ハイエンド・ウェルネスブランド「MIROS」よりヘアケアライン誕生

株式会社Sancta

株式会社Sancta（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：中川瑛大）は、ハイエンド・ウェルネスブランド「MIROS（ミロス）」のセカンドコレクションとして、ヘアケアラインを2026年７月30日より発売いたします。スキンケアに採用された独自原料、ヒト肌100%同一マイクロ分子コラーゲン「PIKIA(R)(ピキア)※1」を全4アイテムに配合。ヘッドスパ発想のスカルプ＆ヘアケアアイテムです。

（左より、スカルプ セラム 45mL、ラディエンス オイル 55mL、インフュージョン シャンプー 400mL、レジリエンス トリートメント 250g）

■ MIROSが提案する、ヘッドスパ発想のスカルプ＆ヘアケア

MIROSは、自然の構造や働きを分子レベルでひも解き、人が本来もつ美しさを内側から引き出す、新しいウェルネスを提案しています。コンセプトである「NATURE DECODED すべての時間を美しく」ーその思いを、スキンケアからヘアケアへと広げます。

ヘアケアラインは、毛髪のシスチン結合と頭皮環境に着目して開発されました。シャンプー・トリートメント・スカルプセラム・ヘアオイルの全４アイテム構成。髪のパサつきやうねり、ハリ・コシの衰えなど、年齢とともに変化する髪の悩みに、先端バイオテクノロジーで応えます。爽やかで深みのある香りが、バスタイムをヘッドスパのような上質な時間へと昇華。健やかな頭皮と髪へ導きます。

■ 処方設計―独自原料「PIKIA(R)」と厳選された国産植物由来成分

ヘアケアラインの核となるのは、MIROSのパートナーであるカンブリアム社（ドイツ・ベルリン）によって開発されたマイクロ分子コラーゲン「PIKIA(R)※1」です。AIによる分子設計と精密発酵技術によって生み出されたこの独自原料は、人の肌と100%同一のアミノ酸配列を持ち、動物由来原料を使用しない100%ヴィーガン素材。MIROSのスキンケアラインに採用された「PIKIA(R)※1」を、シスチン結合に着目し全アイテムに配合しました。シスチン結合とは、髪のケラチンを構成する結合で、うねりやパサつきに関わる毛髪内部の構造です。「PIKIA(R)※1」が毛髪の内部にうるおいを与えながら、髪と頭皮環境を整えます。

さらに、サクラ（ソメイヨシノ葉）、ユズ果実、チャ葉など厳選された国産植物由来成分※2を、商品特性に応じて複数配合。トリートメントとヘアオイルには、コールドプレス製法で得られる希少なヤブ椿油（佐賀県加唐島産）※3を配合しています。

■ ヘアケア商品概要

「整える（PRIMER）→ 結ぶ（BOND）→ 促す（CATALYST）→ まとう（HALO）」という4つのステップで、ふわりと躍動するようなハリと艶のある健やかな髪へ導きます。

商品名：インフュージョン シャンプー〈シャンプー〉

役割：PRIMER（プライマー）洗うたび整う、髪と頭皮環境

販売名：ミロスシャンプーP0

きめ細かく濃密な泡が頭皮と髪を優しく包み込み、皮脂や汚れをしっかりオフ。センブリエキスをはじめとした植物由来の頭皮コンディショニング成分※2と、先端美容成分「PIKIA(R)※1」が、洗い流すたびに頭皮環境を整えます。

容量：400mL 税込価格：6,600円

・PIKIA(R)※1配合率 1%未満

・頭皮コンディショニング成分：センブリエキス、ソメイヨシノ葉エキス、ユズ果実エキス、アシタバ葉／茎エキス、チャ葉エキス、グリチルリチン酸2K

商品名：レジリエンス トリートメント〈トリートメント〉

役割：BOND（ボンド）髪の深層まで、満たされる幸せ

販売名：ミロストリートメントP0

「PIKIA(R)※1」が髪の内部密度※4を高め、うねりやパサつきを密着補修。濃厚ながら羽のように軽い質感で、うるおいと艶をまとうしなやかな髪へ導きます。コールドプレス製法で得られる希少なヤブ椿油（佐賀県加唐島産）※3配合。シャンプー後の髪になじませ、数分ほどおいてから洗い流すと、よりうるおいが行き渡ります。

容量：250g 税込価格：6,930円

・PIKIA(R)※1配合率1%未満

・毛髪コンディショニング・エモリエント成分：ツバキ種子油、ホホバ種子油

・頭皮コンディショニング成分：ソメイヨシノ葉エキス、ユズ果実エキス、チャ葉エキス、センブリエキス、アシタバ葉／茎エキス

商品名：スカルプ セラム〈頭皮用美容液〉

役割：CATALYST（カタリスト）満ちるうるおい、立ち上がるハリ・コシ

販売名：ミロススカルプセラムP2

ヒト肌と100%同一のアミノ酸配列を持つ「PIKIA(R)※1」を頭皮のコラーゲン密度に着目し配合。センブリエキス、オタネニンジン根エキスなど植物由来成分※2を重ね、乾燥しがちな頭皮を潤します。洗髪後タオルドライした頭皮に直接塗布。マッサージしながらなじませることで、健やかな髪を保つ土台を整えます。

容量：45mL 税込価格：11,000円

・PIKIA(R)※1配合率2%

・頭皮コンディショニング成分：センブリエキス、オタネニンジン根エキス、ビワ葉エキス、ソメイヨシノ葉エキス、ユズ果実エキス、ヨモギ葉エキス、チャ葉エキス

・毛髪コンディショニング成分：パンテノール

・保湿成分：ヒアルロン酸Ｎａ

商品名：ラディエンス オイル〈ヘアオイル〉

役割：HALO（ヘイロー）まとう、光のヴェール

販売名：ミロスヘアオイルP1

二層の美容成分が浸透し、うるおいと艶を同時に叶えるヘアオイル。ベタつかず触れたくなるようなしなやかな髪へ導きます。「PIKIA(R)※1」に加え、髪を構成するアミノ酸群や、希少なヤブ椿油（佐賀県加唐島産）※3を配合。濡れた髪にも乾いた髪にも使え、ドライヤー前の使用でまとまりやすい仕上がりへ整えます。

※よく振ってからお使いください。

容量：55mL 税込価格：6,600円

・PIKIA(R)※1配合率1%

・毛髪コンディショニング・エモリエント成分：ツバキ種子油

・毛髪・頭皮コンディショニング成分：アルギニン

・毛髪コンディショニング成分：パンテノール

・頭皮コンディショニング成分：ソメイヨシノ葉エキス、ユズ果実エキス、ヨモギ葉エキス、チャ葉エキス、ムラサキ根エキス

■ 感性をひらく香り「YUGEN（柚弦）」

MIROSは香りを「感性に訴えるリチュアル」と解釈しています。毎日のバスタイムを上質なウェルネス体験へと引き上げる、独自の香り「YUGEN（柚弦）」を、香りディレクター・小泉 祐貴子 氏と開発しました。柚子を中心とした爽やかなシトラスに、インドで神聖とされる花「ダバナ」の香りが寄り添い、ウッディな深みが響き合います。

【フレグランスアコード】

シトラス：柚子、レモン、オレンジ、ベルガモット、マンダリン

フローラル：ダバナ〈インドにおいて神聖な精油〉、ローズゼラニウム

ウッディ：エンピツビャクシン、クスノキ、カナリアノキ、アオモジ果実

■ 販売情報

2026年7月30日（木） 全国発売開始

・旗艦店 「MIROS 表参道」

営業時間：11:00 - 20:00 （不定休）

電話番号：080-4460-6819（MIROS表参道お客様用）

住所 ：東京都渋谷区神宮前5丁目46-7

アクセス：東京メトロ銀座線・千代田線・半蔵門線「表参道駅」B2 出口徒歩 4分

・取扱店 「伊勢丹 新宿店 本館地下2階 イセタン ビューティー アポセカリー」

営業時間：10:00 - 20:00、不定休（百貨店の休業日に準ずる）

住所：東京都新宿区新宿3-14-1

・公式オンラインストア：https://miros.jp/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/miros_tokyo

■ MIROS創業者について

代表取締役CEO 中川 瑛大

北海道札幌市生まれ。幼少期に渡米。少年期には全米レベルのサッカークラブチームに所属し、海外遠征を経験するなど、国際的な環境で育つ。起業家教育で世界的に評価の高い Babson Colege（バブソン大学） にて経営を学び、在学中よりアパレル事業の起業や、ディープテックに特化した投資ファンドなどで実践的な経験を積む。

2025年、株式会社Sanctaを創業し、「MIROS」を立ち上げる。

■ Cambrium（カンブリアム）社について

Cambrium社は、ドイツ ベルリンを拠点とするバイオテクノロジー企業。構造生物学・合成生物学を基盤に、AIや分子イメージングを活用した分子設計を強みとし、次世代の高機能バイオ素材やタンパク質原料の開発を行う。同社の技術は世界的に評価されており、GoogleのAI関連ファンドからの出資や、EUおよびベルリン投資銀行（IBB）による研究支援を受けるほか、複数の国際的な受賞や特許取得実績を有する。

■ 香りディレクター 小泉 祐貴子氏について

セントスケープ・デザインスタジオ代表。

資生堂、フィルメニッヒを経て、世界的ブランドの香り開発やマーケティングに長年携わる。生活者の価値観や文化的背景を読み解くコンセプト設計にも精通する。MIROSでは、美容液「Serum 8」に賦香された香り「KARESANSUI（枯山水）」や、ヘアケアの香り「YUGEN（柚弦）」を手がける。

【注釈一覧】

※1 sh-Polypeptide-47/ 合成ヒト遺伝子組換ポリペプチド-47

（酵母由来ヴィーガン成分、毛髪コンディショニング成分／頭皮コンディショニング成分）

※2 ソメイヨシノ葉エキス、ユズ果実エキス、アシタバ葉／茎エキス、チャ葉エキス、センブリエキス、オタネニンジン根エキス（いずれも頭皮コンディショニング成分）

※3 ツバキ種子油：毛髪コンディショニング・エモリエント成分

※4 うるおいによる

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MIROS PR事務局（担当：ルンド アスミ）：press@sancta.jp

ミヤビブランドコミュニケーションズ（担当：大高 明子）：otaka@miyabibc.com

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