～全国の高校教員・学習塾講師から高い注目を集める大学説明会～「高校教員・学習塾講師対象 大学見学会」を2026年度も満席にて開催

学校法人栗本学園

名古屋商科大学（愛知県日進市、学長：栗本博行）は、2026年7月26日（日）に開催する「高校教員・学習塾講師対象 大学見学会」について、全国の教育関係者から多数のお申し込みをいただき、昨年度に続き今年度も早期に定員へ達しました。これを受け、2年連続で満席にて開催することをお知らせいたします。本見学会は、高校教員・学習塾講師を対象に、本学の教育理念や教育手法を実際に体感していただくことを目的として毎年開催しているもので、同日開催のオープンキャンパスと連携し、全国各地から多くの教育関係者が来校します。

当日は、本学が全学的に導入しているハーバード流「ケースメソッド」教育を体験できる模擬授業を中心に、先生方の勤務校出身の卒業生との懇談、学長・研究科長による特別講演、キャンパス見学、在学生による体験談、個別相談など、教育の最前線を多角的に体感できるプログラムを用意しています。

名古屋商科大学は、世界三大ビジネス教育認証（AACSB・EQUIS・AMBA）をすべて取得した国内唯一の高等教育機関として、経営大学院で培ったケースメソッド教育を学部教育、さらには系列の国際高等学校にまで展開。63カ国196大学との国際連携ネットワークを活かし、英語を公用語とする「Global BBA（経営管理課程）」を通じた国際的な教育環境も提供しています。このような特色が、国内外の大学ランキングでも高く評価されており、教育界からの関心が年々高まっています。

今後も本学では、探究型学習と大学教育の接続を強化し、教育の質向上と地域・社会への貢献に努めてまいります。

大学見学会 実施概要

日時：7月26日（日）10：00～14：00

場所：名古屋商科大学 日進キャンパス（愛知県日進市米野木町三ケ峯）

対象：高校教員、学習塾講師（全国から）

内容：

・学長・研究科長による特別講演

・ケースメソッド模擬授業

・卒業生との懇談

・施設見学

・在学生体験談