キャラクターカードゲーム 『ヴァイスシュヴァルツブラウ』よりブースターパック『Fate/strange Fake』が6月12日(金)発売！
株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、6月12日(金)に、『ヴァイスシュヴァルツブラウ』より最新商品、ブースターパック『Fate/strange Fake』を発売することをお知らせいたします。
■ヴァイスシュヴァルツブラウに『Fate/strange Fake』が登場！
『バッカーノ!』や『デュラララ!!』シリーズで知られる成田良悟が2015年から電撃文庫より刊行し、「聖杯」を巡る新たな戦いを描く『Fate/strange Fake』が、カードゲームに登場！
2026年1月より放送されたTVアニメシリーズから商品化！
カードゲームとして遊ぶのはもちろん、コレクションとしてもオススメな商品です！
■収録カード情報(ブースターパック)
『ヴァイスシュヴァルツブラウ』をイメージした衣装に身を包んだ新規描き下ろしイラストを8点収録！
■ブースターパック商品情報
1パックカード4枚入りで、1パックのうち、1枚は必ずキラキラカードが封入！
対戦にもコレクションにもピッタリの商品です。
パラレルを含めた複数種類のカードの中から4枚が出現します。
【商品名】
ブースターパック『Fate/strange Fake』
【商品詳細】
・基本レアリティ69種＋パラレル69種
・基本レアリティ[RR10種、R21種、N38種]
・パラレル[SSP（スーパースペシャル） 8種、SP（スペシャル） 22種、CP（コレクションパラレル） 39種]
・1パックのうち、1枚は必ずキラキラカードが封入！
※キラキラカードとして、ホログラム加工のカードか箔押し加工のカードが1枚必ず出現します。
【発売日】
2026年6月12日(金)
【希望小売価格】
1パック 4枚入り 330円(税込)
1ボックス 10パック入り 3,300円(税込)
1カートン 30ボックス入り 99,000円(税込)
▼ブースターパック商品詳細はこちら
https://ws-blau.com/item/fsf_01b/
■『Fate/strange Fake』とは
魔術師〈マスター〉と英霊〈サーヴァント〉が、
あらゆる願いをかなえる願望機「聖杯」をめぐり戦う――「聖杯戦争」。
かつて、日本で行われた第五次聖杯戦争の終結から幾年。
新たな聖杯の予兆がアメリカ合衆国西部の都市・スノーフィールドにおいて観測される。
そして集う、魔術師〈マスター〉と英霊〈サーヴァント〉達――
欠けたクラス。
選ばれるはずのないサーヴァント。
暗躍する国家。
戦争の為に造られた街。
――数多のイレギュラーにより、「聖杯戦争」は混迷し、捻じれていく。
偽りの聖杯の壇上で踊る、人間と英霊〈サーヴァント〉達の饗宴が幕を開ける――。
原作は2015年から電撃文庫より刊行しているライトノベル作品。
TVアニメは2026年1月より放送された。
・TVアニメ『Fate/strange Fake』公式サイト ：https://fate-strange-fake.com/
■『ヴァイスシュヴァルツブラウ』とは
『ヴァイスシュヴァルツブラウ』は、2023年3月に15周年を迎えたキャラクターカードゲーム『ヴァイスシュヴァルツ』の姉妹ブランドとして誕生しました。
カードゲームとしての基本のルールは『ヴァイスシュヴァルツ』のまま、より分かりやすく、よりコレクション要素を高めた、遊んでも集めても楽しいキャラクターカードゲームです。
幅広い世代に楽しんでいただけるよう、初めての方でも分かりやすいルールとなっております。
ヴァイスシュヴァルツブラウ公式サイト：https://ws-blau.com/
ヴァイスシュヴァルツブラウ公式X：https://x.com/wsblau_info
ヴァイスシュヴァルツブラウ公式YouTube：http://youtube.com/@wsblau_info
※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。
(C)成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC
(C)Bushiroad illust. chisato／ルノテオ