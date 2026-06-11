キャラクターカードゲーム 『ヴァイスシュヴァルツブラウ』よりブースターパック『Fate/strange Fake』が6月12日(金)発売！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、6月12日(金)に、『ヴァイスシュヴァルツブラウ』より最新商品、ブースターパック『Fate/strange Fake』を発売することをお知らせいたします。

■ヴァイスシュヴァルツブラウに『Fate/strange Fake』が登場！

『バッカーノ!』や『デュラララ!!』シリーズで知られる成田良悟が2015年から電撃文庫より刊行し、「聖杯」を巡る新たな戦いを描く『Fate/strange Fake』が、カードゲームに登場！

2026年1月より放送されたTVアニメシリーズから商品化！

カードゲームとして遊ぶのはもちろん、コレクションとしてもオススメな商品です！

■収録カード情報(ブースターパック)

『ヴァイスシュヴァルツブラウ』をイメージした衣装に身を包んだ新規描き下ろしイラストを8点収録！

■ブースターパック商品情報

1パックカード4枚入りで、1パックのうち、1枚は必ずキラキラカードが封入！

対戦にもコレクションにもピッタリの商品です。

パラレルを含めた複数種類のカードの中から4枚が出現します。

【商品名】

ブースターパック『Fate/strange Fake』

【商品詳細】

・基本レアリティ69種＋パラレル69種

・基本レアリティ[RR10種、R21種、N38種]

・パラレル[SSP（スーパースペシャル） 8種、SP（スペシャル） 22種、CP（コレクションパラレル） 39種]

・1パックのうち、1枚は必ずキラキラカードが封入！

※キラキラカードとして、ホログラム加工のカードか箔押し加工のカードが1枚必ず出現します。

【発売日】

2026年6月12日(金)

【希望小売価格】

1パック 4枚入り 330円(税込)

1ボックス 10パック入り 3,300円(税込)

1カートン 30ボックス入り 99,000円(税込)

▼ブースターパック商品詳細はこちら

https://ws-blau.com/item/fsf_01b/

■『Fate/strange Fake』とは

魔術師〈マスター〉と英霊〈サーヴァント〉が、

あらゆる願いをかなえる願望機「聖杯」をめぐり戦う――「聖杯戦争」。

かつて、日本で行われた第五次聖杯戦争の終結から幾年。

新たな聖杯の予兆がアメリカ合衆国西部の都市・スノーフィールドにおいて観測される。

そして集う、魔術師〈マスター〉と英霊〈サーヴァント〉達――

欠けたクラス。

選ばれるはずのないサーヴァント。

暗躍する国家。

戦争の為に造られた街。

――数多のイレギュラーにより、「聖杯戦争」は混迷し、捻じれていく。

偽りの聖杯の壇上で踊る、人間と英霊〈サーヴァント〉達の饗宴が幕を開ける――。

原作は2015年から電撃文庫より刊行しているライトノベル作品。

TVアニメは2026年1月より放送された。

・TVアニメ『Fate/strange Fake』公式サイト ：https://fate-strange-fake.com/

■『ヴァイスシュヴァルツブラウ』とは

『ヴァイスシュヴァルツブラウ』は、2023年3月に15周年を迎えたキャラクターカードゲーム『ヴァイスシュヴァルツ』の姉妹ブランドとして誕生しました。

カードゲームとしての基本のルールは『ヴァイスシュヴァルツ』のまま、より分かりやすく、よりコレクション要素を高めた、遊んでも集めても楽しいキャラクターカードゲームです。

幅広い世代に楽しんでいただけるよう、初めての方でも分かりやすいルールとなっております。



ヴァイスシュヴァルツブラウ公式サイト：https://ws-blau.com/

ヴァイスシュヴァルツブラウ公式X：https://x.com/wsblau_info

ヴァイスシュヴァルツブラウ公式YouTube：http://youtube.com/@wsblau_info

※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)成田良悟・TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC

(C)Bushiroad illust. chisato／ルノテオ