方もご登録いただけます。

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「マンションみらい価値研究所」とは

マンション管理会社では初となる総合研究所として2019年に設立。居住者の高齢化にともなう役員のなり手不足や、建物の高経年化・人件費高騰にともなう工事価格の上昇などを背景とした修繕積立金不足など、日本の「社会インフラ」となったマンションに存在するさまざまな問題を分析し、新たなマンションの価値創造に貢献するための調査報告を発信しています。

「マンションみらい価値研究所」ウェブサイト：https://www.miraikachiken.com/

【収録会場】情報発信プラットフォーム「赤坂プラスタ」

2022年4月に大和ライフネクスト株式会社の本社をリノベーションしオープンした「赤坂プラスタ」は、有観客で配信が可能な大型スタジオと、ラジオブース型のスタジオを備えた情報発信プラットフォームです。当施設は人・街・暮らしというテーマを触媒に、行政・学術界・NPO・若手研究者など多様なステークホルダーの交流・対話を誘致し、そこから得られる多彩な知見をオンライン・リアルの両方から発信する拠点を目指します。

会社概要

大和ライフネクスト株式会社

代表者：代表取締役社長 齋藤 栄司

資本金：1億3,010万円

設立：1983年3月8日

所在地：東京都港区赤坂5-1-33

事業内容：分譲マンション、賃貸マンション、ビル・商業施設、ホテルなどの建物管理サービス、寮社宅のサブリース、オフィス移転サポートやコールセンター業務などの法人向けサービス

コーポレートサイトURL：https://www.daiwalifenext.co.jp/