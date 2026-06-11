【CLLENN】2026年6月の新連載漫画を紹介！各書店にて配信スタート

株式会社CLLENN

DMMグループのデジタルコミック出版社の株式会社CLLENN（本社：東京都港区、代表取締役：布川敦司、以下「CLLENN」、読み「シレン」）は、2026年6月に新作横読み漫画5作品の配信を開始しました。

■6月の新連載漫画

・『偽りのペアリング～偽装恋人になった元彼は過保護に私を溺愛する～』

著者：あまね未琴

レーベル：コイパレ（【オトナが溺れる、本気の恋】をお届けする、女性向けコミックレーベル）

コイパレ編集部公式X：https://x.com/koikiss_comic

【配信ページ】

▼コミックシーモア

https://1-oshimanga.com/p000336/

【あらすじ】

華やかなアパレル会社で働く地味OL・浦川鈴花。ついたあだ名は"裏方さん"。そんな彼女の職場に、学生時代の元彼・小野寺先輩が出向してくる。久しぶりの再会に初恋を思い出し、昔一緒に買ったペアリングをはめると抜けなくなってしまい。「浦川さんって彼氏いたんですね」運悪くペアリングを同僚に見られて追及に困っていたら、その場にいた小野寺先輩が恋人のフリをして助けてくれて！？ しかも、そのまま一年限定の偽装恋人を演じることに！ 「……可愛い」普段はクールな先輩の想定外な溺愛っぷりに、ただの偽装関係だとわかっていても勘違いしてしまいそう。過保護なエリート上司×健気な裏方女子の焦れ甘オフィスラブ！

(C)あまね未琴/CLLENN

・『不遇な平民聖女は辺境の地で再愛を誓う』

原作：桜あげは

作画：佐倉

レーベル：コイパレ（【オトナが溺れる、本気の恋】をお届けする、女性向けコミックレーベル）

コイパレ編集部公式X：https://x.com/koikiss_comic

【配信ページ】

▼Renta!

https://1-oshimanga.com/p000337/

【あらすじ】

「18歳になったら必ず迎えに行く」孤児で平民の聖女オリビアは、初恋の少年・レオとの約束を支えに孤独な神殿生活を耐えてきた。しかし、約束の日に彼は現れず。さらには姑息な司教に再会の目印のペンダントを奪われた末、魔物がはびこる最果ての領地へ追放同然の派遣を命じられてしまう。絶望の淵に立たされたオリビアだったが、待っていたのは意外にも平民の自分を「唯一の聖女」として歓迎する領民と、レオの面影を持つ美しき領主・ギルバートだった。もしかして、レオとギルバート様は何か繋がりがある？ 隠された正体と約束の行方を巡り、止まっていた運命が再び動き出す。真実の愛を掴む、不遇聖女の波乱万丈ラブストーリー！

(C)佐倉・桜あげは/CLLENN

・『擬態彼女～愛してる愛してる愛してる～』

原作：荒井チェイサー

作画：赤秩父

レーベル：レーベル：DEDEDE（心を震わせる青年コミックレーベル）

DEDEDE 編集部公式X：https://x.com/dedede_comic

【配信ページ】

▼コミックシーモア

https://1-oshimanga.com/p000339/

【あらすじ】

記憶がない。激痛と共に目覚めると、そこは窓が板で塞がれた異様な部屋だった。「おはよう、恭介」。目の前には、献身的に世話を焼く美女・美咲。彼女は「恋人」だと微笑むが、違和感を覚えて脱出を試みた俺を待っていたのは、スタンガンによる制裁と、手錠に繋がれた「飼育」生活だった。部屋を埋め尽くす写真には、なぜか彼女が写っていない。失われた記憶と、彼女の狂気に隠された真実とは？戦慄の“飼育”脱出サスペンス、開幕。

(C)荒井チェイサー・赤秩父/CLLENN

・『その縁、断ち切ります～復讐の別れさせ屋ルバンシュ～』

著者：湧水尚

レーベル：レーベル：DEDEDE（心を震わせる青年コミックレーベル）

DEDEDE 編集部公式X：https://x.com/dedede_comic

【配信ページ】

▼コミックシーモア

https://1-oshimanga.com/p000342/

【あらすじ】

「家族になるって、我慢することなの？」不倫しまくりで生活費を渡さないモラハラクズ夫のせいで、愛する息子のために夜の店に出た冴子。待っていたのは、夫とグルになった男の『カラダと弱みを握る』卑劣な罠だった。身体もプライドもボロボロにされる絶望の日々。だが、謎の美女『別れさせ屋』と出会い、冴子の逆襲が始まる！復讐代行として仕掛けた完璧なハメ技で、クズ夫と不倫相手の裏切り、暴言、すべてがバレた瞬間、クズどもは地獄へ急転直下！ どん底サレ妻がクズ夫に天罰を下す、脳汁ドバドバの復讐劇！

(C)湧水尚／CLLENN

・『欲に溺れた夫へ』

作画：岡さくら

原作：岩島朋未

レーベル：コイパレ（【オトナが溺れる、本気の恋】をお届けする、女性向けコミックレーベル）

コイパレ編集部公式X：https://x.com/koikiss_comic

【配信ページ】

▼コミックシーモア

https://1-oshimanga.com/p000341/

【あらすじ】

「ずっと幸せな日々が続いていく。そう思っていたのに…」社内恋愛を経て結婚し、娘も生まれて充実した毎日を送っていた主人公・亜美（33）。しかし、5つ年上の夫・拓斗の最近の態度に、密かな違和感を覚えていた。それでも「家族に向き合ってくれる夫を信じよう」と思い直した矢先、亜美の携帯に夫から普段は来ない長文のメッセージが届く。一瞬で取り消されたそのメッセージに不信感を募らせた亜美は、深夜、寝ている夫の指を使って彼のスマホの指紋認証を解除。そこには、亜美の想像を絶する「驚きの情報」が隠されていた…。信じていた夫から突きつけられた裏切り。欲に溺れた夫を前に、亜美が娘と自分の未来のために下す「決断」とは。

(C)岡さくら/岩島朋未/CLLENN

■CLLENNについて

CLLENNは、2023年9月にDMMグループの株式会社コミックストック、株式会社フューチャーコミックス、株式会社GIGATOON Studioが事業統合したデジタルコミック出版社です。総作品数は6,000を超え、国内トップクラスのコンテンツ数を誇ります。今後も国内外に向けた優良な電子書籍発のコミックを創作していきます。

ホームページ：https://cllenn.com/

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E-MAIL：info-cln@cllenn.com