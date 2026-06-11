Netflixシリーズ「喧嘩独学」世界独占配信開始記念！「LINEマンガ」で原作ウェブトゥーン20話無料&お得に読めるギフト券やクーポン配布も

LINE Digital Frontier株式会社

LINE Digital Frontier株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋将峰) は、当社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」https://manga.line.me/(https://manga.line.me/) において、オリジナルウェブトゥーン作品『喧嘩独学』（ストーリー：PTJ cartoon company、作画：金正賢）を実写化したNetflixシリーズ「喧嘩独学」の世界独占配信開始を記念し、原作ウェブトゥーンのお得なキャンペーンを実施することをお知らせします。

「LINEマンガ」のオリジナルウェブトゥーン作品『喧嘩独学』（ストーリー：PTJ cartoon company、作画：金正賢）の初の実写化となる、Netflixシリーズ「喧嘩独学」が本日6月11日（木）より世界独占配信を開始します。

『喧嘩独学』は、国内累計閲覧数5.4億回（※1）、グローバルの累計閲覧数22.8億回（※2）を超え、第25回文化庁メディア芸術祭・マンガ部門にて「審査委員会推薦作品」に選出、2024年にはTVアニメ化も果たした大人気作品です。

Netflixシリーズ「喧嘩独学」の世界独占配信開始を記念し、「LINEマンガ」では、6月24日（水）まで原作ウェブトゥーン『喧嘩独学』の20話無料キャンペーンを実施中です。また、「LINEマンガ」アプリでは、『喧嘩独学』を1枚につき1話読むことができるギフト券や、『喧嘩独学』（話単位）を対象に5回まで使える50％OFFクーポンの配布も本日より実施します。さらに、「LINEマンガ」アプリ上で表示されるミッションを全てクリアすると、達成者全員にマンガコインをプレゼントするミッションイベントを本日限定で開催中です。

そのほか、「LINEマンガ」公式Xアカウントでは、豪華プレゼントキャンペーンを実施します。

本日より開始の第1弾では、「えらべるPay(R)」1万円分またはNetflixシリーズ「喧嘩独学」オリジナルグッズセットが抽選で当たります。「LINEマンガ」公式Xアカウントをフォローし、ハッシュタグ「#喧嘩独学をLINEマンガで読もう」をつけて、該当ポストを引用リポストすることで参加できます。該当ポストでは、志村光太役の鈴鹿央士さん、八潮 秋役の見上愛さん、金子 亨（通称カネゴン）役の菅生新樹さん、朝宮夏帆役の生見愛瑠さんによる「LINEマンガ」公式Xアカウント限定コメントも公開されますのでお見逃しなく。

6月13日（土）より開始する第2弾では、「えらべるPay(R)」1,000円分または、『喧嘩独学』の人気キャラクター・新庄玲央の名台詞「100円ある？」がデザインされた本企画限定の「LINEマンガ」オリジナルTシャツが抽選で当たります。「LINEマンガ」公式Xアカウントをフォローし、該当ポストをリポストの上、Netflixシリーズ「喧嘩独学」の感想をリプライすることで参加ができます。詳しくは「LINEマンガ」公式Xアカウントをご確認ください。

Netflixシリーズ「喧嘩独学」と合わせて、お得なこの機会に原作ウェブトゥーンもお楽しみください。

「LINEマンガ」は、マンガ市場のさらなる発展と活性化を目指し、引き続き様々な取り組みを強化していきます。

※1）2026年1月時点 ※2）2026年1月時点

■原作ウェブトゥーン『喧嘩独学』キャンペーン概要

１．無料話増量

6月24日（水）まで、『喧嘩独学』1～20 話を「LINEマンガ」にて無料公開。

開催期間：～2026年6月24日（水）23：59

２．ギフト券配布

本日6月11日（木）より、『喧嘩独学』を1枚につき1話読むことができるギフト券を「LINEマンガ」アプリにて30枚配布。（※ただし、先読み有料話は除く）

開催期間：2026年6月11日（木）0:00～2026年6月24日（水）23：59

３．50％OFFクーポン配布

本日6月11日（木）より、『喧嘩独学』（話単位）を対象に5回まで使える50％OFFクーポンを「LINEマンガ」アプリにて配布。（※ただし、先読み有料話は除く）

開催期間：2026年6月11日（木）0:00～2026年6月24日（水）23：59

4．ミッションイベント開催

Netflixシリーズ「喧嘩独学」配信開始を記念したミッションカードが登場。指定の連載話を読むなど、「LINEマンガ」アプリ上で表示されるミッションを全てクリアすると、達成者全員にマンガコインをプレゼント。

開催期間：2026年6月11日（木）0:00～2026年6月11日（木）23：59

■「LINEマンガ」公式Xキャンペーン概要

１．プレゼントキャンペーン第1弾

「LINEマンガ」公式Xアカウント（https://x.com/LINEmanga）をフォローし、ハッシュタグ「#喧嘩独学をLINEマンガで読もう」をつけて該当ポストを引用リポストすると、抽選で「えらべるPay(R)」1万円分またはNetflixシリーズ「喧嘩独学」オリジナルグッズセットが当たります。該当ポストでは、志村光太役の鈴鹿央士さん、八潮 秋役の見上愛さん、金子 亨（通称カネゴン）役の菅生新樹さん、朝宮夏帆役の生見愛瑠さんによる「LINEマンガ」公式Xアカウント限定コメントを公開。詳しくは「LINEマンガ」公式Xアカウントをご確認ください。

開催期間：2026年6月11日（木）～2026年6月21日（日）23:59



２．プレゼントキャンペーン第2弾

「LINEマンガ」公式Xアカウント（https://x.com/LINEmanga）をフォローし、該当ポストをリポストの上、Netflixシリーズ「喧嘩独学」の感想をリプライすると、抽選で「えらべるPay(R)」1,000円分または、『喧嘩独学』の人気キャラクター・新庄玲央の名台詞「100円ある？」がデザインされた本企画限定の「LINEマンガ」オリジナルTシャツが当たります。詳しくは「LINEマンガ」公式Xアカウントをご確認ください。

開催期間：2026年6月13日（土）～2026年6月21日（日）23:59

※「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。

■Netflixシリーズ「喧嘩独学」について

原作：「喧嘩独学」原作：PTJ cartoon company 作画：金正賢（「LINEマンガ」連載）

監督：武内英樹

脚本：徳永友一

音楽：Face 2 fAKE

撮影：谷川創平

照明：李家俊理

美術：𥔎木陽次（※「𥔎」は「木」ヘンに「青」）

アクション監督：藤井祐伍

編集：穗垣順之介 村崎達

リレコーディングミキサー：金杉貴史

録音：中嶋翔太

スーパーヴァイジングサウンドエディター：伊東晃

VFXスーパーバイザー：長崎悠

エグゼクティブ・プロデューサー：福井雄太（Netflix）

企画・プロデュース：稲葉直人

プロデューサー：前田茂司

企画制作：ミリアゴンスタジオ

制作プロダクション： 楽映舎

製作：Netflix

配信：Netflixにて世界独占配信中

キャスト：鈴鹿央士 見上愛 菅生新樹

濱尾ノリタカ 浅川梨奈 前田拳太郎 長田拓郎

関口メンディー 高山璃子 坂口涼太郎 前田公輝 名村辰

伊勢谷友介 佐野岳 オラキオ 大鶴義丹

片岡鶴太郎 原田美枝子 生見愛瑠

作品ページ：https://www.netflix.com/喧嘩独学(https://www.netflix.com/%E5%96%A7%E5%98%A9%E7%8B%AC%E5%AD%A6)

■原作ウェブトゥーン『喧嘩独学』作品情報

『喧嘩独学』

ストーリー：PTJ cartoon company

作画：金正賢

URL：https://manga.line.me/product/periodic?id=Z0000711

貧乏で力も弱い主人公・志村光太は、ひょんなことから動画配信サービス・ニューチューブで動画を配信することになる。喧嘩をテーマに動画を撮ることにした光太だが、ケンカの仕方も分からず途方に暮れてしまう。そんな時、ケンカの方法を教える秘密のチャンネルを見つけて…次第に独学で喧嘩を学んでいく光太。どんどん強くなる度に、もっと刺激的な喧嘩動画を撮る度にスクールカーストはひっくり返る！

LINEマンガについて

「LINEマンガ」は、スマートフォンやタブレットで気軽にマンガ作品が楽しめる電子コミックサービスです。グローバル全体で月間利用者数はおよそ1億6,320万人（2025年12月末時点）、同市場で圧倒的世界１位の規模を誇るプラットフォームサービスの連合体 "WEBTOON Worldwide Service"の一員として日本市場で展開しています。

2013年に国内でサービスを開始し、現在では国内マンガアプリ累計ダウンロード数で1位を記録するなど成長を続けています。また、本サービスではオリジナル作品や独占配信作品、先行配信作品を多数取り揃えており、幅広い支持を得ています。また、スマートデバイスでの閲覧に適した、上から下に読み進める縦スクロール形式でカラーのデジタルコミック"ウェブトゥーン"の作品にも力を入れています。

※国内マンガアプリ（App IQ：Books & Comics）累計ダウンロード数 (2014年1月～2025年8月) / iOS & Google Play合計 / 出典：Sensor Tower