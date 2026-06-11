新サービス「静岡移住住みかえサポート」を開始 静岡ガスグループ×ジェクトワン×静岡銀行　首都圏の“今の家”の売却・活用から、静岡での“これからの家”の購入、資金相談までを切れ目なく支援

空き家買取専科（株式会社Sweets Investment）

静岡ガスハウジングホールディングス株式会社（代表取締役 取締役社長 滝口資英）※1のグループ会社で、「空き家買取専科」を運営する株式会社Sweets Investment（代表取締役 取締役社長 玉木潤一郎、以下「空き家買取専科」）、静岡ガスリビング株式会社（代表取締役 取締役社長 稲葉裕教）、空き家事業「アキサポ」を運営する株式会社ジェクトワン（東京都渋谷区、代表取締役 大河幹男、以下「アキサポ」）、株式会社静岡銀行（代表取締役頭取 八木稔）の4社は、首都圏から静岡市への移住を検討する方を対象に、現在の住まいの売却・活用から、移住先での住宅購入、資金相談までをワンストップで支援する「静岡移住住みかえサポート」（以下「本サービス」）を6月11日に開始しましたのでお知らせします。

本サービスは、移住時に生じやすい「今の家をどうするか」「静岡でどこに住むか」「資金計画をどう立てるか」といった悩みに対し、相談窓口を一本化して対応するものです。

相談者は、首都圏の持ち家の売却・賃貸活用、静岡市内での住宅購入、移住に伴う資金相談を一つの流れで進めることができます。首都圏の“今の家”と静岡での“これからの家”を切れ目なくつなぐことで、移住準備に伴う手間・不安・コストの軽減を目指し、静岡市への円滑な住みかえを後押しします。

背景

移住を考えても、住まいの問題が前に進まない大きな壁に

地方移住への関心が高まる一方で、実際に移住を決断し、行動に移すまでには多くのハードルがあります。なかでも大きいのが、「今住んでいる家をどうするか」と「移住先でどこに住むか」という、住まいに関する二重の課題です。

特に首都圏に持ち家を持つ方にとっては、現在の住まいの売却や活用を検討しながら、移住先で新たな住まいを探し、さらに住宅取得や生活立ち上げに向けた資金計画も同時に進める必要があります。

これまでは、首都圏側の不動産会社、静岡側の不動産会社、金融機関などをそれぞれ探し、個別に相談する必要があり、調整の手間や判断の負担が移住の障壁になりやすい状況がありました。

また、移住先の地域に土地勘がないなかで住まいを探すことに不安を感じる方も少なくありません。住まい探しとお金の相談が分断されることで、情報収集や意思決定の負担が増し、結果として移住を先送りしてしまうケースもあります。

こうした課題を受け、静岡ガスグループ、アキサポ、静岡銀行は、それぞれの専門性を生かし、移住時の住まいとお金に関する悩みをワンストップで支援する「静岡移住住みかえサポート」を開始する運びとなりました。

「静岡移住住みかえサポート」とは

住みかえ全体を整理し、相談内容に応じて各支援先へつなぐ仕組み

「静岡移住住みかえサポート」は、首都圏から静岡市への移住を検討する方のうち、所定の条件を満たす方を対象に、住みかえに伴う相談を一つの流れで支援するサービスです。

本サービスでは、首都圏の持ち家に関する売却・活用の相談、静岡市での住宅購入に向けた住まい探し、さらに移住に伴う資金相談までを切れ目なくつなぎます。

空き家買取専科が住みかえ全体の相談窓口として相談内容を整理し、内容に応じて各支援先へ連携することで、相談者が複数の窓口を個別に探して調整する負担を軽減します。

サポートの全体像

静岡移住住みかえサポート窓口

支援内容：首都圏に所有する家の売却や活用、静岡での住まい、お金やライフプランに関するヒアリングを行い、担当企業につなぎます。

担当：空き家買取専科（静岡ガスグループ 株式会社Sweets Investment）

首都圏の家

支援内容：首都圏の家の売却（買取・仲介）や活用（賃貸）を担当します。

主な担当：アキサポ（株式会社ジェクトワン）

静岡での家探し・購入

支援内容：静岡市で暮らすための家を案内し、購入物件の仲介を行います。必要に応じて、リフォームも提案します。

担当：静岡ガスリビング 不動産チーム

お金の相談

支援内容：移住に係るお金（移住応援ローン）に加え、移住後のライフプランに関する相談に対応します。

担当：しずぎん相談ラウンジ（株式会社静岡銀行）

※本サービスは、静岡市の移住相談窓口等に具体的な相談をされた方のうち、所定の条件を満たす方を対象としています。静岡市が本サービスを共同で提供するものではありません。

本サービスの特長

1．住みかえに関する相談窓口を一本化

本サービスの最大の特長は、移住時に生じやすい住まいとお金の相談について、相談者自身が個別に調整する負担を減らせる点です。

首都圏の家の売却や活用、静岡市での住宅購入、資金相談は、それぞれ異なる領域にまたがります。本サービスでは、空き家買取専科が住みかえ全体の相談窓口となり、相談内容を整理したうえで各支援先へつなぐことで、住みかえ準備を進めやすくします。

2．首都圏の家の売却・活用から、静岡の家探し・購入まで一括支援

首都圏の持ち家については、アキサポが売却だけでなく活用も含めた選択肢を提案します。「早く現金化したい」「売るべきか貸すべきか迷っている」といった悩みに対し、相談者の状況に応じた支援を行います。

静岡での住まいについては、静岡ガスリビングが購入物件の仲介や、必要に応じたリフォームの提案を担当します。

これにより、首都圏の“今の家”の売却・活用から、静岡での“これからの家”の購入まで支援する体制を整えています。

3．資金相談の支援

移住は住まいの住みかえだけでなく、家計やライフプランを見直すタイミングでもあります。住宅取得費用や引っ越し費用に加え、転職や生活環境の変化に伴う支出を見据えた資金計画が必要です。

静岡銀行では、静岡県への移住・定住を支援する住宅ローン「移住応援ローン」に加え、移住後のライフプラン全般について相談できます。

同ローンは、移住に伴う転職者でも勤続年数に関わらず審査可能で、最長5年間の利息のみの支払い、住みかえ後の旧居の売却にも対応しています。

※審査結果により、ご希望に添えない場合があります。

これにより、住まい探しと並行して、お金の見通しまで一体的に検討しやすくなります。

4．特典により、移住時のコスト負担を軽減

本サービスでは、相談の流れを整理することによる手間の削減に加え、移住時にかかるコストの軽減にも取り組みます。

主な特典内容

・静岡市内で家を購入した場合

仲介手数料を50％割引

・首都圏の家を売却（買取）した場合

提示した買取価格をさらに3％上乗せ

・首都圏の家を売却（仲介）した場合

仲介手数料を30％割引

・首都圏の家を活用（賃貸）した場合

貸主様に貸出賃料の1か月分をキャッシュバック

＊2026年6月時点の特典です。特典内容は今後変更となる可能性があります。

5．金額メリットの一例

たとえば、首都圏の家を5,000万円で買取売却し、静岡市内で3,000万円の住宅を購入する場合、首都圏側では買取価格3％上乗せで150万円、静岡側では仲介手数料50％割引で約52.8万円の軽減となり、合計で約203万円相当のメリットが見込まれます。

移住時には、引っ越し費用や生活立ち上げ費用なども発生するため、こうした経済的メリットは移住を後押しする要素の一つとなります。

6．静岡市の移住関連制度との併用について

本サービスは、静岡市が実施する移住関連制度とあわせて活用できる場合があります。移住検討者にとっては、民間による住みかえ支援と公的な移住支援制度を組み合わせて検討できる点も特長です。

補助制度の内容や適用条件は制度ごとに異なるため、詳細は静岡市ホームページ等をご確認ください。

https://www.city.shizuoka.lg.jp/ijuteiju/

想定する利用者像

本サービスは、特に次のような方を想定しています。

・首都圏1都7県から静岡市への移住を検討されている方

・首都圏の家を売却または活用したい方

・静岡市で家の購入を検討している方

・土地勘のない静岡市での住まい探しに不安がある方

・移住時の手間やコストをできるだけ抑えたい方

・住まいだけでなく、移住後の資金計画も含めて相談したい方

対象者

本サービスは、以下の条件を満たす個人の方を対象としています。

１.必須条件

・静岡市の移住相談窓口（静岡市 総合政策局 総合政策課 人口減少対策推進係／静岡市移住支援センター）に具体的な移住相談を行っている方

２.いずれか、または両方に該当している方

・首都圏1都7県（東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県、茨城県、栃木県、群馬県）に持ち家を所有している方

・静岡市で住宅購入を予定している方

※首都圏の持ち家の活用（賃貸）を希望する場合は、渋谷駅から90分以内の物件に限ります。

※賃貸住宅から賃貸住宅への住みかえは対象外となります。

※詳細条件は案内時にご確認ください。

※本サービスは、静岡市の移住相談窓口に具体的な相談をされた方のうち、所定の条件を満たす方を対象としています。静岡市が本サービスを共同で提供するものではありません。

利用の流れ

STEP1

静岡市の移住相談窓口等へ、具体的な移住相談を行う

STEP2

対象条件に該当する方が、「静岡移住住みかえサポート」フォームに記入する

https://x.gd/TD9ra

STEP3

空き家買取専科がヒアリングを行い、住みかえ全体の相談内容を整理する

STEP4

相談内容に応じて、各支援先へ連携する

STEP5

首都圏の家の売却・活用、静岡市での住まい探し、資金相談を進める

各社の役割

空き家買取専科（静岡ガスグループ 株式会社Sweets Investment）

住みかえに関する相談全体の整理と、各支援先への橋渡しを担います。

アキサポ（株式会社ジェクトワン）

首都圏の持ち家について、売却（買取・仲介）または活用（賃貸）の提案を行います。

株式会社静岡銀行

移住応援ローンやライフプランに関する相談を担い、移住後の暮らし設計まで支援します。

静岡ガスリビング株式会社（静岡ガスグループ）

静岡市内の購入物件の仲介、必要に応じたリフォームの提案を行います。

今後の展望

静岡ガスグループ（空き家買取専科・静岡ガスリビング）、アキサポ、静岡銀行は、本サービスを通じて、移住時の住まいとお金に関する課題を整理し、首都圏から静岡市への円滑な住みかえを後押ししてまいります。

今後も、住みかえ時の負担軽減を通じて、移住検討者が一歩を踏み出しやすい環境づくりに取り組んでまいります。

※1 静岡ガス株式会社（代表取締役 社長執行役員 松本尚武）のグループ会社で、ハウジング事業を統括する中間持株会社

本件に関するお問い合わせ先

空き家買取専科（静岡ガスグループ 株式会社Sweets Investment）

〒421-0113 静岡県静岡市駿河区下川原6-26-14

電話：0120-76-0802

メール：info@akiya-kaitori.jp