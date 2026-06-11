【2年連続】参加企業募集｜AAKELが神奈川県の中小企業CO2見える化を支援

アークエル株式会社

デジタルイノベーションで脱炭素化社会を実現するアークエル株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：宮脇良二、以下「アークエル」）は、神奈川県が実施する「中小企業CO2排出量管理システム導入支援事業（以下、「本事業」）」を受託しました。アークエルが本事業を受託するのは、2025年度に続き2年連続となります。

アークエルは本事業を通じて、神奈川県内の中小企業70社を対象に、CO2排出量の可視化および削減に向けた支援（かながわCO2見える化トライアル2026）を実施します。現在、その支援対象企業の募集を行っています。

■ 中小企業CO2排出量管理システム導入支援事業について

神奈川県は、2050年の脱炭素社会実現に向け、2030年までに温室効果ガス排出量を2013年度比で50％削減することを目標としています。

本事業では、県内の中小企業が自社のCO2排出量を把握し、削減に向けた取り組みを進めるための支援（かながわCO2見える化トライアル2026）を行い、脱炭素経営への転換を後押しします。あわせて、取組を通じて得られた事例や課題を広く発信し、より多くの企業が脱炭素に向けた一歩を踏み出すきっかけとなることを目指します。

アークエルは2年連続で本事業における神奈川県のパートナーとして選定されました。昨年度の伴走支援を通じて蓄積した県内中小企業の実態に即した知見を活かし、県内企業の脱炭素経営をより実践的に支援し、地域全体の持続可能な成長に貢献してまいります。

■ かながわCO2見える化トライアル2026

脱炭素経営の第一歩であるCO2排出量の「見える化」から、その先の削減計画の策定まで、アークエルが提供する脱炭素経営一貫支援サービスブランド「CarbOne（カーボワン）」のコンサルタントが無料で伴走支援します。

当社は過去5年間で192社の中小企業の脱炭素経営を伴走支援してきました。豊富な実績とノウハウをもとに、エネルギー管理士の資格を持つコンサルタントが実際に現場を確認しながら、各企業の状況に応じて柔軟に、具体的かつ実行可能な脱炭素経営の実行プランをご提案します。

「予算や人手が足りず対応が難しい」「何から始めればよいか分からない」とお悩みの企業の皆さま、ぜひこの機会にご相談ください。

◆ 支援内容- CO2排出量の見える化CO2排出量の算定には、ツール「AAKEL eCarbon（以下「eCarbon」）」を使用します。算定に先立ち、基本的な考え方や必要なデータ、ツールの使い方について丁寧にご説明します。なお、本支援で算定した結果は、神奈川県の「かながわ脱炭素チャレンジ中小企業認証制度」への申請にもご活用いただけます。- 排出量削減の施策をご提案eCarbonに入力されたデータをもとにエネルギー使用状況を確認し、各事業者に最適な削減施策をご提案します。あわせて、施策の実施に活用できる神奈川県の補助制度もご案内します。- 排出量削減のロードマップを作成（希望事業者のみ）費用対効果も踏まえ、削減目標の達成に向けた実行ロードマップを作成します。これにより、事業終了後も自立した脱炭素経営の継続が可能になります。また、ご希望に応じて、補助金申請書の作成支援に加え、SBTやCDPなど脱炭素関連の各種認証取得もサポートします。◆ 参加要件- 「中小企業」及び「中小規模事業者」であること- 神奈川県内に事業所を有していること- CO2排出量見える化サービス（無料ツール除く）の使用が初めてであること◆ 募集期間

2027年1月29日（金）まで随時募集 ※定員に達し次第終了

◆ 参加方法

以下のボタンよりお申し込みください。

お申し込みはこちら :https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail?tempSeq=122982

（かながわCO2見える化トライアル2026(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/ap4/cnt/f7226/mieruka.html)）

■ アークエルの脱炭素一貫支援サービス「CarbOne（カーボワン）」

アークエルは2026年4月、脱炭素経営を一貫支援するサービスブランド「CarbOne（カーボワン）」を発足しました。CarbOneは、脱炭素経営の現状把握から排出量算定、削減施策の実行、情報開示に至るまで、脱炭素の一連プロセスをワンストップで支援するサービス群の総称です。本事業も、CarbOneの一環として神奈川県内の中小企業の脱炭素経営を支援します。

※「CarbOne」はアークエル株式会社の商標（出願中）です。◆ コンセプト

CarbOneでは、脱炭素推進のプロセスを「知る・測る・計画する・減らす・知らせる」という5つのステップとして体系化し、企業が自社の状況に応じてスモールスタートで取り組めるよう、段階的かつ一貫した支援を提供します。

CarbOneというブランド名には、「企業の脱炭素に関する一連の取り組みに寄り添い、一歩一歩を確実に前へと進める存在でありたい」という想いを込めています。環境対策は「コスト削減」と「企業価値向上」につながるという考えのもと、脱炭素を義務や負担としてではなく、経営に直結するメリットとして、企業文化に根付かせていくことを目指します。

◆ 支援領域

CarbOneでは、企業の状況・目的・フェーズに応じて、必要な支援を柔軟に組み合わせて提供します。省エネ診断を起点としたエネルギーコスト削減から、CO2排出量算定を通じた企業価値向上まで、脱炭素の取り組みを確かな経営メリットへつなげます。サービスはパッケージでのご提供に加え、個別テーマ単位でのご支援も可能です。



＜エネルギーコスト削減支援＞

- 省エネ診断（現地診断・エネルギー使用状況の把握・削減ポテンシャルの可視化）- 設備・運用改善の提案とコスト削減の実行支援- 補助金・助成金など公的支援制度の提案および申請サポート

＜企業価値向上支援＞

- 脱炭素を企業価値向上につなげるための基礎理解- CO2排出量／エネルギー使用量の算定- 削減施策の策定

◆ CarbOneの強み- エネルギー管理士による省エネ診断で、エネルギー使用状況を把握し、コスト削減につながる具体的な実行プランを作成- 活用できる補助金を提案および申請サポートまで対応し初期負担を軽減- 中小企業に特化した"伴走型支援"で、個々の課題や状況に応じた柔軟な対応を実施- CO2排出量の算出にとどまらず、「戦略立案」から「実行支援」「情報開示」までを一貫してカバー- 地方自治体や地元企業との協業実績を活かし、地域の実情に即したきめ細かな支援を展開- 2023年に脱炭素分野の企業として国際認証「B Corporation」を取得

CarbOne サービスページ：https://aakel.co.jp/CarbOne

◆ 自治体支援実績

1. 脱炭素モデル企業の創出・育成支援

- 富山県 脱炭素化モデル中小企業育成事業実施業務（2023年）- 福岡市 中小企業における脱炭素経営サポート事業業務（2023年）- 青森県 中小事業者向け脱炭素スクール業務委託（2024年）- 神奈川県 中小企業向け脱炭素スクール事業業務（2024年）- 今治市 中小企業等先導的脱炭素化モデル創出支援業務（2024年）- 佐賀県 GXモデル企業創出業務（2024年）- 神奈川県 中小企業CO2排出量管理システム導入支援事業（2025年）- 糸島市 中小企業における事業所脱炭素化支援業務（2025年）- 神奈川県 中小企業CO2排出量管理システム導入支援事業（2026年）※本事業

2. 制度設計・調査支援

- 北九州市 カーボンニュートラル支援プログラム調査業務（2024年）

3. サプライチェーン対応・SBT支援

■ 会社情報

- 京都府 サプライチェーン脱炭素化支援等業務（2023年）- 京都府 サプライチェーン脱炭素化・中小企業脱炭素経営支援等業務（2024年）

アークエル株式会社

代表取締役：宮脇良二

設立：2018年8月1日

HP：https://aakel.co.jp/

東京本社：東京都港区麻布台一丁目11-5 VILLAGE AZABUDAI 7F

福岡本社：福岡県福岡市中央区大名二丁目11-13 大名偕成ビル7F

事業内容：カーボンニュートラルに向けたデジタルサービスの提供、カーボンニュートラルを目指す企業向けコンサルティング